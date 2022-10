Ontroerend Goed en Opera Ballet Vlaanderen brengen allebei productie over verlies: ‘We moeten afscheid en dood een plaats geven in het leven’

Een voorstelling over verlies en rouw voor families? Zonder dat ze het van elkaar wisten, waagden regisseur Alexander Devriendt en choreografe Iris Bouche zich er tegelijkertijd aan. ‘We hebben nood aan afscheidsrituelen.’

Het is een geaccidenteerd gesprek tussen Iris Bouche en Alexander Devriendt. Een vergissing met de agenda’s van zowel interviewees als fotograaf zorgt ervoor dat we er later aan beginnen dan voorzien terwijl Devriendt eigenlijk nog moet sleutelen aan enkele scènes en tegelijkertijd zijn gsm in de gaten houdt om zeker te zijn dat zijn zieke dochtertje aan de beterhand is.

De focus lijkt dus even zoek, maar gelukkig ontstaat er toch iets bijzonders tussen beide makers wanneer ze uiteindelijk samen neerstrijken bij een koffie. Ondanks dat ze elkaar nooit eerder ontmoet hebben, zijn de parallellen tussen hun twee recente voorstellingen – Funeral (14+) en Rizoom! (8+) – dan ook opvallend.

Alexander Devriendt laat zich met zijn internationaal gelauwerde collectief Ontroerend Goed al twintig jaar opmerken met theater dat via publieksinteractie en bijzondere locaties de grenzen van het medium aftast. In dat opzicht is Funeral vintage Ontroerend Goed: de productie heeft de vorm van een hedendaags afscheidsritueel waaraan het publiek zelf deelneemt.

Iris Bouche begon haar carrière dan weer als danser bij Rosas, het gezelschap van Anne Theresa De Keersmaeker. Sindsdien maakt ze eigen voorstellingen als choreografe en leidde ze onder andere de dansopleiding van het Antwerpse conservatorium. Voor de woordeloze jongerenproductie Rizoom! ging ze samen met muzikant Kobe Proesmans – van onder andere The Colorist Orchestra – op zoek naar een vorm om verlies een plaats te geven. Dit binnen het kader van Vonk, de recente derde pijler van Opera Ballet Vlaanderen die inclusie en kunsteducatie centraal stelt.

Maar niet alleen de thematiek van hun voorstellingen zorgt voor een gedeelde grond tussen Bouche en Devriendt. Een even frappante rode draad is dat het overlijden van hun vaders een rol heeft gespeeld binnen het maakproces van zowel Funeral als van Rizoom!

“Nochtans was dat voor Kobe, die ook mijn partner is, en mij aanvankelijk niet het vertrekpunt”, vertelt Bouche. “We maakten in 2015 voor hetpaleis een jeugdvoorstelling over omgaan met angst en wilden daarna graag met het thema verlies aan de slag omdat dat zo universeel is. Maar plots verloren Kobe en ik totaal onverwachts in twee maanden tijd allebei onze vaders. De mijne werd begraven op de eerste dag dat we zouden repeteren. Dat was een mokerslag. De voorstelling kreeg van het ene op het andere moment een heel andere dimensie.”

Alexander, voor jou vormde het overlijden van je vader wel de directe aanleiding voor Funeral. Jij realiseerde je tijdens zijn begrafenis dat je een voorstelling wilde maken over rouw.

Devriendt: “Mijn vader is op zijn 63ste in vier maanden tijd van kerngezond gegaan naar dood. Ik voelde dat ik er, ook als regisseur, deugd van had die begrafenis te mogen organiseren. Het was helend om niet alleen mijn eigen verdriet te mogen vormgeven, maar vooral ook dat van alle mensen voor wie mijn vader iets betekend had. Ik heb toen ervaren hoe waardevol dat collectieve ritueel is, ook als je niet gelovig bent. Funeral is voor alle duidelijkheid niet het verhaal van mijn persoonlijke rouwproces. Wel wil ik samen met het publiek een plaats geven aan verlies. Daarbij is het belangrijk dat de toeschouwer die nog nooit iemand verloren is er evengoed iets aan heeft.”

Iris, jij bent een voorvechter van een inclusieve danssector. Zo richtte je aan het conservatorium in Antwerpen het labo in voor inclusiedans. Waarom is dat zo essentieel voor jou?

Bouche: “Ik vind het noodzakelijk om na te denken over wat en wie we representeren op een podium. Ik wil een diversiteit aan lichamen zien op scène, ook al omdat ik geloof dat er veel schoonheid schuilt in de imperfectie. Op dat vlak hebben we als sector nog een lange weg te gaan, zowel voor als achter de schermen.”

“Nog al te vaak wordt van minderheden verwacht dat ze zich aanpassen aan de heersende normen terwijl we juist onze criteria moeten aanpassen. Ik wil bestaande instellingen en huizen dan ook meenemen in een inclusiever verhaal. In Rizoom! danst er iemand mee met een beperking en dat is nieuw voor Opera Ballet Vlaanderen. Voor mij is het bovendien cruciaal dat het niet over die beperking gaat. Marie Limet, de performer in kwestie, is in de eerste plaats een professionele actrice en het was die kwaliteit waar we naar zochten, niet haar beperking.”

