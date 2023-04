Ook Durbuy en Leuven jagen op de schermtoerist: ‘Nu het zonnetje vaker schijnt, verwachten we veel nieuwe fietsliefhebbers’

Deze week verruilde De ideale wereld de vaste studio voor Adventure Valley in Durbuy. Ella Leyers presenteerde DIW dans la vallée vier dagen op Eén in plaats van Canvas. Willem Termote, operationeel directeur van Adventure Valley, is tevreden over de samenwerking. “De ideale wereld zocht naar een unieke locatie om te filmen. Na een plaatsbezoek waren ze meteen enthousiast om naar de Ardennen te komen.”

“We hebben een ruildeal gesloten met Woestijnvis”, gaat Termote verder. “DIW filmde bij ons in de bowling en wij regelden onder andere de catering en slaapplaatsen. We hebben geen sponsorbedrag betaald, wat tegenwoordig zeldzaam is.”

Adventure Valley wil met de promotie nieuwe klanten aantrekken. “Het is meer dan zomaar een billboard of een reclamefilmpje. We verhogen op een unieke manier onze naamsbekendheid bij het Vlaamse publiek.”

Lees ook Voor een goeie 17.000 euro reist u zoals James Bond (incl. champagne)

Fietsroute

De nieuwe Dertigers-reeks op Eén speelt zich af in de groene rand rond Brussel. “Vlaams-Brabant profileert zich als dé fietsprovincie”, vertelt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde van Toerisme Vlaams-Brabant. “Fietsen is een belangrijk thema in Dertigers, dus dat is mooi meegenomen. We hebben een relatief bescheiden budget vrijgemaakt voor onze samenwerking, een bedrag onder de vijf nullen.”

In ruil voor die som brengt de serie de regio en streekproducten in beeld. “Wij hebben de filmlocaties geselecteerd, zoals enkele vaste fietsknooppunten in de Groene Gordel. Daarnaast drinken de personages onze streekbieren Lambiek en Geuze en Hagelandse wijn.” Het doel is toeristen warm te maken voor de provincie. “De sportieve fietser komt hier aan zijn trekken. Binnenkort creëren we zelfs een Dertigers-fietsroute.”

“Twee jaar geleden bij het WK wielrennen in Leuven kwamen toeristische trekpleisters in beeld. De clicks op onze website stegen significant.” Het is nu nog te vroeg om een Dertigers-effect te zien, maar Coppens twijfelt niet aan het succes voor de provincie. “Een wielertoerist geeft gemiddeld 12 euro per dag uit. Nu het zonnetje vaker schijnt en het fietsseizoen is herbegonnen, verwachten we veel nieuwe fietsliefhebbers.”

Mol-waardig land

De mol kiest elk jaar een buitenlandse locatie om de kandidaten op de proef te stellen. Dit jaar is Arizona in de VS aan de beurt. “We zoeken een mol-waardig land dat ons als tv-makers inspireert”, zegt Hazel Pleysier, programmadirecteur bij productiehuis Woestijnvis. “Zijn er veel stereotypen, films of referenties waarmee we proeven kunnen bedenken? We kijken ook naar de filmische kwaliteiten van het land.”

Ze werken niet structureel samen met de landen of locaties, vertelt Pleysier. “Er is hooguit wat logistieke ondersteuning, maar geen financiële steun.”

Toch halen veel kijkers reisinspiratie uit het programma. Zo kun je De mol-reisroutes volgen op de Canarische Eilanden en in Duitsland. “We brengen de bestemmingen mooi in beeld. Bovendien heeft de kijker het gevoel dat hij via zo’n reis zelf een deel van De mol kan beleven.” Het programma heeft duidelijk effect: zowel Griekenland als Duitsland steeg in populariteit als vakantiebestemming.