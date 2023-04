Oorwurm ‘Don’t You Want Me’: ‘Een stokoud maar tijdloos scenario vermomd als een popsong van drie minuten’

“Ik heb in mijn leven nog nooit in een cocktailbar gewerkt”, dixit Susan Ann Sulley, de zangeres die de belaagde serveerster speelt in ‘Don’t You Want Me’ van The Human League. Tot daar de betrouwbaarheid van wereldberoemde popsongs. ‘I was working as a waitress in a cocktail bar / that much is true’, zo stelt Sulley het bijna catatonisch in de tweede strofe nadat een toxische Philip Oakey haar er op weinig hoofse wijze het hof heeft gemaakt. ‘When I met you / I picked you out / I shook you up / And turned you around’, zo klinkt het. ‘Turned you into someone new.’ Klinkt een beetje als een louche Svengali die een argeloos tienermeisje roem en glamour belooft in ruil voor een wip. Zoniet kan ze het succes op haar buik schrijven: ‘But don’t forget it’s me who put you where you are now / And I can put you back down too.’

Gek genoeg weerspiegelen die strofen enigszins de eerste ontmoeting tussen Oakey en Sulley. Hij was op zoek naar een achtergrondzangeres en tot zijn vreugde vond hij er zowaar twee, in de club Crazy Daisy in Sheffield, waar de schoolmeisjes Sulley en haar beste vriendin Joanne Catherall stonden te dansen. “Ze zagen eruit alsof ze samen hoorden”, aldus Oakey in The Guardian. “Ik wist meteen dat ze geknipt waren voor de job.” Sulley en Catherall waren fans van The Human League. Ze hadden zelfs tickets gekocht voor een concert van de band in Doncaster. Toch hapten de dames niet zomaar toe.

“Onze eindexamens kwamen eraan dus we moesten eerst onze ouders raadplegen”, aldus Sulley. “Die zeiden in eerste instantie nee, maar Joanne en ik gingen toch stiekem naar de auditie. We vroegen Philip om bij ons thuis onze ouders te komen overtuigen.” De excentrieke Oakey daagde er op zoals hij in die dagen op de promofoto’s van The Human League prijkte: als een lichtjes hautaine, androgyne sfinks, op hoge hakken en met lipstick om het pruilmondje, een bles dramatisch voor zijn ene oog gedrapeerd. “Mijn vader was gechoqueerd en sloot zichzelf op in de slaap­kamer”, zo herinnert Sulley het zich. “Hij was als de dood voor de seks, drugs en rock-’n-roll van de showbizz.” Het was haar grootmoeder die zich met het zaakje bemoeide en Sulleys pa verplichtte haar dochter haar eigen pad te laten kiezen, “zoniet zal ze jou nooit vergeven”.

My Fair Lady

In oktober 1981 lanceerde een opgefrist The Human League zijn succesplaat Dare, met ‘Don’t You Want Me’ als bekendste single. Oakey nam zijn memorabele zangpartij trouwens op in het toilet van de studio omdat het er lekker galmde. Die eerste, wereldberoemde regel ‘You were working as a waitress in a cocktail bar’ jatte hij uit een cheesy beeldroman die hij in een roddelblaadje zag.

Het uitgangspunt waarin een gefrustreerde, manipulatieve man een vrouwelijk personage probeert te kneden naar zijn ideaalbeeld haalde Oakey dan weer bij George Bernard Shaws toneelstuk Pygmalion (1913), en de musical en film die er in de jaren 50 uit werden gedistilleerd: My Fair Lady. Jonge muziekliefhebbers kennen het verhaal in de adaptatie die A Star Is Born voorschotelde, de film met Lady Gaga en Bradley Cooper. “Die film vertelt eigenlijk het échte verhaal van ‘Don’t You Want Me’”, aldus Oakey in Forbes. “Simpel gezegd is het een stokoud maar tijdloos scenario vermomd als een popsong van drie minuten.”