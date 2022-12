Ook live doet The Smile rillen en huiveren ★★★★☆

“De Radiohead uit het Amnesiac-tijdperk was niet ver weg”, schreven we in januari van dit jaar over het allereerste concert van The Smile in het Londense Magazine dat werd gestreamd tegen betaling voor wie geen ticket wist te bemachtigen.

“Thom Yorke en Jonny Greenwood wisselden voortdurend van instrument, goedgemutst en hongerig, als piepjonge zoetekauwen in een snoepwinkel”. Zo ging het er ook aan toe in juli op het Montreux Jazz Festival alwaar het succesvolste nevenproject van Radiohead zijn cocktail van paranoia en melancholie in knoestige postrock dwong.

Het is bijgevolg niet zo gek dat het trio zijn excellente performance opknipte en herschikte tot een coherente liveplaat. Op het podium ontbolsteren, muteren en stuiptrekken de nummers van het debuut A Light for Attracting Attention – een album dat moeiteloos een plekje in ons eindejaarslijstje wist te veroveren – zoals dat alleen bij verbeeldingsrijke muzikanten zoals Yorke en Greenwood kan. Hun laboratoriumdrift wordt ook in Montreux op succulente wijze in goede banen geleid door Tom Skinner, drummer bij het zopas ter ziele gegane jazzcombo Sons of Kemet.

Harpij

De show serveert genoeg snoepgoed. ‘Free in the Knowledge’ bijvoorbeeld, een van de mooiste songs van 2022, dat hier ijzingwekkend treurig openbloeit en via een aan Sonic Youth schatplichtige noise-uitspatting overgaat in het neurotische ‘A Hairdryer’. Greenwood schuurt er de snaren van zijn basgitaar met een strijkstok aan gort. Yorke stort zich in de geluidsorkaan met de falset van een losgeslagen harpij. De beelden staan op YouTube. Smoor er uw scepsis mee.

Van bij het begin is het rillen en huiveren, maar dan op een goede manier. Die Hitchcockiaanse piano in ‘Pana-vision’. Die wirwar van in elkaar hakende microritmes in ‘Thin Thing’. ‘The Opposite’ is afrobeat voor indienerds: te hoekig voor Lagos, te funky voor flanellenhemdendragers uit de nineties. Magisch concert.

The Smile at Montreux Jazz Festival July 2022 is uit op XL Recordings.