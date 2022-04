Ook ‘Slow Horses’ bewijst: hoe goed is Apple TV+ bezig de laatste tijd?

Die knallende scheet die MI5-agent Jackson Lamb (Gary Oldman) in de vierde aflevering van Slow Horses laat vliegen in het directe bijzijn van zijn hiërarchische overste Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), tijdens een nachtelijke off the books-ontmoeting nog wel, zegt eigenlijk alles over de mens. Het is een overduidelijk signaal dat de wat verlopen, lusteloze spion zich niet laat intimideren door zijn ziekelijk ambitieuze chef. Maar het wijst ook op de dompige mentale spelonk waarin hij jaren geleden al wegsukkelde door in Slough House te belanden, een soort strafkolonie voor agenten van het Britse binnenlandse veiligheidsagentschap die een carrièrebrekende flater hebben geslagen.

Slow Horses is een workplace drama en een spionagthriller tegelijk. De Apple TV+-reeks vertelt een solide geheimagentenverhaal, gebaseerd op de boeken van de Britse auteur Mick Herron, waarin door de ontvoering en nakende executie van een Pakistaanse student door een stel extreemrechts gespuis ook in vieze potjes binnen de overheid en haar veiligheidsdiensten wordt geroerd. Maar ze brengt, onder Lambs leiding, ook een groep stumperds van ergens in de dertig bij elkaar, met naast hun carrière ook hun leven dat nergens naartoe dendert, en laat ze tussen hun onbeduidende onderzoeksdaden door messcherpe nihilistische witzen naar elkaar afvuren. Jonge Londenaars hebben hun leven blijkbaar graag eenzaam en uitzichtloos: dat leerde ons een kwarteeuw geleden de Britse coming-of-agereeks This Life al, en wordt nu weer bevestigd in Slow Horses.

De reeks heeft het asgrauwe patina van een BBC-drama, maar ze is gemaakt door een seriebedenker die vooral zijn strepen heeft verdiend in de VS: de Canadees Graham Yost verruilt met deze Apple TV+-reeks het broeierige Kentucky uit Justified, het Amerikaanse midwesten uit Sneaky Pete en het Washington DC uit The Americans voor de straten van de Britse hoofdstad. Maar de hardgekookte kern van al die andere maaksels van zijn hand, en de onder de loden last van hun verleden gebukt lopende personages, zijn kwaliteiten die Yost heeft meegebracht naar zijn nieuwe project.

Hoe goed is Apple TV+ overigens bezig de laatste tijd? De streamingdienst van de Amerikaanse techreus begon eind november met een eerder onbeduidend serieaanbod, waarin titels als Servant, See, Defending Jacob en Lisey’s Story keihard oninteressant stonden te wezen. Maar sinds begin dit jaar is het platform aan een weergaloze kwaliteitscharge bezig: twee van de voorlopig beste nieuwe series van dit jaar – Severance en Pachinko – trof je al op Apple TV+, en Slow Horses galoppeert – onderwijl nurkse uitlatingen van tegenzin in de rondte spuiend – mee in die beweging.

Slow Horses is te bekijken via Apple TV+.