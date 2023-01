Ook de hersenen van de tv-makers lijken aangetast: baanbrekende game ‘The Last of Us’ wordt oerklassieke serie

HBO-serie The Last of Us, naar een baanbrekende videogame uit 2013, is zonder enige twijfel de beste gameadaptatie van de afgelopen veertig jaar. Maar het is ook een tergend conventioneel tv-feuilleton, dat veel te slaafs de blauwdruk van het videospel volgt.

Niet te snel het monster laten zien, voegde Steven Spielberg in 1975 met zijn suspensefilm Jaws toe aan het grote leerboek van Hollywood. Bijna vijftig jaar later werd die techniek weer van stal gehaald door Craig Mazin en Neil Druckmann, de showrunners achter de nieuwe HBO-reeks The Last of Us: pas in aflevering twee komen de twee protagonisten oog in oog te staan met de centrale verschrikkingen van deze postapocalyptische zombiereeks.

Wanneer die misbaksels uiteindelijk toch in beeld komen, is het meteen in your face: u krijgt de bepaald onprettige aanblik te zien van gewone stervelingen wier lijf en hersenen zijn aangevreten door een geheimzinnige schimmel, die hen half plantaardig, half menselijk maakt. Hun enige drijfveer bestaat erin zich nog verder te verspreiden via de infectie van een nieuwe gastheer.

Maar over de negen afleveringen heen zult u betrekkelijk weinig keren ongeriefelijk in uw luie stoel zitten te wriemelen van de zombieactie. Het zwaartepunt van de reeks ligt in de zich langzaam ontwikkelende camaraderie tussen de late veertiger Joel (Pedro Pascal, bekend van onder meer Narcos, Game of Thrones en The Mandalorian) en de veertienjarige Ellie (Bella Ramsey, uit Game of Thrones en His Dark Materials), die hem sterk aan zijn overleden dochter doet denken.

De meest impactvolle momenten in The Last of Us zien we niet wanneer ze horden aanstormende schimmelzombies van hun lijf moeten houden, maar net de gebeurtenissen daartussen: scènes waarin ze al keuvelend door het Amerikaanse landschap trekken of zich onledig houden met een onderweg meegegrist gezelschapsspel.

Pedro Pascal in 'The Last of Us'. Beeld HBO

Ellendige, hardvochtige wereld

The Last of Us is gebaseerd op een videogame uit 2013, die niets minder dan een baanbrekend opus was voor dat medium. De game combineerde op dat moment al overbekende maar geperfectioneerde survival horror-gameplay (de monsters werden liefst verschalkt in plaats van verslagen) met de rauwe emotionele impact van zijn acteerwerk en de terneerdrukkende vista’s van door de natuur overwoekerde steden als Boston, Des Moines, Denver en San Francisco.

De tv-reeks neemt een groot deel van de artdirection en het verhaal van de game over. Ellie, die immuun blijkt te zijn voor de schimmelinfectie, moet door Joel van het oosten naar het westen van de voormalige VS worden gechaperonneerd. De twee trekken door dezelfde geloofwaardige, ellendige, hardvochtige wereld, en komen ook nagenoeg dezelfde personages, gevaren en nederzettingen tegen.

Maar niet alles is hetzelfde. Het verhaal neemt bijvoorbeeld een hoogst sympathieke omweg en de reeks is niet zo expliciet qua grafisch geweld als de game: de handvol ongemakkelijke scènes is eerder te vergelijken met realityreeks Dr. Pimple Popper, maar dan ongeveer twee keer zo jakkie. Ook het acteerwerk van de serie is beter. Pascal en Ramsey hebben wat dat betreft een sterkere pedigree dan Troy Baker en Ashley Johnson, die Joel en Ellie vertolkten in de game, en dat vertaalt zich ook in een paar momenten die impactvoller zijn dan hun tegenpolen in de game. Baker en Johnson zijn zelf ook te zien in de reeks, zij het in nogal sneue bijrolletjes.

Bella Ramsey en Ana Torv in 'The Last of Us'. Beeld HBO

Slaafse adaptatie

Wellicht was The Last of Us meer gediend geweest met een diepere deconstructie van zijn bronmateriaal dan de nogal conventionele adaptatie die ze kreeg. Druckmann (ook de maker van de game) en Mazin (nochtans een drijvende kracht achter het ijzersterke Chernobyl) volgen zo slaafs de mal van de game dat bij momenten zelfs een deel van de gameplaysequenties werd geadapteerd. Inclusief verschillende soorten monsters, waarmee de reeks een videogameconventie – krachtiger monsters tussen de minder krachtige door leveren ook meer uitdaging – mee vertaalt die op zich weinig meerwaarde heeft in dit medium.

The Last of Us mist bovendien de gelaagdheid die de betere HBO-reeksen, zoals Succession en The White Lotus, kenmerkt. Thematisch komt het nauwelijks verder dan het uitgewoonde ‘mensen kunnen erger zijn dan zombies’, dat al meer dan afdoende werd afgedekt door The Walking Dead, een reeks van de concurrerende betaalzender AMC. Speaking of which: op meer dan één moment konden we de indruk niet van ons afslaan dat The Last of Us vooral groen licht heeft gekregen omdat HBO een eigen zombiesucces – The Walking Dead liep net na elf seizoenen af, maar niet voordat de serie een hele resem spin-offs baarde – in zijn trofeeënkast wilde.

Alle voors en tegens in rekening genomen blijft The Last of Us wel de beste videogameadaptatie van de afgelopen veertig jaar. Maar dat wil, gezien de lamentabele kwaliteit van zijn meer dan zestig voorgangers, niet zoveel zeggen. De afgelopen tijd worden meer en meer games omgezet naar reeksen in plaats van films, waardoor de adaptatie op zijn minst dezelfde long form-kwaliteit krijgt. Later dit jaar komt op Amazon Prime Video bijvoorbeeld een serie naar de bekende Fallout-games. The Last of Us zet binnen die nieuwe trend alvast een moedige stap in de juiste richting. Nu is het alleen nog wachten op een videogameconversie die wat meer de durf vertoont om los te komen van het bronmateriaal.

The Last of Us is vanaf maandag te zien op Streamz.