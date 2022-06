Onze 9 geheime tips voor het Best Kept Secret-festival

Genesis Owusu (vrijdag, 20.00 - 20.45 uur, The Secret)

Kofi Owusu-Ansah bracht vorig jaar het verfrissende Smiling With No Teeth uit, maar moest lijdzaam toezien hoe corona de aandacht afleidde. Nu kan hij eindelijk live laten zien hoe hij korte metten maakt met de grenzen tussen hiphop, punk en funk. Fans van Childish Gambino en Tyler, The Creator gaan kwispelen van zoveel branie.

Genesis Owusu in Sydney vorige maand. Beeld Getty Images

Tramhaus (vrijdag, 22.15 - 23.00 uur, The Casbah)

Best Kept Secret heeft een bunker voor punkers en die heet The Casbah. Wie niet van alt-J houdt, wordt er vredevol opgevangen door het Rotterdamse combo Tramhaus. Frontman Lukas Jansen heeft een strot als een rouwadvertentie en zijn muzikanten doen ook al niet aan levensvreugde. Matilda, zegt u? Die kan een kopper tegen haar kanis krijgen.

Blck Mamba (vrijdag, 01.00 - 02.00 uur, The Floor)

Belgen vind je in de Beekse Bergen niet enkel onder de bezoekers. Zo mag de Brusselse Blck Mamba het laatste restje energie uit uw dansbenen persen na Jamie xx. De StuBru-resident bedient zich met allure van zuiderse genres als dancehall, gqom en amapiano. Lees: voor schuren met uw scharrel moet u hier zijn.

Sophie Straat (live) (zaterdag, 19.30 – 20.30 uur, The Floor)

Liefhebbers van de nieuwe nederpop worden verwend met MEROL, Frouke en WIES, maar voor moderne smartlappen is er op dit festival slechts één adres. Sophie Straat klinkt als de bastaarddochter van André Hazes en schrijft rake teksten over de gentrificatie van Amsterdam en het gebrek aan vrouwen in de politiek.

Sophie Straat. Beeld De Roma

Porridge Radio (zaterdag, 21.30 - 22.15 uur, The Secret)

Spaar uw stem voor Porridge Radio, want dit kwartet uit Brighton maakt indie om mee te brullen. Hun succesformule is die van het zacht beginnende liedje, dat ze met repetitieve gitaren opbouwen tot een alles verterende catharsis. Tijdens hun set gaat trouwens de zon onder, kunt u meteen beginnen te huilen naar de maan.

Yin Yin (zaterdag, 00:30 – 01:30 uur, The Secret)

Luister naar Yin Yin en je hoort Bangkok bij nacht, maar eigenlijk zijn het gewoon Nederlanders die gek zijn op Thaise en Cambodjaanse muziek. Hun curry is op smaak gebracht met spaarzame scheutjes disco, funk en house die u met zachte hand de nacht in leiden.

Cassandra Jenkins (zondag, 16.00 – 16.45 uur, The Secret)

Staat in deze lijst met één reden: u moet haar nummer ‘Hard Drive’ minstens één keer in uw leven live gehoord hebben. Jenkins’ parlando en een subtiele saxofoon nemen u dik vijf minuten mee op een tocht waarvan de bestemming tot de laatste noot onbekend blijft. Ook de rest van haar laatste album is zo heerlijk zweverig als de titel An Overview on Phenomenal Nature doet vermoeden.

Wolf Alice (zondag, 17.00 – 18.00 uur, One)

In tegenstelling tot de meeste hippe Britse bands is Wolf Alice niet post en maar zelden punk. Wel krijgt u melodieuze, meeslepende poprock die niet vies is van een beetje drama. Mochten wij een stem hebben als frontvrouw Ellie Rowsell, wij zouden ook nogal drama verkopen.

Ellie Rowsell van Wolf Alice. Beeld Koen Keppens

Ajuma (zondag, 22.30 – 23.30 uur, The Floor)

Nadat hij jaren het FOUR-podium van Best Kept Secret heeft gecureerd, krijgt dj St. Paul met The Floor nu een nieuwe speeltuin. Tegenover Nick Cave plaatst hij Ajuma, een jonge Utrechtse die op haar Soundcloud veelbelovende sets heeft staan vol obscure oosterse vibes en mid-tempo disco. Véél meer kun je natuurlijk niet verschillen van ome Nick.