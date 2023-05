Onze journalist in Liverpool over finale Songfestival: ‘Realistisch om te stellen dat Gustaph in de top tien kan eindigen’

Vanavond vindt in Liverpool de finale van de 67ste editie van het Eurovisiesongfestival plaats. Kan onze Belgische kandidaat Gustaph met het nummer ‘Because of You’ stunten? En wat kunnen we nog verwachten tijdens de finale? De Morgen-journalist Laurens Bervoets blikt vanuit Liverpool vooruit. ‘Er doen heel wat geruchten de ronde, maar de organisatie is dit jaar goed in verassingen bewaren.’

Goedemiddag Laurens. Welke landen worden gezien als de grote favorieten?

“De Zweedse Loreen wordt algemeen gezien als dé topfavoriet om in de finale vanavond de overwinning in de wacht te slepen. Ze won al eens in 2012 en doet nu dus opnieuw mee, deze keer met het nummer ‘Tattoo’. De enige die de overwinning toch nog zou kunnen wegkapen, zo denken de meesten, is de Finse kandidaat Käärijä. De Finnen hebben een heel bijzonder nummer dit jaar, ‘Cha Cha Cha’ heet de song. Het is een soort mix van metal en techno, op een speciale manier in elkaar gestoken. Heel vreemde combinatie, maar het werkt wel.

“En uiteraard kijken wij Belgen reikhalzend uit naar de performance van Gustaph. Je merkt dat hij hier sinds zijn optreden in de halve finale heel populair geworden is, dat is heel fijn om te zien. In de media is hij alvast met lof overladen.”

Hoe schat je de kansen van Gustaph in? Mogen we stilletjes dromen van een stunt?

“Het valt op dat Gustaph sterk gestegen is bij de bookmakers, die net zoals bij pakweg het voetbal de noteringen bepalen voor de verschillende kandidaten. Volgens hen zou hij net buiten top tien vallen. Ikzelf denk eigenlijk dat hij het nog beter zal doen, het is sowieso realistisch om te stellen dat hij in de top tien kan eindigen. Slechts heel weinigen hadden dat vooraf verwacht. Maar winnen wordt met deze concurrentie zeer moeilijk.”

Er circuleren geruchten dat er een ‘mystery guest’ zou optreden vanavond. Heb jij daar meer informatie over?

“Er doen inderdaad heel wat geruchten de ronde, maar de organisatie is dit jaar goed in verrassingen bewaren. Eerst kwam Oekraïens president Zelensky ter sprake, maar de organisatie van het Eurovisiesongfestival heeft zijn verzoek om een toespraak te mogen houden afgewezen. Men vreesde dat hij een oproep zou lanceren voor meer wapens, het festival zag zichzelf niet als het juiste platform daarvoor en wilde in het algemeen zijn apolitieke karakter behouden.

“Andere mogelijke mystery guests die ter sprake komen in die context zijn vooral artiesten. De Spice Girls is een van de namen die je hoort vallen. Of dat One Direction een eenmalige reünie zou houden, heb ik mensen hier en daar ook al horen zeggen. En dan is er natuurlijk nog Paul McCartney, tenslotte is Liverpool de stad van de Beatles. Maar er wordt van alles gefluisterd, men speculeert alom.”

Om even in te pikken op het afgewezen verzoek van Oekraïens president Zelensky: merk je dat politiek op de een of andere manier toch aanwezig is, ondanks het feit dat de organisatoren het evenement politiek neutraal willen houden?

“Ja, sowieso. Daar moeten we heel eerlijk in zijn: er wordt altijd gezegd dat politiek wordt geweerd op het Eurovisiesongfestival, maar eigenlijk merk je dat het een en al politiek is, dat sluipt er altijd wel weer in. Kijk maar naar Kroatië, de verwijzingen in hun performance zijn wel héél duidelijk: de kostuums doen denken aan dictators, iemand heeft ook kernraketten vast. Ze gebruiken hun visibiliteit om een boodschap de wereld in te sturen, om autoritarisme in het belachelijke te trekken.

“Sommige mensen verwachten daarnaast dat Oekraïne dankzij een nieuwe golf van solidariteit opnieuw kan winnen. Die vaart zal het, denk ik, niet lopen: de Oekraïners zullen wel weer veel stemmen halen, maar opnieuw winnen lijkt me sterk.”