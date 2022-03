‘Op een bepaald moment draaide het programma meer rond mijn zogezegde verliefdheid. Allee, mannekes!’

De meest epische gekostumeerde battle van deze tijd werd gisteren uitgevochten tussen Konijn, Ridder en Miss Poes in The Masked Singer. Na de finale piepen we nog eens achter de schermen, peinzen we over het succes en palaveren we met makers, speurders en ex-kandidaten over het deugddoende effect van vederlicht entertainment.

Bart Peeters: ‘Marsman uit Korea’

Beeld Johan Jacobs

Bart Peeters (gastspeurder): “Het succes van The Masked Singer is, raar maar waar, een Belgisch verhaal. De genaamde Dave Heuten, een vriend van Ronny en Robert Mosuse, is dé man achter het concept zoals wij het vandaag in het Westen kennen. Dat begon allemaal toen hij op de tv-beurs van Cannes enkele marsmannetjes tegen het lijf liep, die achteraf gezien weliswaar Koreanen bleken te zijn. In hun programma zongen mensen liedjes terwijl ze een soort Koreaanse menukaart op hun gezicht hadden geplakt. Mocht ik dat zien, zou ik denken: rare jongens, die Koreanen. Maar niet de genaamde Dave Heuten! Die zorgde ervoor dat productiehuis Fremantle de rechten kocht en de kandidaten in van die tot de verbeelding sprekende pakken begon te steken. Intussen maken ze The Masked Singer in een land of 25.”

Hoeveel villa’s met zwembad heeft de genaamde Dave Heuten intussen al?

Peeters: “Dave is een gewone gast gebleven! Echt waar, daar hangt geen spatje marccouckianisme aan.

“Ik blijf het knap vinden: zelf zag ik werkelijk níéts in het oorspronkelijke concept. Al kan ’t ermee te maken hebben dat ik het leerde kennen toen Gerard Joling er dolenthousiast over uitweidde in de talkshow De wereld draait door: Gerard Joling en ik zijn namelijk nog nooit allebei over hetzelfde dolenthousiast geweest.”

Jij bent zelf nog maskermaker geweest in theaterateliers.

Peeters: “Mijn allereerste job! Je kent het Ensor-schilderij De intrede van Christus in Brussel? Ik heb voor de KVS in Brussel dat hele schilderij nagemaakt met levende mensen. Daardoor zijn maskers mij blijven intrigeren. Ik begrijp de impact van iets als de Robots, mooi tot leven gebracht door Lize Feryn en Aster Nzeyimana: top! Maar ik begrijp ook dat pakweg Flamme Fatale een minder goed kostuum had. Tine Embrechts, die erin huisde, beschikt namelijk over curves die er echt mogen zijn, maar die werden door dat onflatteuze pak helemaal genivelleerd. Dat personage had beter Brandwondencentrum Neder-Over-Heembeek geheten.

“Het pak van Schorpioen zegt me ook weinig: het hoofd ziet eruit als het masker van een schermer. Als je geen gezicht ziet, dan gaat de toverkracht een beetje verloren.

“De grote Herman Teirlinck zei dat het kostuum het verlengstuk is van de acteur. En zoals het ook is met mannen: de ene heeft al een beter verlengstuk dan de andere.”

Je vergelijkt The Masked Singer graag met voetbal.

Peeters: “Vooral in die zin dat je er beter niet té diep over nadenkt. Want voor je het weet zie je alleen maar een bende volwassen venten die als idioten achter een bal lopen, en dan wordt het potsierlijk.

“Ja, die sportvergelijking klopt wel, denk ik. Ik zag onlangs twee gasten sleuren met hun koersfietsen terwijl ze keuvelden over Wout van Aert. Ik dacht: mensen die dat soort gesprekken kunnen voeren, hebben eigenlijk een schoon leven, hè? Het is alleszins minder triestmakend om dáárover door te bomen dan over de kansen van Zelenski of de waanzin van Poetin. The Masked Singer leidt je weg van zulke paadjes.”

Je zegt eigenlijk: The Masked Singer is het ultieme escapisme.

