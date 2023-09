Op de koffie bij Leopold I: Arnout Hauben reist in nieuw programma door de tijd, om te praten met Belgische koningen

Interview met de geschiedenis: Het Belgische koningshuis is met voorsprong het meest bizarre programma van dit televisie-najaar. Arnout Hauben waagt zich aan een gedurfd staaltje tijdreizen en komt zo elke aflevering oog in oog te staan met één van onze Belgische koningen. ‘Ik kan alleen hopen dat de kijker mee wil stappen in ons verhaal.’

“Het is niet zo dat ze bij de VRT meteen rond de tafel begonnen te dansen toen ik met dit idee aan kwam zetten”, begint Arnout Hauben zijn verhaal. Nochtans heeft hij als televisiemaker al behoorlijk wat kijkcijfersuccessen achter zijn naam staan. Hauben ontpopte zich de voorbije jaren als begenadigd interviewer. Een van het soort dat zelfs aan een hond met een hoedje op een goed verhaal weet te ontlokken. Maar ook voor een natuurtalent als Hauben is Interview met de geschiedenis een trip die hem ver buiten zijn comfortzone brengt.

In zijn nieuwste programma gaat hij elke aflevering op de koffie bij een van onze Belgische vorsten, voor een interview op een sleutelmoment in diens leven. Enige probleem: de koningen in kwestie, gaande van Leopold I tot Boudewijn, zijn anno 2023 al een hele tijd niet meer bereikbaar voor commentaar. Wat meteen de koele eerste reacties bij de zenderbazen van VRT verklaart.

“Geschiedenis speelt altijd een belangrijke rol in mijn programma’s”, legt Hauben uit. “Ik vertel graag verhalen uit ons verleden. Alleen blijft het altijd moeilijk om die tot leven te wekken. In het beste geval is er nog ergens wat archiefbeeld in zwart-wit te vinden. Daar moet je het dan maar mee zien te doen.”

Dat moest beter kunnen, vond Hauben. En zo ontstond het idee om een reeks fictieve interviews op poten te zetten met de leden van ons koningshuis, gespeeld door acteurs. “Door echt in het leven van die mensen binnen te stappen maak je hun verhaal dramatisch een stuk interessanter”, is Hauben overtuigd. Al moet de kijker ook mee willen in dat verhaal. Eerdere pogingen om de leden van ons koningshuis door acteurs te laten vertolken draaiden uit op een parade van pruiken, valse neuzen en fake onderkinnen. Wat bij kijkers en critici op weinig begrip kon rekenen.

Moment kiezen

De makers van Interview met de geschiedenis willen het anders doen. “De gelijkenis met de vorst in kwestie is niet het alfa en omega in ons verhaal”, legt Hauben uit. “De acteerprestatie staat voorop.” Hauben en co. rekruteerden onder anderen Bruno Vanden Broecke, Mathijs Scheepers en Willem De Schryver om in de huid van respectievelijk Leopold I, Leopold III en Boudewijn te kruipen. Zij moeten de kijker doen geloven dat je echt een inkijk in hun emotionele leven krijgt.

De juiste acteur vinden is één ding, maar wat laat je die tijdens zo’n interview vertellen? “Het mocht alleszins niet een soort gesproken Wikipedia-pagina worden waarin zo’n vorst een overzicht geeft van zijn leven en werk”, zegt Hauben. Daarom werd ervoor gekozen om langs te gaan op een kantelpunt in hun leven. “Als je dan toch aan tijdreizen doet, kan je maar beter je moment goed kiezen”, lacht Hauben. Hij gaat bij Leopold I langs net voor die naar België af reist om daar koning te worden, bezoekt met Albert I de loopgraven in de IJzervlakte en praat met Boudewijn tijdens de laatste vakantie van diens leven. “Door te focussen op die sleutelmomenten wordt het verhaal van zo’n vorst dramatisch een stuk interessanter”, vindt Hauben.

Arnout Hauben: 'Ik ben er van overtuigd dat we op deze manier geschiedenis naar een breed publiek kunnen brengen.' Beeld VRT

Hauben werkte voor de scenario’s van Interview met de geschiedenis samen met Marc Didden, met wie hij ter voorbereiding in de archieven dook. Want wat je ziet en hoort is wel degelijk op historische feiten gebaseerd. “Tijdens mijn interview met de jonge Boudewijn bijvoorbeeld wordt hij door zijn stiefmoeder Liliane de kamer uit gestuurd om koffie voor mij te halen. Natuurlijk is dat niet echt gebeurd, het gaat tenslotte om een fictief interview. Maar die passage, die toch veel zegt over de onderlinge relaties, is wel gebaseerd op het verhaal van een minister die zich herinnerde dat Boudewijn tijdens een officiële audiëntie door prinses Liliane om een asbak werd gestuurd.”

Die historische basis bracht ook problemen met zich mee. Wat doe je bijvoorbeeld met het oorlogsverleden van Leopold III of de koloniale gruweldaden van Leopold II. “Daar hebben we mee geworsteld”, geeft Hauben toe. “Maar hoe polariserend ook, ik denk wel dat we met het programma iets toe hebben kunnen voegen aan hun verhaal. Over Leopold II bijvoorbeeld hebben veel mensen een heel uitgesproken mening, maar tegelijk zijn er maar weinig mensen die precies weten hoe de vork in de steel zit.”

Al beseft Hauben maar al te goed dat er waarschijnlijk kritiek zal volgen. “Met dit programma steek ik mijn nek uit. Het is een nieuwe vertelvorm, dat is altijd wennen. En natuurlijk zullen er mensen zijn die nog dingen toe willen voegen en vinden dat we niet volledig zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat we op deze manier geschiedenis naar een breed publiek kunnen brengen. Dat maakt het voor mij sowieso de moeite waard.”

Vanavond om 20.45 uur op VRT 1