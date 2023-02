Onvervalst pleidooi op het grote doek voor de terugkeer van de wolf ★★★☆☆

Een wolf vangt een biggetje van een wild zwijn en rent ermee naar zijn roedelgenoten. Althans, zo vermoeden we, want de camera staat zo ver van de actie dat je die amper kunt onderscheiden. Dat is verbazend, want op de meeste momenten plakt de camera zo dicht op de huid van de wolven en de andere dieren - zoals in een dassenburcht! - dat je je voortdurend afvraagt: hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het is dus een bewuste keuze dat er bijna geen geweld van wolven getoond wordt, hoewel de commentaarstem opsomt welke andere dieren op het menu van de beesten staan. In de gebieden waar Wolf gefilmd is staat het dier aan de top van de voedselpiramide.

Wolf is een onbeschroomd pleidooi pro domo waarin de heropleving van de wolf in Europa, en de trek van de dieren naar het westen, bejubeld wordt. Regisseur Cees van Kempen kiest als hoofdpersonage een wolf die ergens in Duitsland het levenslicht ziet en Scout genoemd wordt. In de eerste helft van de film zien we hem opgroeien, in de tweede trekt hij naar de Veluwe om daar een eigen roedel te stichten. Maar dat is fictie. In werkelijkheid zijn er meerdere wolven gefilmd die samen ‘Scout’ vormen. Met documentairebeelden wordt dus een fictief verhaal verteld, ondersteund door een nadrukkelijke soundtrack die je veeleer met een blockbuster associeert.

Jammer wel dat in de Vlaamse versie Dirk Draulans de vertelstem is. Een boeiende bioloog, maar als verteller valt hij door de mand. Dat moet niet hem maar de regisseur (of de producent) worden aangewreven. Vertellen is, zoals acteren of presenteren, een volwaardig metier. Een ietwat bekende naam nemen trekt misschien extra publiek aan - in dit geval vermoedelijk geeneens -, maar de film had een rasverteller verdiend. Gelukkig zuigen de wolven als rasechte stars van het witte doek - zo zijn ze ook gefilmd - alle aandacht naar zich toe.

Vanaf woensdag in de bioscoop.