Peeters: “Wel degelijk. Escapisme is een mensenrecht.”

Valt er muzikaal iets aan te beleven?

Peeters: “Op de geweldige Tom Jones-imitatie van Erik Van Looy na is de muziekgeschiedenis in geen enkel land een stap vooruit geraakt dankzij The Masked Singer. Maar dat hoeft ook totaal niet, het is échte ‘natte haartjes-tv’: de kinderen zitten na hun bad in pyjama voor tv, en mama en papa kijken mee. Ik weet dat dat een ouderwets uitgangspunt is, maar wacht maar tot je zelf kleine kinderen hebt (lacht ).”

Hoe hard hebben ze al hun best gedaan om jou in zo’n pak te krijgen?

Peeters: “Ik vrees dat ik daar nogal een ambetanterik in ben: het zou voor mij volstrekt niet kunnen dat iemand anders over mijn look zou beslissen. Ik ben de Alex Callier van de maskerwereld: de dwarsligger die nooit akkoord gaat met de gemaakte keuzes.

“Weet je, onze dochter Winnie is werkzaam in de zorg, waar zij zich ontfermt over jongeren met complexe problemen. Recht tegenover ons huis ligt een wei waar mijn vrouw Anneke, die dierenartsassistente is, af en toe wat dieren laat rondhuppelen. Elke vrijdag komt Winnie met haar jongeren naar die diertjes kijken. Welnu, dan zijn er twee gespreksonderwerpen mogelijk: ofwel de dieren, ofwel de vraag ‘Wie is Konijn?’ Er waren al de koers en het voetbal om over te palaveren, en nu is er ook The Masked Singer.”

Julie Van den Steen: ‘Niet verliefd’

Beeld Shutterstock / IM_VISUALS

Ben jij over twee seizoenen een goede speurder gebleken?

Julie Van den Steen (speurder): “Ik ben niet de beste, nee. Het probleem is: als je een bepaalde persoon in je hoofd hebt, dan hoor je alléén nog maar die persoon. In het tweede seizoen had ik al helemaal geen idee. Dat bleek na de eerste ontmaskering: als Yanina Wickmayer uit zo’n pak tevoorschijn komt, dan weet je dat je het ver mag gaan zoeken.

“Eén moment de gloire: ik heb Aster (Nzeyimana, die in één van de Robots zat, red.) ontmaskerd. Maar dat komt ook alleen maar omdat ik Aster al kende van in mijn studentenperiode: ik wist dat hij goed kon rappen: het was vroeger zijn party trick.”

Nog even: vorig jaar was er sprake van enige bovengemiddelde interesse in de figuur van Wolf...

Van den Steen (zucht): “O, ja. De hype daarrond op Twitter en in de media was totaal overroepen. Het was niet alsof ik gevóélens had voor Wolf, hè, en al helemaal niet voor de figuur die eronder zat, heden de gewaardeerde cospeurder Kevin Janssens.

“Op een bepaald moment leek het programma wel meer te draaien rond mijn zogezegde verliefdheid dan om de zoektocht naar de kandidaten. Zelfs familie van mij geloofde niet dat er tussen Wolf en mij niks aan de hand was (lachje). Allez, mannekes!”

Dat pak staat nu niet in je slaapkamer?

Van den Steen (lacht): “Nee, maar het staat wel bij VTM, en ik ben al een aantal keer stevig geschrokken toen ik er bijna tegenaan liep.”

Heeft de reactie op het programma jou verder nog overrompeld?

Van den Steen: “Het is er alleszins aan te merken dat het één van de best bekeken programma’s in de geschiedenis van VTM is. Dagelijks ontvang ik niet alleen berichten via sociale media, maar zelfs echte brieven. ‘Let daar eens op, volgens mij is zíj Miss Poes’, staat daarin dan te lezen, terwijl het programma natuurlijk al een slordige acht maanden eerder is ingeblikt – mensen vinden het altijd jammer als ik hun dat moet zeggen.

