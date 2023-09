Ooggetuigen van duizend jaar Russische gruwelijkheden

Dit volk heeft zijn god op aarde vertelt de geschiedenis van Rusland aan de hand van honderdvijftig ooggetuigenverslagen. De continuïteit is vaak verpletterend.

Dat Russen hun tsaar goddelijke kwaliteiten toedichten, heeft te maken met angst voor ‘het schrikbewind dat boven ieders hoofd hangt’, noteerde de Franse markies Astolphe de Custine, op reis in Rusland in de zomer van 1839. Ruim een eeuw later, in de winter van 1953, was Rusland deel van de Sovjet-Unie en was de dienstdoende Kremlinarts zo bang voor het schrikbewind van de in coma geraakte Sovjetleider Stalin dat hij diens lichaam niet durfde vast te pakken.

Toen Stalins dood bekend werd, noteerde de gedeporteerde Poolse arts Janusz Bardach: ‘Het nieuws raakte me op een manier die ik niet had verwacht: ik besefte hoezeer ik was gaan geloven in Stalins onsterfelijkheid.’ Ruim zestig jaar later, in de lente van 2014, observeerde de Wit-Russische schrijfster Svetlana Alexijevitsj dat er goddelijke kwaliteiten werden toegedicht aan een Russische leider die net de Krim had geannexeerd: ‘Orthodoxe publicaties schilderen Poetin in alle ernst af als een heilige. Er gaan geruchten dat in enkele kerken uit Poetin-iconen mirre droop. Een wonderdoener!’

Wie auteurs uit verschillende tijden over hetzelfde land leest, is gedoemd continuïteit te ontdekken – in de door Hans Driessen, Michel Krielaars en Eva Peek geselecteerde ooggetuigenverslagen van de Russische geschiedenis is die continuïteit vaak verpletterend. Neem deze observatie uit 2022, nee, 1839: ‘Een christelijk geregeerde natie zou protesteren tegen een maatschappelijke discipline waardoor alle individuele vrijheid tenietgaat. Maar hier weten de priesters het volk (...) er slechts toe te brengen neer te knielen. Ondanks de verering van de Heilige Geest heeft dit volk zijn god nog steeds op aarde.’

Peter de Grote, van 1682 tot 1725 tsaar van Rusland. Beeld Getty Images

Dit volk heeft zijn god op aarde, doopten Driessen, Krielaars en Peek de meer dan honderdvijftig ooggetuigenverslagen van de Russische geschiedenis die zij in boekvorm samenbrachten. Tragisch en gruwelijk zijn daarin adjectieven die de eeuwen overkoepelen.

‘Jullie liegen en beschuldigen onschuldige mensen’, is een zin die het afgelopen jaar uit de monden vloeide van mensen die terechtstonden omdat ze Poetins speciale militaire operatie oorlog noemden – in Dit volk heeft zijn god op aarde vloeit die uit de mond van een veroordeelde van Ivan de Verschrikkelijke in 1570. De auteurs zijn vaak getuigen van gruwelijkheden, of ze ondergaan die zelf.

Maar dit boek is zo gevarieerd en goed samengesteld dat het van het jaar 1091 tot het jaar 2023 de aandacht moeiteloos vasthoudt. De samenstellers zijn erin geslaagd zodanig te selecteren uit een wonderlijk amalgaam aan auteurs – van beroemde schrijvers tot Kremlinnotulisten en van buitenlandse reizigers tot politierapporteurs – dat de fragmenten samen een groot verhaal vertellen.

Auteurs uit alle eeuwen vullen elkaar aan. Peter de Grote wordt in het boek eerst beschreven door een Duitse keurvorstin die in 1697 van deze lange knappe man gecharmeerd is en daarna door een Oostenrijkse gezant die minder gecharmeerd is van de grote hoeveelheden hoofden die de mooie tsaar ‘met droge ogen’ laat afhakken.

Over de illustere gebedsgenezer Raspoetin wordt gerapporteerd door de zus van de tsarina (‘Toen ik hem zag, voelde ik dat tederheid en warmte van hem afstraalden’), door de geheime politie (‘Terwijl hij door de straten liep sprak Raspoetin vrouwen aan met ontuchtige voorstellen’) en door de grootvorsten die er in 1916 lang over deden hem te vermoorden (‘Een tijdje lag hij bewegingloos op de grond. Toen, na een paar seconden, bewoog hij weer’).

Vladimir Poetin. Beeld Getty Images

Kunst van het herinneren

Er zijn voortreffelijke observaties van Stalin, wellicht de beste van de Joegoslavische communist Milovan Djilas, die zag dat de kleine pokdalige Georgische man die miljoenen mensen had laten afmaken in zijn politbureau geen leden duldde die langer waren dan hij, en dat Stalin weliswaar grappen maakte (goedkope), maar nooit ook maar één grap ten koste van zichzelf.

De samenstellers namen notulen op van een vergadering van Brezjnevs politbureau uit 1974, over wat er moest gebeuren met de Sovjetkritische auteur Solzjenitsyn (Kameraad Andropov: ‘We hebben Solzjenitsyns instemming niet nodig om hem uit te zetten’). Het fragment erna is van Solzjenitsyn zelf. Die is op het vliegtuig gezet en wordt tijdens een toiletbezoek vergezeld door twee KGB’ers. In deze geschiedenis wemelt het van de fascinerende hoofdpersonen. Dit land bracht ook steeds weer buitengewoon kritische en moedige inwoners voort die buitengewoon goede auteurs waren. Mensen in hachelijke omstandigheden ontdekken dingen waarvan mensen in comfortabele omstandigheden geen idee hebben.

Jozef Stalin, tot 1953 dictator van de Sovjet-Unie. Beeld Bettmann Archive

Een beklemmend fragment is van de Joods-Russische auteur Lidija Ginzboerg, die het Duitse beleg van Leningrad overleefde: ‘Elk leed – het door de vrieskou zeulen van emmers en keukengerei – vrijwaarde van erger leed, verving ellende. (...) Leed streeft er voortdurend naar zich met behulp van ander vervangend leed van zichzelf te ontdoen.’ Na het einde van het beleg leerde Ginzboerg: ‘Wat in grenssituaties voor mensen opengaat, sluit zich weer. Anders was onze generatie allang ongeschikt geweest om verder te leven.’

De Russische filosoof Aleksandr Herzen zei: ‘Wie heeft kunnen overleven, moet de kracht hebben zich te herinneren.’ In het derde decennium van de 21ste eeuw wordt de kunst van het herinneren door de Russische staat actief bestreden. ‘De autoriteiten willen ons verhinderen onze dierbaren te herinneren’, zegt een nabestaande van gedeporteerden aan het eind van het boek, in een verslag over de sluiting van de mensenrechtenorganisatie Memorial, die zich 33 jaar lang bezighield met de documentatie van de misdaden van het Stalinregime. Het geheel van Dit volk heeft zijn god op aarde is veel meer dan de som van honderdvijftig delen. Het heeft helaas geen gelukkig einde.

★★★★★