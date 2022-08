Onze streamingtips van het moment slaan een beetje groen uit

1. Groentjes boven!

Het team van Marvel-­helden op het tv-scherm blijft zich uitbreiden, nu ook met een vrouwelijke versie van de groene geweldenaar. Jennifer Walters (Tatiana Maslany), het nichtje van Bruce Banner, lijdt aan een mildere vorm van de afwijking die ook haar neef geregeld groen doet uitslaan. Kon ze er nét niet bij hebben, want de jonge dertiger heeft het al lastig genoeg om haar carrière als advocate in ­Manhattan – om nog maar te ­zwijgen over haar liefdes­leven – op de rails te houden. She-Hulk is alweer de achtste Marvel-­reeks op Disney+. Mark Ruffalo speelt een bijrol als de Hulk en Tim Roth keert ­terug als de niet minder ­smaragdkleurige booswicht Abomination.

She-Hulk: Attorney At Law, te zien op Disney+.

Scène uit 'Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist'. Beeld Netflix

2. Ze weet het nog niet

Het tweede seizoen van Untold brengt opnieuw een vierdelige reeks van sportdocumentaires op Netflix, met in iedere episode een ander sportief sleutelmoment dat wordt uitgebeeld. De eerste, The Girlfriend Who Didn’t Exist, richt zijn lens op de schimmige onlinerelatie van een Hawaïaanse golden boy in de American-footballcompetitie voor studenten.

Untold seizoen 2, te zien op Netflix.

Beeld uit 'Pandore'. Beeld Streamz

3. Verkiezingskoorts

In de Belgische politieke thriller Pandore gaat de politieke polsslag in ons land, twee maanden voor de federale verkiezingen, nog een paar slagen per minuut hoger na een tragische aanval op een jonge activiste. Het zet een reeks gebeurtenissen in gang die de levens van een politicus, een journalist en een onderzoeksrechter op hun kop zetten.

Pandore, te zien op Streamz.