Ook op het grote scherm is Dracula onsterfelijk: Nicolas Cage kruipt op zijn beurt in de rol van vampier

Als de rechtspraak was gevolgd, had de filmgeschiedenis er heel anders kunnen uitzien. Toen Florence Stoker, de weduwe van de Ierse auteur Bram Stoker, lucht kreeg van de Duitse film Nosferatu: Eine Symphonie des Grauens (1922), besloot ze om de producerende studio Prana-Film voor de rechter te slepen. De plot van Nosferatu, over een sinistere graaf die overdag in een doodskist slaapt en ’s nachts het bloed van maagden drinkt, deed wel érg hard denken aan Dracula, de beroemde horrorroman van haar overleden echtgenoot – ook al heet het personage dat Max Schreck vertolkt in Nosferatu graaf Orlok in plaats van graaf Dracula.

Het enige probleem: Prana-Film had zo veel budget besteed aan de promotie van Nosferatu, de enige film die de studio ooit produceerde, dat meteen het faillissement werd uitgeroepen. Na een zaak van drie jaar besloot de rechtbank in Berlijn dat, bij gebrek aan de mogelijkheid om de Stokers financieel te compenseren, alle kopieën van de vampierenfilm vernietigd moesten worden. In Duitsland gebeurde dat ook effectief, schreef The New York Times afgelopen jaar, maar een aantal exemplaren had de oceaan al overgestoken. Nosferatu bleek al even moeilijk uit te roeien als de beroemde vampier zelf.

Honderd jaar later is de film van de Duitse regisseur Friedrich Wilhelm Murnau een onmiskenbare klassieker, en maakt Dracula nog steeds zijn opwachting in de bioscoop. Vanaf deze week gordt Nicolas Cage de zwarte cape met hoge kraag om in Renfield, een horrorkomedie waarin Dracula’s hulpje Renfield (Nicholas Hoult) zich uit de manipulerende klauwen van zijn baas probeert te onttrekken.

Max Schreck als graaf Orlok in 'Nosferatu: Eine Symphone des Grauens'.

Het is moeilijk te zeggen de hoeveelste film dit is waarin Bram Stokers personage zijn opwachting maakt. De teller staat op meer dan 250, sinds de verdwenen Hongaarse film Drakula halála (Dracula’s Death) uit 1921. Daar zitten heel wat horrorfilms tussen, maar ook (romantische) drama’s, komedies, pornofilms en blaxploitation-titels als Blacula (1972), waarin een Afrikaanse prins (William Marshall) bij de Prins der Duisternis te rade gaat om de slavenhandel te beëindigen, maar zelf een vampier wordt. Het personage zou een jaar later nog terugkeren in Scream Blacula Scream.

Het archetype van de Dracula-vampier is “bijna eindeloos flexibel”, vertelde Christopher Frayling, cultuurhistoricus en auteur van het boek Vampire Cinema: The First 100 Years, afgelopen najaar in The Guardian. “Verslaafden, psychopaten, outsiders met liefdesverdriet, sekteleiders, lesbische en gay iconen. You name it, the vampire has become it.”

Cage ziet Dracula als “een soort romantische verslaafde – je kunt eender welke verslaving nemen, of het nu alcohol of drugs of seks is, en daarvan bloedlust maken”, vertelde hij aan de filmwebsite Collider. “En hij wil dat bloed, maar dat komt uit een honderden jaren oud gevoel van eenzaamheid en onbeantwoorde liefde, en zijn hart wordt voortdurend gebroken.”

Nicolas Cage als Dracula in 'Renfield'.

Valentijnsdag

In Renfield knipoogt regisseur Chris McKay enkele keren heel expliciet naar Dracula (1931), de Amerikaanse film van regisseur Tod Browning die de ondode Transsylvaniër definitief in Hollywood lanceerde. Dracula wordt vertolkt door de Hongaars-Amerikaanse acteur Béla Lugosi, die met zijn ravenzwarte, achteruit gekamde haar, zijn doordringende blik en zijn Oost-Europese accent – “I am… Drah-kioe-la” – de archetypische incarnatie van de legendarische vampier werd. (’s Nachts werd op dezelfde sets overigens een Spaanstalige versie van de film opgenomen, met Carlos Villarías als ‘Conde Dracula’.)

Maar deze Dracula-bewerking is ook de eerste waarin de donkere romantiek van Bram Stokers verhaal en personage wordt uitgespeeld, met “the strangest passion the world has ever known” als tagline op de filmposter. “Hollywood was ervoor beducht om een griezelverhaal straight te vertellen,” aldus Frayling, “dus er werd besloten om het als een liefdesverhaal te marketen en de film op Valentijnsdag uit te brengen. De idee was dat Dracula ongelooflijk aantrekkelijk was voor zijn slachtoffers.”

Het was een slimme truc: voor filmstudio Universal, dat 40.000 dollar had betaald voor de adapatierechten van de roman, was Dracula hun meest winstgevende film van het jaar. In het zog ervan bouwde Universal een hele stal aan legendarische monsters uit, in films als Frankenstein, The Mummy, The Invisible Man en The Wolf Man. Dracula zelf werd gevolgd door sequels en spin-offs als Dracula’s Daughter, Son of Dracula en House of Dracula. Lugosi zelf zou zeventien jaar later opnieuw in de huid van de vampier kruipen voor de komedie Abbot and Costello meet Frankenstein.