Alexander, jouw signatuur is dat je de grenzen van het medium theater graag oprekt, onder andere door het publiek een actieve rol te geven.

Devriendt: “Theater is mijn medium omdat ik die collectieve beleving zo boeiend vind. Voor mij is het logisch om precies daarmee aan de slag te gaan en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van live interactie. Daarnaast wil ik het publiek iets anders laten meemaken dan de klassieke identificatie waarbij je je inleeft in een personage. Ik wil de fysieke aanwezigheid van de toeschouwer aangrijpen om hen zelf aanwezig te laten zijn in het werk. Als ik een stuk maak over politiek, dan laat ik het publiek de kiezer zijn.”

“Tegelijkertijd vertrek ik ook vanuit een noodzaak: van interactie omwille van de interactie is geen sprake. Mocht je bij Funeral samen vanuit de zaal naar een ritueel kijken dat op het podium plaatsvindt, dan krijg je een rare afstand. We kleden de acteurs dan ook bewust zo dat er geen onderscheid is met het publiek. Ze zijn wel ceremoniemeesters maar het voelt aan als een groep. Vervolgens word je een aantal keer uitgenodigd om iets te doen maar je wordt nooit gepusht. In het begin zingen we bijvoorbeeld samen een lied maar het is ook prima als je liever gewoon luistert.”

Algemeen lijkt de nood aan nieuwe rituelen steeds groter te worden. Hoe komt dat?

Bouche: “Ik ben half Thais en het is opvallend hoe anders er daar wordt omgegaan met ziekte en dood. Doordat oudere mensen er in huis worden genomen, is het zieke en stervende lichaam er veel vertrouwder en toegankelijker. Wij doen hier alsof ziekte geen deel is van het leven. Voor sommige vormen van verlies hebben we zelfs geen woorden. Als je partner sterft, ben je weduwe of weduwnaar maar als je je kind verliest, is er geen benaming. Je bent tegelijkertijd mama en je bent het niet meer, er is geen status om dat te kunnen verwoorden. Steeds meer mensen voelen aan dat onze omgang met rouw niet klopt, en dat er nood is om plaats te geven aan verlies.”

Devriendt: “Ik heb het idee dat het terug de goede kant opgaat met de manier waarop we met verlies omgaan. Mijn beste vriendin verloor haar kindje nadat het te vroeg geboren was en er zijn gelukkig steeds meer initiatieven die helpen om dat te kaderen. Ik zie ook dat we rituelen steeds vaker weer recupereren. Het is terecht dat het katholieke werd afgezworen, maar we moeten behouden wat waardevol is.”

Rizoom! is een voorstelling voor kinderen. Zes van de tien dansers zijn bovendien tieners tussen de 12 en de 17. Is dat een uitdaging als je rond deze thematiek werkt?

Bouche: “In se maak ik geen onderscheid tussen jongeren en volwassenen. Bij jongeren is de beleving van verlies soms misschien zelfs authentieker. Wel zijn we vertrokken vanuit het kind. Kinderen staan bij begrafenissen en afscheidsrituelen vaak bijna in functie van volwassenen: ze gaan mee in wat er door hen werd uitgestippeld. Wij hebben ons afgevraagd wat er gebeurt als de jongste plots niet meer akkoord gaat en niet klaar is om los te laten. De jongeren gaan op in een eigen zalvende fantasiewereld die even valabel is als de manier waarop volwassenen een vorm geven aan rouw.”

“Onze dramaturg was aanvankelijk bang dat zo’n woordeloze voorstelling te abstract zou zijn voor een jong publiek, maar op basis van de schoolvoorstellingen die we afgelopen lente speelden, bleek dat ongegrond. Sterker nog, doordat een jong stedelijk publiek vandaag meertalig is, wordt taal soms een barrière. Door verhalen zonder woorden te vertellen kan je dat overstijgen. De filmische composities van The Colorist Orchestra helpen uiteraard ook in die vertelkracht.”

Jouw voorstelling wordt dan weer geafficheerd voor 14+, Alexander. Is dat om te voorkomen dat er een écht jong publiek komt kijken?

Devriendt: “Ik wilde inderdaad een soort van safety measure inbouwen. Ik heb er zelfs bewust voor gekozen om geen schoolvoorstellingen te spelen. Er zitten enkele momenten in waarop het helemaal donker wordt, en dat vind ik tricky voor grote groepen tieners. Anderzijds is dat misschien ongegrond. Op de première in Frankrijk waren er tien pubers. Ik hield mijn hart vast voor hun reactie maar op het einde waren ze allemaal aan het huilen. Iemand van de ploeg is toen voorzichtig op hen afgestapt om te polsen of ze iemand verloren waren, maar dat was helemaal niet het geval. Zo zie je maar dat je op voorhand nooit helemaal kan inschatten hoe je werk zal binnenkomen.”

