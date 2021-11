Ook de horrorserie die erin slaagde ‘Squid Game’ te onttronen komt uit – wat dacht u – Zuid-Korea

1,65 miljard uur, oftewel 188.000 dagen. Dat is hoelang we collectief al gekeken hebben naar Squid Game. Maar na 46 dagen als de best bekeken Netflix-reeks ter wereld moet de monsterhit het nu toch afleggen tegen Hellbound, een horrorserie uit - u raadt het - Zuid-Korea.

Geen zorgen als u nog niet eerder van Hellbound hoorde, de show ging pas op 19 november in première op Netflix. Wel opmerkelijk: amper een dag na dat debuut was het al in ruim tachtig landen de meest bekeken serie op het meest bekeken streamingplatform. Dus nogmaals: geen zorgen als u nog niet eerder van Hellbound hoorde, dat komt nog.

Dataverzamelaar FlixPatrol geeft films en series een score op basis van de tijd die ze doorbrengen in de toplijsten in verschillende landen, met een top tien per streamingservice als resultaat. En op het Netflix-podium staan momenteel niet minder dan drie Zuid-Koreaanse producties te blinken. Zelfs het nieuwe seizoen van de docureeks Tiger King, die vorige streamingsensatie, bengelt slechts onderaan de top tien en kwam nooit in de buurt van de Zuid-Koreaanse kijkcijferkanonnen.

Hallyu

Een niet-Koreaanse productie die ook naar de wereldtop reikte, is Arcane, een animatiereeks gebaseerd op de wereld van het waanzinnig populaire pc-spel League of Legends. Volgens moederbedrijf Riot Games kan het online spel, in combinatie met Riots andere producten, rekenen op 180 miljoen actieve spelers per maand. Maar zelfs met die gigantische fanbasis kon Arcane slechts twee dagen de dominantie van Squid Game onderbreken. Voor een ware troonopvolger was het toch weer wachten op de volgende superhit uit Zuid-Korea. En dat mag eigenlijk niet verbazen.

Want wie nu nog verrast door de hallyu - een verwijzing naar de Koreaanse golf van popcultuur die ons overspoelt - heeft duidelijk niet goed opgelet. Zelfs als we even de monumentale Oscarwinst van Parasite of de angstaanjagende populariteit van K-popband BTS vergeten, kunnen we niet naast de Korea-fetisj van Netflix kijken. Dit jaar alleen al bestelde het platform voor 460 miljoen dollar (ongeveer 410 miljoen euro) aan Zuid-Koreaanse content. Ter vergelijking: de afgelopen vier jaar investeerde de streamingreus ‘slechts’ 680 miljoen dollar (ongeveer 600 miljoen euro) in Koreaanse Netflix-series en films. Een van de resultaten van die investeringen is dus Hellbound, dat de fakkel moet overnemen van Squid Game.

‘Hellbound’ gebruikt een levensechte premisse en vertelt er een verhaal mee over sterfelijkheid en de menselijke feilbaarheid. Beeld rv

Sektegedrag

In Hellbound krijgen ‘zondaars’ een dag des oordeels van bovennatuurlijke wezens, die hen vervolgens naar de hel escorteren - lees: levend verbranden. Het werk van deze grijze, Hulk-achtige engelen heeft al snel een impact op het gedrag van mensen en is bovendien voer voor de rangen van de fanatiek religieuze groep De Nieuwe Waarheid. Naar goede Zuid-Koreaanse gewoonte is het verhaal niet zomaar dat, maar ook een referentie aan het Korea van vandaag.

Hoewel Zuid-Korea niet bekendstaat als streng godsdienstig, heeft het land een geschiedenis met religieuze groepen die sektegedrag vertonen. Ze ronselen fanatiek nieuwe leden, met de belofte van een familie en een thuis, om hen vervolgens te isoleren van hun naasten. Hellbound gebruikt de levensechte premisse van die sektes en vertelt er een verhaal mee over sterfelijkheid en de menselijke feilbaarheid.

Die typische metaforische aanpak van Zuid-Koreaanse fictie is intussen niet meer onbekend, en al helemaal niet onbemind. Sang-ho Yeon, de regisseur van Hellbound , kennen we onder meer van het uitstekende Train to Busan - op het eerste gezicht een zombiefilm, maar in werkelijkheid een scherpe kritiek op de klassenmaatschappij in eigen land. Daarbij wordt de cast geleid door Yoo Ah-in, die ook bij ons al filmcritici wist te overtuigen met zijn rol in Burning. De Timothée Chalamet van Zuid-Korea, zeg maar.

Het eerste seizoen van Hellbound is nu te zien op Netflix