Béla Lugosi als Dracula.

In de jaren 50 nam de Britse filmstudio Hammer het van Universal over als het op het verfilmen van legendarische – en soms goedkope – horrorverhalen aankwam. Zowel Frankenstein-monsters als moordzuchtige mummies kregen een Britse update in vaak ouderwets gotisch vormgegeven films, maar de wedergeboorte van Dracula was de meest succesvolle, met dank aan Christopher Lee. “Een onberispelijke combinatie van sexy en scary”, vatte The Guardian zijn prestatie samen toen hij door de krant werd verkozen tot de beste Dracula uit de filmgeschiedenis – vóór Max Schreck en Béla Lugosi.

Het filmtijdschrift Empire omschreef Lee’s incarnatie van Dracula dan weer als “een natuurkracht: met rode ogen, bloed dat van zijn hoektanden druipt, veelal gegrepen door woede. Hij is hypnotiserend, lichamelijk sterk, welbespraakt, maar Lee begreep ook dat een belangrijke laag van Bram Stokers roman ontbrak in Lugosi’s prestatie: seksualiteit.”

Net als Cage vond Lee de ondode graaf vooral een meelijwekkend personage. “Ik zag hem nooit ofte nimmer als een vampier”, legde Lee in 1990 uit tijdens een interview op de Amerikaanse publieke radio. “Dit is een man die onsterfelijk is. Dit is een man die, omdat hij onsterfelijk is, een verloren ziel is. Dit is een man die de eenzaamheid van het kwade ervaart, iets dat hij niet kan controleren, die wil sterven. Maar er is een kracht in hem, een verderfelijke kracht, die hem ertoe drijft om deze verschrikkelijke dingen te doen.” En: “Hij is ook een romantisch personage, voor vrouwen, en erotisch. Er is natuurlijk de duidelijke, seksuele associatie van een beet, zo je wil. Dus ik heb geprobeerd om al die verschillende eigenschappen in dat personage te steken. Het lijkt erop dat ik daarin geslaagd ben.”

Christopher Lee als Dracula.

Monsterlijk ongedierte

Lee zou de ondode graaf uiteindelijk in zeven Hammer-films vertolken, en ondanks rollen in The Lord of the Rings, de Star Wars-prequels en de James Bond-film The Man with the Golden Gun blijft het de rol waarmee de acteur ook na zijn dood nog vereenzelvigd wordt. Nadien zou ook Gary Oldman zich nog aan het personage wagen, in Francis Ford Coppola’s van sterren vergeven Bram Stoker’s Dracula (1992) – naast Oldman als Count Dracula zijn ook Keanu Reeves (als Jonathan Harker), Winona Ryder (als Dracula’s verloren geliefde én Harkers vrouw), Anthony Hopkins (als vampierendoder Van Helsing) en een geflipte Tom Waits (als Renfield) in de film te zien. Dit is waarschijnlijk de meest tragische, eenzame incarnatie van het personage, maar zelfs Oldmans performance heeft een grotesk kantje.

Het leek, met andere woorden, een kwestie van tijd vooraleer een acteur als Nicolas Cage zich aan de rol zou wagen. Cage, het neefje van Coppola, vindt de opulente verfilming van zijn oom “een film die echt de pathos en psyche van Dracula vatte”, maar omschrijft Lee dan weer als “zijn favoriete weergave van het Dracula-personage”, zo legde hij uit aan Collider – al haalt hij ook Oldman, Lugosi en Frank Langella (in het romantische Dracula, 1979) aan als voorbeelden. “Dracula’s personage is vaak verbeeld in cinema, soms goed en vaker slecht. Ik wilde niet die richting uit.”

Gary Oldman als Dracula.

Volgens Renfield-regisseur Chris McKay ging Cage zelfs ‘method’ om Dracula te spelen. Lees: Cage bleef ook nadat ‘cut’ geroepen was in de huid van het personage zitten. Tegenover The Hollywood Reporter ontkende Cage dat evenwel. “Misschien omdat ik de hoektanden nog in mijn mond had, die me op een bepaalde manier deden praten, maar dat was niet hoe ik het ervaren heb.”

Het doet denken aan de plot van een buitenbeentje aan de eindeloze lijst in door Dracula geïnspireerde films. Shadow of the Vampire (2000) vertelt een mythologisch verhaal over het opnameproces van Nosferatu, nog steeds het donkerste en griezeligste hoofdstuk uit de Dracula-canon. Acteur Max Schreck, die de graaf met lange oren en gruwelijke snijtanden uitbeeldde als monsterlijk ongedierte, zou de rol niet gespeeld hebben: hij zou zelf een vampier geweest zijn. “Ik zal je niet toestaan om mijn film te vernietigen”, bijt regisseur Murnau (John Malkovich) hem toe wanneer zijn excentrieke, moordzuchtige gedrag de opnames in de war stuurt. Waarop Schreck (Willem Dafoe) antwoordt: “Dit is jouw film niet meer.”