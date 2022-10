Op nieuwe editie van Beatles-classic ‘Revolver’ komen plots nieuwe geluiden naar boven

“Al met al, geen slecht album”, concludeert Paul McCartney in zijn inleiding bij de nieuwe editie van Revolver. Een understatement van jewelste, natuurlijk. De plaat uit 1966 wordt algemeen beschouwd als niet alleen de beste van de Beatles, maar ook als een hoogtepunt in de popgeschiedenis.

Voor de vijfde keer ging Giles Martin (53), zoon van de in 2016 overleden oorspronkelijke Beatles-producer George Martin, aan de haal met de originele banden van een Beatles-album. Het resultaat is wederom meer dan de moeite waard. Hij diepte 31 versies op van albumtracks die deels in de jaren negentig al verschenen op de Anthology-cd’s, maar nu bijvoorbeeld een nieuw licht werpen op misschien wel het minst geliefde liedje op het album, ‘Yellow Submarine’.

Natuurlijk kennen we het als een Ringo Starr-nummer. Maar op de vijf cd’s tellende box horen we de ontstaansgeschiedenis terug in vier delen, en blijkt het eerst gezongen te zijn door John Lennon: ‘In the town where I was born, no one cared, no one cared’, zingt hij teder, begeleid door akoestische gitaar.

Het is de grootste revelatie hier, maar niet de enige. Ook de vroege versie van ‘Love You To’, gezongen door George Harrison, klinkt zonder Indiase omlijsting totaal anders. Meest verbluffend is misschien wel de snellere (instrumentale) versie van ‘Rain’, dat oorspronkelijk de B-kant was van ‘Paperback Writer’, de single die ook is meegenomen in het behandelingstraject van Revolver. Zo hard rockend hoorden we Ringo zelden, en de bas van Paul dondert de speakers uit.

De Beatles in 1966. Beeld Apple Corps Ltd.

Al die extra tracks zijn mooi. Een deel ervan is terug te vinden op de nieuwe dubbele cd-versie van Revolver. Wie het complete verhaal wil horen, inclusief de studiobabbels tussen de Beatles en hun producer, kan terecht bij de Super Deluxe-edities op cd of vinyl. Dan krijg je er ook een honderd pagina’s tellend boek bij en de zo te horen zelfde mono-editie van Revolver die in 2009 verscheen. Gelukkig is alles ook te streamen, want de erven Beatles zijn met het beschikbaar stellen van de muziek van hun peperdure boxen op Spotify altijd minder kinderachtig geweest dan Bob Dylan.

Maar het zijn niet de extra’s die de nieuwe Revolver-editie essentieel maken voor Beatles-liefhebbers. Giles Martin heeft voor het eerst gebruik kunnen maken van dezelfde apparatuur als waarmee regisseur Peter Jackson voor zijn Get Back-documentaire (2021) de muziek van studiogeklets kon scheiden. Alle instrumenten zijn van elkaar losgehaald en weer teruggeplaatst. Het verschil met eerdere cd-edities uit 1987 en 2009 is immens. Die koebellen in Taxman? Nooit eerder opgevallen. Prachtig hoe piano en clavichord in McCartney’s For No One ineens naast elkaar liggen, en zo hoor je meer details die je op eerdere versies ontgingen.

Natuurlijk, elke bestaande versie van Revolver was al bijzonder. The Beatles waren in 1966 echt op de toppen van hun artisticiteit en experimenteerden volop met de studio als een soort vijfde bandlid. Zelfs op een afgeragde lp hoor je hoe eigen alle 14 liedjes zijn en hoe fantastisch er wordt gespeeld. Maar deze nieuwe mix van Giles Martin laat het beste album van The Beatles glanzen zoals het niet eerder deed.