“In de supermarkt merk ik het ook. Ik ben blij dat de regeling voor de mondmaskers versoepeld is, want tot voor kort moest ik vaak aanhoren: ‘Aha, óók gemaskerd!’ Dan sta ik daar met tampons in mijn kar ongemakkelijk te wezen (lachje).”

Ik lees online weleens commentaar op je looks.

Van den Steen: “Ik ook, ja. Ik denk dan: kijk toch gewoon naar het programma, in plaats van de reacties op mijn persoontje zo op te blazen? Vandaag trek ik mij dat niet zo hard aan, maar in het begin was het overweldigend, al die ongevraagde meningen en speculaties over plastisch chirurgische ingrepen – terwijl dat helemaal niet waar is. Ik probeer het als een compliment te zien: dat is de enige manier om ermee om te gaan.”

Er was ook de harde commentaar van Helmut Lotti, die jou een ‘simpele blonde’ noemde toen je dacht dat hij in het pak van Edelhert zat. Volstonden zijn verontschuldigingen?

Van den Steen (schouderophalend): “‘Simpele blonde’ is makkelijk, hè. Om iemand op basis van een haarkleur te veroordelen... Die verontschuldigingen heb ik ook maar achteraf in de krant gelezen, dus heel persoonlijk was ’t niet. Verder heb ik daar niet zo heel veel over te zeggen. Het was niet slim van hem, maar ik heb er niet van wakker gelegen.”

Heb je al eens een The Masked Singer-pak mogen aantrekken?

Van den Steen: “Maar nee, wij speurders tasten evenzeer in het duister als jullie! Vorig jaar heb ik in een baldadige bui eens geprobeerd om de backstage binnen te glippen, maar dat was een oninneembaar fort.

“Ik denk niet dat ik zou gedijen in zo’n pak, daarvoor ben ik te claustrofobisch. Mensen vragen ook weleens of ik kan zingen, omdat ze mij op de radio een mooie stem vinden hebben: helaas (lacht).”

Als het toch moet, wat voor kostuum zouden ze voor jou dan mogen ontwerpen?

Van den Steen: “Eentje gebaseerd op mijn hond, een grote labradoodle: ik ben tenslotte maar een simpele blonde.”

Erik Van Looy: ‘Fuck, een radijs’

Erik Van Looy: ‘Ik weet uit welingelichte bron dat de week na mijn exit de verkoop van radijzen in de Delhaize is gestegen met maar liefst 20 procent. Echt waar!’ Beeld vtm

Erik, heeft het VTM- management al je familieleden die ze gegijzeld hadden intussen weer vrijgelaten?

Erik Van Looy (kandidaat Radijsje): “Geloof het of niet, maar er is geen enkele dwang aan te pas gekomen. Sterker nog: na het eerste seizoen zat ik vurig op een telefoontje te wachten. Voor mij was het een soort droom: ik mocht zingen voor een publiek dat mij daar geeneens lijfstraffen voor wilde opleggen! Dat zal ik bij Philippe Geubels en Jeroom in De slimste mens niet snel meemaken.

“Zónder pak had ik het nooit gekund. Ik kan namelijk onmogelijk een tekst onthouden, tijdens het zingen is het alsof er iets implodeert in mijn hersenen. Iedereen moest lachen toen ik zei dat ik mijn tekst in mijn pak had gekleefd, maar dat was geen mop. Ik had écht gevraagd om daar rekening mee te houden. En ook om er een sexy pak van te maken, dus ze hebben maar half geluisterd (lachje).”

Het moge duidelijk zijn: je was niet ondersteboven van Radijsje.

Van Looy: “Het was nu echt wel het minst bekoorlijke pak dat je je kunt inbeelden, hè? En het moest effectief ‘Radijsje’ zijn, terwijl ik het niet op verkleinwoordjes begrepen heb. What the fuck is een radijs trouwens? Ik had dat nog nooit in mijn leven gegeten.

“Maar goed, bij sommige leeftijdsgroepen valt zo’n pak wel in de smaak. Het is onvoorstelbaar hoe populair ik plots ben bij kinderen. Ik word tegenwoordig achtervolgd op de parking van de Carrefour. En via allerlei kanalen ontvang ik radijzentekeningen. Ik dacht dat kinderen, toen ík het was die uit het pak tevoorschijn kwam, teleurgesteld zouden denken: o, dat is gewoon een saaie bompa! Maar nee.

