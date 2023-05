Onze journalist in Liverpool schat de Belgische kansen op het Eurovisiesongfestival in: ‘Gustaph heeft twee geheime wapens’

Het is D-Day voor Gustaph. Vanavond treedt de Belgische inzending aan in de halve finale van het Eurovisiesongfestival. De Morgen-journalist Laurens Bervoets schat vanuit Liverpool zijn kansen in. ‘Gustaph heeft twee geheime wapens.’

Volg alles over het Eurovisiesongfestival in ons dossier.

Goeiemiddag Laurens, hoe is de sfeer daar in Liverpool?

“Ongelooflijk. Je merkt dat ook mensen uit Liverpool die niet echt iets met het Songfestival hebben erg enthousiast zijn. Het festival is ook alomtegenwoordig in de stad. Op elke hoek van de straat zie je posters, elke winkel heeft zijn etalage intussen aangepast. Er is ook een fandorp waar je op groot scherm naar de halve finales en finale kan gaan kijken, en dat stond bij de eerste halve finale helemaal vol. Ik moet zelfs zeggen: er is hier in Liverpool meer te beleven rond het Songfestival dan rond de kroning van koning Charles vorige week. Dat leefde hier niet echt.”

“Wat me hier opvalt is hoe strak het schema is: de artiesten moeten hun act ongelooflijk vaak doen. Vanmiddag staat er bijvoorbeeld nog een ‘familieshow’ gepland. Daar brengen de 16 artiesten van de tweede halve finale hun nummer, zodat gezinnen met kinderen ook kunnen komen kijken, en die show ook eens kunnen meemaken. Met de repetities van de voorbije dagen meegeteld, zal Gustaph zijn volledige act vier of vijf keer gedaan hebben binnen de 48 uur. Ik snap nu wel beter dat de vermoeidheid bij sommigen toch toeslaat.”

Vanavond staat de tweede halve finale van het Songfestival op het programma. Waren er verrassingen bij de eerste halve finale eergisteren?

“Niet echt. De pers kijkt altijd naar de bookmakers, en die hadden het helemaal goed ingeschat: 10 op 10. Zelf was ik niet overtuigd van de inzending van Kroatië, die vond ik wel erg kitsch, maar dat slaat blijkbaar aan bij het Eurosongpubliek, dus Kroatië is wel door. Dat bijvoorbeeld Nederland niet door mocht, was geen verrassing. Er werd hier op voorhand ook al wat mee gelachen.”

Alle Belgische ogen zullen vanavond gericht zijn op onze eigen inzending Gustaph. Is hij er klaar voor?

“Hij is er zeker klaar voor. Als ik vergelijk met de andere delegaties, valt op dat hij qua zang toch bij de beteren is. Dit jaar hebben we als België wel het voordeel dat we een doorwinterde artiest hebben. Gustaph heeft in het verleden al twee keer meegedaan als achtergrondzanger, dus hij weet wat er op hem af komt. Ik heb hem de voorbije dagen een aantal keren gesproken, en je merkt dat hij het heel serieus neemt. Hij doet regelmatig nog wat kleine aanpassingen aan zijn act. Hoewel hij zijn pr goed verzorgt en heel wat handtekeningen uitdeelt, last hij toch ook wat rustmomenten in, en gaat hij niet op elke aanvraag in.

“Dat is ook nodig, want je ziet dat de vermoeidheid toch begint te wegen. De eerste repetitie gisteren was echt heel goed, de generale repetitie gisteren waren er toch een paar momenten waarop je merkte dat hij veel meer moeite moest doen. Ik hoop dat het vanavond toch weer een beetje beter is.”

Tijdens de generale repetitie gisteravond toonde hij naar verluidt zijn ‘geheime wapen’. Wat was dat precies, en doet het hem er ook echt uit springen?

“Hij heeft eigenlijk twee geheime wapens. De eerste is de Duck Walking PussCee West. Dat is een verwijzing naar de artieste ‘PussCee West’ en die doet aan duck walking. Vergelijk het met een soort van ‘vogue’ terwijl je continu door de knieën gaat en je ondertussen je benen omhoog zwiert. Dat fenomeen is zeer populair bij de lgbtq+-gemeenschap. Het wordt bijvoorbeeld vaak gedaan bij RuPauls Drag Race. Dat is nog nooit gebracht op het Eurovisiesongfestival, dus België is een pionier op dat vlak. Het gebeurt enkel in de laatste dertig seconden van het liedje, dus ik weet niet of het echt de moeite is om dat mee in de act op te nemen. Bij de fans werkt het wel enorm, omdat het zoiets typisch is voor de lgbtq+-gemeenschap, en daar proberen ze toch echt op in te spelen.”

“Dan is er ook nog een speciale vest van Walter Van Beirendonck, waar nog lang aan gewerkt is. Die vest heeft Gustaph nog niet gedragen tijdens de repetities, dus waarschijnlijk houdt hij de primeur voor vanavond.”

“En dan zijn er nog zijn achtergrondzangeressen. Daar is de voorbije weken al veel over gezegd en geschreven. Zij staan naast Gustaph op het podium, wat niet gebruikelijk is op het Songfestival. Zelf benadrukt hij dat dat zeker geen revanche is omdat hij destijds als backing niet mee op het podium mocht.”

Hoe groot acht je Gustaphs kansen om door te stoten naar de finale met zijn nummer ‘Because of You’? Hoe scoort hij bij de bookmakers?

“Gustaph brengt met ‘Because of You’ een van de twee dansbare nummers in zijn halve finale, dat is wellicht wel een voordeel. De andere nummers zijn voornamelijk ballads, dus België springt er wat uit. De fans die ik hier spreek, zeggen dat het nummer echt blijft hangen. Na de repetities is Gustaph ook heel fel gestegen bij de bookmakers, van 11 naar 7, dus ik denk wel dat hij naar de finale gaat. Oostenrijk, dat het andere dansbare nummer brengt, is de topfavoriet vanavond.”

Gustaph komt vanavond als vijfde aan de beurt. Is dat een gunstige plek, of zit je beter ergens op het einde van de uitzending, zodat je nog vers in het geheugen zit wanneer er gestemd moet worden?

“Vooraf dacht ik dat het moeilijk zou worden als artiest die in de eerste helft aantreedt, maar het voordeel voor Gustaph is dat hij tussen twee echte ballads staat, waardoor hij toch wat meer opvalt. Als we naar de cijfers kijken – en er zijn onder de Eurosongfans mensen die voortdurend met cijfers goochelen – zie je dat de artiest die de vorige keer als vijfde zong in de tweede halve finale ook doorging naar de finale. Daaruit concluderen sommigen dat dat voor Gustaph dus ook het geval zal zijn.”