‘Onverwacht’: een niet onverwachte poging tot uitpakken met een stel Planckaerts

Denkt men bij de VRT aan seks, dan zijn de Planckaerts nooit veraf. Ruim vijftien jaar lang werd van een afstand gegeild op de kijkcijfers die Vlaanderens favoriete familie ploeteraerts VTM opleverde, en sinds de openbare omroep vorig jaar na lang op de spiegel inpraten dan toch de moed had samengeraapt om haar aan te spreken en ze warempel nog mee naar de Reyerslaan wilde ook, is men bij de VRT niet meer gestopt met klaarkomen.

Eindelijk verlossing na wat aanvoelde als eeuwen van tantrisch gefrunnik met de Boma’s en Bomansen van deze wereld. Eindelijk gaf Gräfenberg zijn geheimen prijs. Met de komst van de Planckaerts zou des Vlamings lust in authenticiteit zijn bevredigd.

Omdat creativiteit ons tv-landschap jaren geleden al is ontvlucht, werd de sympathieke bende terstond en in navolging van een andere, Nederlandse troetelclan, in een chateau gepropt. Daarmee had ze alvast wat omhanden terwijl de VRT verder nadacht over frisse formats. En kijk, gisteren bracht de zender, dik vijftien jaar na de geboorte van een tv-fenomeen, Onverwacht ter wereld, een programma over tienerseksualiteit. Hoe onverwacht moet het voor Stephanie Planckaert zijn geweest om de telefoon op te nemen en een nog nahijgende producer dit idee te horen pitchen? Je zou haast beginnen denken dat men rond de eeuwwisseling een tv-carrière voor haar in gedachten had en er dan maar een zwangerschap omheen heeft gebouwd.

Die zwangerschap is inmiddels een frisse puber en dus stilaan rijp voor een eigen tv-carrière. Omdat Iluna een laatbloeier is naar de normen van de familie Foefelaert besloot de VRT in te grijpen en haar de kneepjes van het vak bij te brengen. Het kind is niet geïnteresseerd in seks, welnu, dan máákt de VRT haar toch gewoon geïnteresseerd? Zolang we Eddy en Christa en de rest maar te zien krijgen.

En dus wordt de komende maand nog een boek van moeder en dochter middels een tepelklem aan het programma vastgehangen, en een webreeks waarbij de VRT in één moeite door ook de onvermijdelijke Seksuolotte inbrengt. De openbare omroep blijft maar originaliteit in het rond squirten.

Bij dit soort televisie horen persmappen tjokvol woorden als ‘bewustzijn’, ‘beleving’ en ‘bespreekbaar maken’, en het internet dit en porno dat en weten we wel wat onze kinderen allemaal te zien krijgen? Dat je vijftien jaar geleden tien minuten moest zitten wachten op een handvol vleeskleurige pixels heeft Stephanie tenslotte ook niet tegengehouden.

Onverwacht komt te laat. Het is seksuele opvoeding voor ouders. Zend dit uit op Ketnet of op zijn minst twee uur vroeger, want om twintig voor tien ’s avonds zit de gemiddelde puber tot aan zijn nek in de pixels. Of wil de VRT toch vooral uitpakken met haar pronte Planckaerts?

Maandag om 21.40 uur op Eén en op VRT.NU