“Ik ben het nu al twintig jaar gewend om aan een programma te werken waar ongeveer een miljoen mensen naar kijken. Wat is dan het verschil met twee miljoen, kun je denken? Welnu, ik word véél vaker aangesproken, word anders bekeken op straat... In mijn zaalshow Verslaafd! vraag ik bij aanvang of het publiek de versie wil met of zonder zingen. Pas vanaf The Masked Singer zijn ze voor de zangoptie beginnen te kiezen (lacht) − zo is de lezer die nog twijfelt om te komen kijken meteen gewaarschuwd.”

Had je iets kunnen doen om er langer in te blijven?

Van Looy: “Achteraf gezien had ik er beter aan gedaan om als eerste nummer ‘I Feel Love’ van Donna Summer te kiezen. (Geeft demonstratie) ‘Oooohh, I feel love, I feel love...’ Zo hoog kan ik dus gaan. Ze hadden geheid gedacht dat Micha Marah in mijn pak zat. Dat was slimmer geweest dan een nummer van The Doors, want de gelijkenis tussen Jim Morrison en mij is sowieso al treffend (lacht).

“Nee, ik ben op alle vlakken heel blij dat ik heb meegedaan. Alleen al omdat je zo’n hechte groep vormt met je medekandidaten. Ik mag ze nog niet allemaal opnoemen, natuurlijk, want Angela Merkel is nog niet bekendgemaakt (lacht).”

In het laatste seizoen van De slimste mens namen toevallig ook twee The Masked Singer-gezichten deel, Niels Destadsbader en Tine Embrechts. Deel van een ruildeal met VTM?

Van Looy: “Nee, want Niels Destadsbader was toen al van de VRT, en Tine Embrechts is geen exclusief VTM-gezicht. Ik sluit natuurlijk niet uit dat er in het volgende reguliere seizoen van De slimste mens een grote VTM-naam zal zetelen.

“Wel grappig is dat we de vorige De slimste mens-reeks hebben opgenomen ná The Masked Singer. De redactie, die niet op de hoogte was, kwam plots met het idee om het seizoen te beginnen met een The Masked Singer-parodie, waarbij ze een cartoonversie van mijn hoofd op het lijf van Herman Brusselmans wilden zetten, om hem ‘It’s Not Unusual’ van Tom Jones te laten zingen. Een moeilijk parket voor mij, want ik had net dát nummer gezongen in het echte The Masked Singer. De hoofdredacteur, één van de enigen die wél op de hoogte was, heeft dan maar wat verzonnen bezwaren geopperd, zodat Herman uiteindelijk ‘Fly Me to the Moon’ heeft gezongen. Ook heel mooi.”

Heb je intussen al een radijs geproefd?

Van Looy: “Ja, ja. Niet te eten. En toch heb ik de radijs een dienst bewezen: ik weet uit welingelichte bron dat de week na mijn exit de verkoop van radijzen in de Delhaize is gestegen met maar liefst 20 procent. Echt waar! Daar doe je het uiteindelijk toch ook voor, hè, want wat hebben radijzen voordien al betekend in het leven?”

Jens Dendoncker: ‘Zware periode’

Jens Dendoncker met de andere speurders: ‘Met de hand op het hart: productie of regie grijpt niet in en geeft geen tips. Wij speurders maken telkens onze eigen fouten.’ Beeld Shutterstock / IM_VISUALS

Het speurdersbestand werd opgeschud voor seizoen twee. Wie van je nieuwe collega’s − Kevin Janssens, Ruth Beeckmans en Andy Peelman, allen ex-kandidaten − maakte al de grootste indruk op jou?

Jens Dendoncker (speurder): “Ruth Beeckmans! Zij heeft al een aantal namen genoemd die totaal out of the box waren, en zo heeft ze me soms op een totaal ander spoor gezet.”

