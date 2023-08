Onvoorspelbare, absurde en hilarische sketches in ‘I Think You Should Leave’

Op een datingshow ligt hoofdpersoon Tim Robinson er al snel uit: hij laat zijn date links liggen en hangt de hele dag aan de zipline. Tijdens een kantoorpresentatie irriteert Robinson zijn collega’s door te doen alsof hij water op ze gooit. Even later maakt hij een campagnespotje voor een tv-programma met mensen die uit doodskisten vallen.

I Think You Should Leave is een frisse afwijking van het gebruikelijke Netflix-format. De humor is raar, de personen ongemakkelijk, de verhaallijnen absurd en nooit voorspelbaar. Een aflevering bestaat uit verschillende sketches die niets met elkaar te maken hebben, alleen de hoofdpersoon keert steeds weer terug: de Amerikaanse ­comedian Tim Robinson.

Tijdens een aflevering speelt Robinson telkens een andere rol, met het overkoepelende thema dat hij compleet niet in de situatie past. Hij lijkt uit een parallel universum te komen, waar geheel andere sociale regels gelden. In elke scène heeft dat weer andere gevolgen en dat maakt dat niets voorspelbaar is, het grote pluspunt van de serie.

Een scala aan (bekende) gastacteurs neemt rollen op zich, vaak in een even vreemde rol als Robinson. Toch blijven de scènes met hemzelf de sterkste. Zijn acteerwerk is kenmerkend doordat hij ten volste overtuigd is van zijn absurde gedrag. Hij stopt eindeloos veel energie in de handelingen, emoties en gesprekken van zijn personages en je kunt uren naar hem kijken. Hij wordt steeds raarder, steeds ongemakkelijker. De momenten die compleet uit de hand lopen zijn hilarisch en leverden Robinson terecht een Emmy op.

Robinson is ongemakkelijk, luid, raar, gestrest, denk aan een moeilijk kind van vijf in de volwassen wereld. Zo speelt hij in aflevering één de presentator van een talkshow, waar hij zijn gasten uitdaagt voor een explosief debat waarin hij ‘altijd wint’. Dreigt hij ongelijk te krijgen, dan pakt hij zijn telefoon en negeert zijn gast.

Maar dan weet hij opeens het tij weer te keren bij zijn even onvoorspelbare tegenspelers. Zoals bij de opnames voor een tv-show, waar hij zittend in het publiek geheime boodschappen in de microfoons fluistert. “Koop geen juwelen bij TK Jewels! Het zijn oplichters”, steeds harder, tot de geluidstechnici er genoeg van hebben. Waarom hij de pik heeft op de juwelier blijkt een ongelooflijk verhaal. Het hele publiek én de geluidsmensen hangen aan zijn lippen. Robinson mag doorgaan met zijn campagne.

De sketches wisselen in kwaliteit, een smaakkwestie die vermoedelijk terug te voeren is op herkenbaarheid. De serie is overduidelijk American-made, dat voel je in sommige delen meer dan andere. Maar dat is de seriemakers vergeven, de sketches duren immers maar een paar minuten. Bevalt de ene scène minder, dan is de volgende weer een stuk leuker.

Met de typische cringe-humor is de serie misschien even wennen en niet iedereens smaak. Maar probeer een paar sketches voor je je oordeel velt. Als je er eenmaal in zit, kijk je de afleveringen achter elkaar weg.

Het derde seizoen is nu te zien op Netflix.