‘Ooit werd een poster tentoongesteld waarop meermaals geëjaculeerd was, zo groot was de hype rond Damon Albarn’

‘Ik hoop dat hij aids krijgt en sterft’, zei Noel Gallagher van Oasis in volle britpoptijd over zijn concurrent. Maar dertig jaar later is Damon Albarn meer dan ooit alomtegenwoordig, dinsdag zet de Londenaar vast ook Lokeren in vuur en vlam. ‘Er zijn ­weinig andere dingen die ik kan.’

“I fucked up”, zingt Damon Albarn op de nieuwe Blur-single ‘St. Charles Square’. Voelen we daar zijn kenmerkende ironie weer van de partituren druipen? Want ondanks het rampseizoen voor zijn favoriete voetbalclub Chelsea is 2023 wéér maar eens een gloriejaar voor de frontman van Blur, Gorillaz, en elfendertig andere projecten. The Ballad of Darren, het negende Blur-album dat twee weken geleden werd gedropt, staat op nummer 1 in Engeland. Het legendarische Wembley-stadion werd twee keer uitverkocht. Ontelbare fans gaan loos tijdens hun Europese tournee – in Lokeren zal het dinsdag niet anders zijn. En Albarn raakte onderweg – tijdens een optreden in het Engelse Eastbourne, om precies te zijn – dan wel ergens zijn gouden tand kwijt, hij heeft die ook weer teruggevonden. Van een fuck-up kun je niet echt spreken.

“Wanneer heb ik voor het laatst een minder druk jaar gehad?”, vroeg Albarn zich begin dit jaar nog af in Humo. “Jeez, ik lijk wel een work­aholic!” Maar toen werd opgeworpen dat hij dat misschien wel wás, antwoordde hij: “Heer, beware me! Nee, ik kan niet ontkennen dat ik graag muziek maak, en ik heb gewoon heel veel geluk dat ik er blijkbaar nog behoorlijk goed in ben ook. Er is niet veel anders waarvoor ik in de wieg ben gelegd.”

Belegen epitheta als ‘muzikale duizendpoot’ dringen zich nogal snel op een in portret van Damon Albarn, en niet zonder reden: door zijn muzikale output in detail op te lijsten zouden we deze twee bladzijden ook wel gevuld krijgen. Naast een rist moderne klassiekers met Blur en Gorillaz heeft hij minstens twee soloplaten op zijn cv staan, twee albums met The Good, The Bad & The Queen, twee filmsoundtracks, twee musicals en een opera. En dan zijn we nog niet in zijn catalogus van samenwerkingen met Afrikaanse muzikanten gedoken. “Ik ben een werkende muzikant, dus dat is wat ik doe”, vatte hij samen tegenover The New York Times, en dat is: van halftien tot halfzes in zijn Londenste studio aan muziek werken.

Pretty face

Tegelijk is Damon Albarn zoveel meer dan een ‘werkende muzikant’. Enerzijds was hij the pretty face van Blur, een viertal dat in de jaren 90 uitgroeide tot wat toen werd beschouwd als de grootste Britse band sinds The Beatles. “Damon was heel erg knap”, schreef The New Yorker-auteur Thomas Beller, die in 1992 in het voorprogramma van Blur in New York speelde. Hij herinnert zich dat het publiek grotendeels uit jonge meisjes bestond. “Toen het Brit-moment in de kunstwereld op zijn hoogtepunt was, stelde iemand een Blur-poster tentoon waarop de kunstenaar meerdere ­keren geëjaculeerd had. Zo groot was de hype rond Damon.”

Anderzijds was Albarn niet alleen het gezicht, maar ook het brein van Blur. Albarn is verliefd op goede melodieën en is niet te beroerd om nu en dan zijn teksten op te vullen met een slim geplaatst ‘la-la-la-la-la’, maar vindt ook dat muziek ergens over mag gáán. In het geval van Blur was dat: leven in Engeland. Blur-bassist Alex James vatte het ooit heel erg simpel samen: “Britpop was honderd procent Damons idee.”

Albarn zelf mag dat dan wel ontkennen, maar er valt iets voor te zeggen. In een aangezet cockneyaccent zong Albarn enigszins ironisch over op-en-top Britse personages, in naar The Kinks en The Beatles knipogende songs als ‘Stereotypes’, ‘Country House’ en ‘Parklife’. Klassiekers die hem tot vandaag achtervolgen, en waarvan hij achteraf moest toegeven dat ze ook een beetje over hemzelf gingen: tegen Pitchfork vertelde hij dat hij herkend werd toen hij ging joggen in het park. “Iemand begon de tekst te zingen: ‘You joggers who go round and round and round…’”

De socio-culturele impact van Blur was zo groot dat Labour-politicus Tony Blair in 1995 bij Albarn te rade ging om een jong kiezerspubliek te kunnen aanspreken. Zeven jaar later zou Albarn samen met Robert Del Naja van Massive Attack een immens protest organiseren tegen de invasie van Irak, waarin toenmalig Brits premier Blair de Amerikaanse president George W. Bush steunde.