Zelf ben jij, dat moeten we toegeven, niet bepaald de meest pientere speurder.

Dendoncker (lacht): “Verre van! Maar ik merk wel dat ik progressie begin te maken, vooral omdat het moeilijk nog slechter kon.

“Mijn allerslechtste gok tot hiertoe was misschien wel toen ik opperde dat in Wolf, achteraf gezien de kloeke Kevin Janssens, misschien wel Showbizz Bart schuilde. Nu worden die twee natuurlijk wel vaker met elkaar verward, maar toch.”

Sturen de programmamakers soms bij? Ik vind het alleszins opvallend dat iemand als Yanina Wickmayer de eerste is die afvalt, net als Bart Tommelein vorig jaar: de minst herkenbare figuur, die dus voor wrevel zou kunnen zorgen bij de kijkers bij een late uitschakeling.

Dendoncker: “Met de hand op het hart: er wordt níét ingegrepen door productie of regie. Wij speurders maken telkens onze eigen fouten.”

Erik Van Looy herkende je, net als Kevin Janssens, meteen. Hoe was het om met hem samen te werken aan zijn zaalshow?

Dendoncker: “Ik wil vooral mijn aandeel daarin niet opblazen. Ik heb samen met Fokke van der Meulen van comedycafé The Joker naar Eriks verhalen geluisterd en er een beetje structuur in aangebracht. Maar alle verhalen komen wel degelijk van Erik zelf, net als de humor en de punchlines. Het is zíjn show.”

Is Erik een betere comedian of zanger?

Dendoncker (lacht): “Hij kan een verdienstelijke noot zingen, maar ik vind hem vooral een straffe comedian. Hij heeft unieke verhalen te vertellen, hè? Welke Vlaming kan nu zeggen dat-ie is gaan lunchen in het huis van Spider-Man? Alleen Erik Van Looy!”

Hoe gaat het intussen met jou, nu je al een tijdje weer op tv komt?

Dendoncker: “Goed! Ik doe het nog altijd rustig aan, maar ik pak stilletjes alles weer op, en ben blij dat ik die zware periode heb kunnen afsluiten.”

Heeft The Masked Singer eigenlijk een grote impact gehad op jouw leven?

Dendoncker: “Ik word heel vaak aangesproken. Onlangs nog door onze loodgieter. Nadat hij onze kachel had gecontroleerd, kon hij het niet laten om te opperen: ‘Zeg, die Miss Poes, zou dat toch niet Joyce De Troch kunnen zijn?’ Ik moest hem het antwoord schuldig blijven: je weet ook dat er bij de minste verspreking een boete van 200.000 euro boven mijn hoofd hangt.”

Dat is Joyce De Troch lang niet waard, zou ik zeggen.

Dendoncker: “Welja, ik doe er dus maar het zwijgen toe.”

Ibernice MacBean: ‘Met motorhelm’

Ibernice zangcoach Beeld rv

Ibernice MacBean (zangcoach): “Er zijn twee soorten kandidaten: enerzijds degenen die nog nooit een noot hebben gezongen en er ook van overtuigd zijn dat zij niet over muzikaal DNA beschikken, anderzijds de mensen die professioneel zingen, of die tenminste overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Degenen die geen ervaring hebben, neem ik even apart om hen op hun gemak te stellen. Ook als iemand écht niet kan zingen – zoals vorig jaar met een niet nader genoemde kandidaat het geval was – ga ik er omzichtig mee om: het is niet de bedoeling dat iemand trauma’s aan het programma overhoudt.”

Wie heeft onder jouw hoede de grootste progressie geboekt op twee seizoenen tijd?

MacBean: “Wolf, vind ik: Kevin Janssens kon al wat, maar door de lessen heeft hij zijn stem en zijn capaciteiten veel beter leren aanwenden. Want dat moet je doen als vocal coach: samen op zoek gaan naar méér. Ik denk altijd aan kleuren: misschien zijn mensen het gewend om altijd in het rood of in het blauw te zingen, en dan vind ik het spannend om samen eens lila of turquoise op te zoeken.”

Wie wist jou dit seizoen al te verrassen?

