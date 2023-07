‘Oostendenaars en toeristen zijn dol op boeken waarin de stad ter sprake komt’: toppers en trends bij Corman

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. De week: Valérie Kemp van Corman in Oostende.

Welke boeken lopen goed bij Corman?

“Jullie lezers worden het wellicht wat gewoon, maar ook bij ons staat Ilja Leonard Pfeijffers Alkibiades op één, een ongelooflijk succes. Verrassender wellicht is dat De canon van Vlaanderen ook vlot over de toonbank gaat. Voor ons alleszins verrassend omdat we er maar twee van hadden ingekocht.

“Dat Pol Dehullu’s thriller Claustrum bijna net zo veel verkoopt, verbaast ons dan weer niet, aangezien het boek deels in Oostende speelt en Oostendenaars en toeristen dol zijn op boeken waarin de stad ter sprake komt. Vandaar dat ook het boek over het Kursaal uit de Phoebus Focus-reeks zo goed loopt, heel mooi uitgegeven en niet duur trouwens, net als de strip Oostende 1905.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Wij blijven heel breed verkopen, dus van echte trends of uitschieters is geen sprake. Corman staat bekend om zijn grote collectie Franse literatuur en die blijft het goed doen, deels omdat we nogal wat Franse toeristen over de vloer krijgen, zelfs vanuit Parijs, maar ook omdat we aan scholen leveren. Bovendien is er aan de Vlaamse westkust geen enkele andere boekhandel die Franstalige literatuur verkoopt.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van de nieuwe Anjet Daanje, Veelvuldig en alleen, waarin een jongen al zeven jaar zijn bed niet uit komt omdat er toen iets verschrikkelijks is gebeurd waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt. Haar bekroonde Het lied van ooievaar en dromedaris valt net buiten onze top 10, maar die nieuwe roman acht ons publiek amper een blik waardig.”

Welk boek wilt u binnenkort lezen?

“Onze boekhandel is vorige maand verhuisd. Veel tijd om te lezen heb ik daardoor niet gehad, en als ik toch iets las ging ik steevast voor iets duns, zoals Victor Jestins Hitte, wat ik een fijn boekje vond. Van Akira Mizubayashi’s Versplinterde ziel heb ik ter kennismaking de eerste twee bladzijden ­gelezen, waarna ik het meteen heb opzijgelegd. Dat wil ik dus zo snel mogelijk helemaal lezen. De muzikale thematiek die er doorheen loopt spreekt me aan, aangezien mijn vriend muzikant is.”