Gorillaz

Toen Blair in 1997 premier werd, had hij Albarn nochtans opnieuw uitgenodigd, maar de Blur-zanger sloeg die uitnodiging af. Noel Gallagher, de bezieler van die andere britpop-­legende Oasis, ging wel op de koffie: een klein hoofdstukje in de jarenlange battle of the bands, waarover krantenpagina’s werden volgeschreven, tv-documentaires zijn gemaakt, boeken over zijn gepend. Terwijl Gallagher hoopte dat Albarn “aids zou krijgen en sterven” deed Albarn wat meer uit de hoogte: “Ik houd wel van hun songs”, zei hij over Oasis, “maar ze zijn gewoon niet zo… slim.”

Blur verloor het nogal kinderachtige wedstrijdje ‘om ter verst pissen’, al was het maar omdat de straal van Oasis dankzij ‘Wonderwall’ ook aan de andere kant van de oceaan landde – wat Blur pas enkele jaren later zou lukken met ‘Song 2’ – en omdat de simpele working class-attitude van de Gallaghers uit Manchester populairder bleek dan het bobo-­imago van Blur, een band waarvan de leden elkaar hadden leren kennen op een kunstschool in het Londense.

Albarn werd, in de woorden van bassist Alex James, “een publieke loser” en vertelde in de docu Live Forever: The Rise & Fall of Britpop hoe mensen ‘Wonderwall’ draaiden als hij ergens binnenkwam. “Ik word herkend door mensen die van onze band houden”, stelde ­James later in The Observer. “Damon wordt herkend door mensen die de band haten. Dat is een groot verschil.”

Op de Blur-albums die daarna verschenen – het experimentele Blur (1997) en het rauwe 13 (1999) – leek Albarn voor het eerst over zichzelf te zingen, van ervaringen met heroïne (‘Beetlebum’) tot zijn relatiebreuk met Elastica-zangeres Justine Frischmann (‘Tender’, ‘No Distance Left to Run’). De ironie maakte plaats voor oprechtheid, het pantser van sarcasme verdween en ontroerende kwetsbaarheid kwam in de plaats. Toen Blur in 2009, na zes jaar radiostilte en een nauwelijks verhulde, pijnlijke breuk tussen Albarn en Blur-gitarist Graham Coxon, een langverwacht reünieconcert speelde op Glastonbury, pinkte de zanger een traan weg. Hetzelfde overkwam hem ­recentelijk in Wembley.

Damon Albarn and Graham Coxon op het podium van Wembley Stadium in London, juli 2023. Beeld Photo News

Albarn en Noel Gallagher zouden zo’n twintig jaar na de britpopvete verbroederen, toen ze samen ‘Tender’ speelden op een benefietconcert en Albarn de voormalige Oasis-gitarist uitnodigde om een gitaarpartij in te spelen voor ‘We Got the Power’, een song van Gorillaz. Het is met die band dat Albarn kon doen wat hij met Blur niet kon, en dan gaat het niet alleen over vriendjes worden met Noel: door zich achter de cartoonfiguren van Jamie Hewlett te verbergen, ontliep hij de roem die in de britpopdagen verstikkend was geworden.

Dankzij Gorillaz kon hij ook door de grenzen van Groot-Brittannië en rockmuziek breken. Hij spendeerde zoveel tijd in Afrika dat hij in Mali tot lokale koning werd uitgeroepen en werd in 2020 IJslands staatsburger, nadat hij er in de late jaren 90 zijn hart verloor. In de loop der jaren lieten Gorillaz-albums zich inmiddels steeds meer kenmerken door een immens palet aan muziekgenres, verpersoonlijkt door muzikanten als de Amerikaanse rappers van De La Soul, de Franse punkzangeres ­Jehnny Beth (Savages) of de Malinese singer-songwriter Fatoumata Diawara.

Tekenaar Jamie Hewlett, het brein achter de Gorillaz-visuals, met Damon Albarn. Beeld RV Jamie Hewlett

Beeld rv

In de loop der jaren heeft de pretty face van Blur er steeds meer voor gekozen om de roem te ontvluchten. Zijn persoonlijke leven schermt hij zoveel mogelijk af, al doen geruchten de ronde dat het nieuwe Blur-album onder meer werd gevoed door een breuk met kunstenares Suzi Winstanley, met wie hij een dochter heeft.

Liever laat hij de muziek voor zich spreken, en die muziek levert nog altijd bijtende commentaar op de wereld waarin hij leeft: het Gorillaz-album Plastic Beach tackelt vervuiling en klimaatverandering, voor Humanz beeldde hij zich een apocalyptische wereld in waarin Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen – het album werd opgenomen voor die nachtmerrie werkelijkheid werd. Merrie Land, het tweede album van The Good, the Bad & the Queen, omschreef hij dan als “een afscheidsbrief aan Europa”, nadat het Verenigd Koninkrijk zich tot Albarns grote ergernis had laten meeslepen door valse beloftes van brexiteers. En zijn solodebuut Everyday Robots, met de geweldige single ‘Lonely Press Play’, levert dan weer commentaar op een wereld die gedomineerd wordt door technologie en sociale media.

Everyday Robots eindigt met ‘Heavy Seas of Love’, een duet met de legendarische producer Brian Eno, waarop ook het Leytonstone City Mission Choir te horen is: een kerkkoor uit de Oost-Londense wijk waar Albarn opgroeide. Het nummer omvat een zoete vorm van nostalgie. “Ik wilde op een redelijk positieve noot eindigen, omdat ik geen depressieve, angstige, neurotische man van middelbare leeftijd ben”, bekende Albarn aan Pitchfork. “Of toch niet helemaal.”

Blur speelt op dinsdag 8 augustus op de Lokerse Feesten (uitverkocht).