‘Onze Book Tok-avond was meteen uitverkocht’: toppers en trends bij boekhandel Donner

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Leo van de Wetering van Donner, Rotterdam.

Welke boeken lopen momenteel goed bij Donner?

“Rotterdam van Arjen van Veelen is onze nummer een. Logisch denkt u nu misschien, jullie zitten met de boekhandel in Rotterdam, maar het boek gaat over veel meer. De ondertitel luidt niet toevallig Een ode aan inefficiëntie. De auteur is een Rotterdammer die lange tijd in Amerika woonde, terugkeerde en vaststelde dat er in de tussentijd heel wat was veranderd op het vlak van ongelijkheid en gentrificatie. Problematieken die je overal ziet opduiken, natuurlijk, wat het boek zo universeel maakt.

“Dat de tijd van de cadeauboeken aanbreekt is duidelijk te merken aan het succes van De Gorgels en de laatste kans, het afsluitende deel van Jochem Myjers reeks over kleine wezentjes die kinderen beschermen in hun slaap.”

Ziet u bepaalde trends?

“Onlangs organiseerden we een Book Tok-avond. We konden vierhonderd mensen ontvangen. In een uur waren alle kaartjes de deur uit. Mensen kwamen er van alle delen van het land naartoe. We krijgen steeds meer jongeren over de vloer. Over het algemeen denken mensen aan fictie bij Book Tok, maar het medium heeft ook een grote invloed op de verkoop van non-fictie, en dan vooral op die van boeken over trauma, die momenteel ook populair zijn bij andere lezers trouwens. Bessel van der Kolks Traumasporen is op dat vlak een steady seller.

“Daarnaast is gender een publiekstrekker, denk maar aan Mariken Heitmans met de Libris bekroonde roman Wormmaan. En ook vaderlandse geschiedenis, slavernij, biografie en familiegeschiedenis zijn populaire onderwerpen, zoals Jan Brokkens De kampschilders, het verhaal over twee generaties kunstschilders die tijdens WO II in hetzelfde jappenkamp belandden.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van twee boeken: Swansdale van P.F. Thomése en De passagier van Cormac McCarthy. Je ziet een directe invloed van matige recensies in de grote kranten.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Het bovenste boek op mijn stapeltje is Maarten Asschers De schaduw van een vriend, over een vriendenclub die voor een aantal morele dilemma’s komt te staan. Misschien is het ook wel een sleutelroman, want Maarten ‘verkeerde in kringen’, zoals dat heet. Hij is een fijnzinnige auteur, ooit uitgever en boekhandelaar.”