MacBean: “Ik ben als Nederlandse niet zo’n BV-encyclopedie – de meeste mensen die ik onder mijn hoede krijg, ken ik niet – maar IJskoning, ofte Guga Baúl, kon wel een potje zingen, ook al bleek hij geen zanger te zijn.

“De ontdekkingstocht met Aster en Lize was trouwens ook geweldig: wij hebben ons enorm geamuseerd, en die twee bleken zóveel meer te kunnen dan ze zelf dachten. Zij waren misschien wel de meest fanatieke deelnemers, die de lat voor zichzelf hoger en hoger bléven leggen.”

Je hebt jaren voor The Voice van Vlaanderen gewerkt, maar heb je ook ooit meegedraaid bij The Voice of Holland?

MacBean: “Nee, daar heb ik nooit voor gewerkt. Ik ken er wel wat mensen, hoor: ik heb bijvoorbeeld nog gestudeerd met bandleider Jeroen Rietbergen (die in opspraak kwam wegens grensoverschrijdend gedrag, red.). Ik ben erg blij dat ik hier mag werken. Bij het Vlaamse The Voice zou zoiets nooit gebeuren, daar ben ik zeker van.”

Volgen de kandidaten ook zanglessen in kostuum? Het is zo dat ze het nummer zullen moeten brengen.

MacBean: “Goeie vraag! Het is iets dat ikzelf al enkele keren heb geopperd, alleen: die kostuums zijn veel te duur om er nonchalant mee om te gaan. Ik moet dus proberen om de kandidaten op een andere manier voor te bereiden op zo’n versmachtend masker. Sommige kandidaten oefenen door thuis te zingen met een motorhelm op hun hoofd, en van IJskoning weet ik dat hij zijn hoody achterstevoren aandeed om te zingen met zijn kap voor zijn gezicht (lacht).”

Jij vervult ook een beetje de rol van psycholoog.

MacBean: “Absoluut. We hebben weleens een kandidaat gehad die het écht niet meer zag zitten: ‘Ik kan het niet!’ Soms komt iemand ook weleens aan na een ruzie thuis, volledig overstuur, en dan moet ik ervoor zorgen dat het toch nog een goede sessie wordt. Ik heb tijdens corona een soort yoga-achtige ademhalingsoefeningen bedacht, en die hebben hun nut al bewezen.”

In hoeverre komen er bij de liveshow stemvervormers en AutoTune aan te pas?

MacBean: “Zoals jij ook wel weet, herstellen ze in postproductie hier en daar een noot. Maar vervormers of AutoTune? Zeker niet! Neem nu Erik Van Looy. Héél België had toch door dat hij het was? Dat was niet gebeurd als we zijn stem hadden vervormd.

“Hij vond het zelf overigens héél jammer dat hij uit het programma lag. Hij had het zó naar z’n zin bij ons, hij was helemaal hyper, tot ik moest zeggen: ‘Radijsje, rustig nu!’”

Tot slot: wat is de allerbeste zangprestatie tot hiertoe in The Masked Singer?

MacBean: “De Koningin zit in haar eentje in haar troon, neer te kijken op de rest van ons stervelingen. Ik vind haar één van de allerbeste zangeressen, niet alleen in België maar ter wéreld. Echt waar! Met name Miss Poes komt dit seizoen het dichtst in haar buurt: op zo’n manier ‘Emotions’ van Mariah Carey zingen, dat kunnen er maar heel weinig.”

Olivier Deprez: ‘Kuisen met wodka’

Olivier Deprez Beeld rv

Welke lessen hebben jullie uit het eerste seizoen getrokken?

Olivier Deprez (programmamaker): “Ten goede: dat we zeker willen blijven samenwerken met onze geweldige ontwerpster Marina Toybina, die ook pakken levert voor de Amerikaanse versie. Haar ontwerpen klopten perfect met onze briefings, terwijl dat nochtans niet zo simpel is. Een iets minder leuke les: het maken van die kostuums kost véél meer tijd dan we dachten. Nadat de schets afgewerkt is, duurt het nog gemakkelijk een maand of zeven voor het pak er effectief ligt, dus je moet alles ruim op tijd plannen.”

