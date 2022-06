Oorlogsverhalen, vergeten filmposters en Parijse impasses: de expo’s van de week

Oorlogsverhalen

Zwarte laarzen die door de Brusselse straten marcheren, fascistische jongeren van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) die op de vuist gaan met de katholieke scouts... In de reeks Hoop in bange dagen zie je niet meteen de Robbedoes zoals we die kennen. Maar de opzet van tekenaar Emile Bravo is duidelijk: de gruwelen tonen van Wereldoorlog II.

In Kazerne Dossin kan je nu gaan kijken naar een expo met dat werk van Bravo. De expo is onderdeel van het tweeluik Gewone mensen in oorlogstijd, waarbij het andere luik dieper ingaat op de verhalen van Erik de Graaf. Deze laatste en Bravo werpen elk een eigen blik op vier slopende jaren oorlogstijd en de littekens die deze hebben achtergelaten.

Gewone mensen in oorlogstijd, Kazerne Dossin, Mechelen, t.e.m. 18/9

Passage Hennel. Beeld Karin Borghouts

Parijse impasses

Meer dan 600 impasses telt Parijs, de doodlopende straten, die ook wel ‘villa’, ‘square’, of ‘cité’ worden genoemd. Architectuurfotografe Karin Borghouts verzamelde er 220 in een boek en toont er nu 37 van in Charleroi. Paris Impasse roept een surrealistische leegte en vervreemding op. Alsof de stad op pauzestand staat.

Karin Borghouts, Paris Impasse, Musée de la Photographie, Charleroi, tot 18/9

Een gezeefdrukte filmposter van de Leuvense filmclub Projecta. Beeld rr

Vergeten filmaffiches

Filmposters zijn vandaag gestileerde onderdeel van promocampagnes, maar vroeger was het nog een kunst apart. In Leuven kan u gaan kijken naar een expo met 35 ambachtelijk gemaakte zeefdrukaffiches die twee kunstenaars ooit maakten voor de universitaire filmclub in Leuven, Projecta. De expo vertelt ook de geschiedenis van de filmclub.

Projecta, Cera-gebouw, Leuven, tot 31/8