Met andere woorden: jullie zijn nu al met de pakken van seizoen drie bezig.

Deprez: “Wij hebben daar zeker al over nagedacht. Je moet eerst en vooral goed nadenken over welke karakters je wilt, hè. Moet het grappig zijn, chic, indrukwekkend? De balans moet goed zijn: niet alle pakken mogen er duister uitzien, maar ook niet alle pakken mogen je doen lachen. De details waarmee je rekening moet houden, zijn eindeloos. Stel dat je beslist om een bomenpak te maken: wélke boom? Hoeveel takken? Met of zonder blaadjes?”

Was het makkelijker om voor seizoen twee kandidaten te ronselen?

Deprez: “Ja, maar dat lijkt me logisch: als ik telefoon krijg van een onbekende die wil dat ik verkleed als suikerspin voor hem kom zingen, dan zou ik wellicht ook eerst de juiste instanties inlichten. Maar nu kent iedereen het concept.

“Ook de kandidatenselectie nemen wij zeer serieus. Als wij iemand leuk vinden, dan testen we eerst of de stem niet te herkenbaar is. We hebben een testpubliek dat alleen de zangopname te horen krijgt: als zij unaniem horen van wie de stem is, dan is de persoon wellicht niet geschikt.”

Zijn er soms kandidaten ontevreden? Johnny Logan klonk na zijn ontmaskering niet bepaald opgetogen.

Deprez: “Tja, zijn Edelhertenkop woog tien kilo en dat hebben we mogen horen. We zeggen nochtans héél duidelijk op voorhand dat zingen in zo’n pak geen pretje is, dus hij was voorbereid. Als je hem nu vraagt wat hij ervan vond, dan zal hij zeggen dat hij zich goed heeft geamuseerd, én dat hij die Edelhertenkop nooit meer wil zien, tenzij misschien hangend boven de haard.”

Volgens Jens Dendoncker tippen jullie de juryleden nooit. Ik twijfel soms.

Deprez: “Absoluut niet: het is belangrijk dat de mensen in de studio kunnen beslissen. Je moet weten: The Masked Singer is géén zangwedstrijd. Het gaat om de figuren. Wie vinden de mensen leuk? Wie willen ze terugzien? Dáár gaat het om. Soms worden wij op die manier ook verrast, hoor.”

Iets anders: de kostuums zijn zo lomp dat kandidaten niet zonder begeleiding kunnen rondwandelen. Zijn er al ongelukken mee gebeurd?

Deprez: “Véél ongelukken, maar gelukkig weinig ernstige: als er iemand tegen de deur loopt, kijken wij al niet meer op. En het is ook steevast een gevaar om een praatje te slaan met iemand die een masker op heeft. Zij hebben vaak niet door hoe groot dat masker is, waardoor ze veel te dichtbij komen en bijna je oog uitsteken met één of ander uitstekend accessoire. Als iemand iets aan mij wil komen vragen, dan ga ik automatisch een meter verder staan. Dat is, gezien de geur, sowieso geen kwaad idee.”

De pakken moeten achteraf ontsmet worden met wodka, zo hard zweten de kandidaten. Bij wie is dat het meest nodig gebleken?

Deprez (lacht): “Vraag je mij nu wie van onze kandidaten het hardst stinkt?”

Welja.

Deprez: “Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven: na afloop stinken ze allemáál een uur in de wind . Zelfs na de wodkabehandeling zou ik liever niet in een gebruikt pak kruipen.”

Laatste vraag: het derde seizoen komt er. Wie moet Niels Destadsbader vervangen?

Deprez: “We hebben ons er nog niet echt over kunnen buigen, omdat we nog volop bezig zijn met het slot van dit seizoen. Binnenkort zullen we zien. Wie kán hem vervangen, hè? Als er suggesties zijn: cv’s meer dan welkom.”

The Masked Singer: ‘Ik ben de Alex Callier van de maskerwereld: de dwarsligger die nooit akkoord gaat’ Beeld vtm

