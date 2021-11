In de finale uit 2013 trok Dexter zich terug in de bossen om houthakker te worden, een einde dat bij fans en critici op erg weinig enthousiasme kon rekenen: wilden jullie met ‘New Blood’ iets goedmaken?

Michael C. Hall: “Eerlijk gezegd denk ik dat we tegen de finale van Dexter allemaal een beetje op ons tandvlees zaten. Persoonlijk vond ik dat open einde niet zo slecht, maar ik snap dat veel mensen het wat goedkoop of frustrerend vonden. Een deel van de reden om New Blood te maken was dus inderdaad om die slechte herinnering weg te nemen. Al heeft net dat einde deze nieuwe serie natuurlijk ook mogelijk gemaakt: als Dexter was veroordeeld voor al zijn misdaden of gestorven was, hadden we dit niet kunnen doen. Nu is het ergens logisch dat je gaat kijken hoe het met de man, ondertussen ook acht jaar ouder, is gesteld.”

Had je zelf reserves om opnieuw in het hoofd van een emotieloze psychopaat als Dexter te kruipen?

“Ja, toen de laatste aflevering was opgenomen, voelde ik verdriet en trots, maar ook enige opluchting dat ik niet meer hoefde te doen alsof ik een moordlustige robot was. (lacht) Een personage spelen dat aan de lopende band mensen ombrengt en daarna gewoon voortgaat met zijn leven, eist mentaal toch zijn tol. Maar ik wilde vooral vermijden dat er over de nieuwe serie een soort nostalgische sfeer zou hangen, waarbij je hetzelfde verhaal als vroeger vertelt, alleen in een andere context. Dexter is veranderd in die acht jaar en probeert een normaal mens te zijn, maar de ‘donkere passagier’ die hij al sinds het begin meedraagt, laat dat niet toe.”

Omdat Dexter jacht maakte op verkrachters, moordenaars en ander tuig, kon hij ondanks alle bloedvergieten op veel sympathie rekenen bij de kijkers. Merkte je dat aan de fans die je over het personage aanspraken?

“Absoluut, ontelbaar veel mensen zijn al naar me toe gekomen om te vragen of ik wilde doen alsof ik ze aan het vermoorden was, terwijl iemand foto’s nam. En al die messen waarop ik mijn handtekening heb moeten zetten! Na een tijdje ben ik daarmee gestopt, omdat ik me zorgen begon te maken dat één van die fans een misdaad zou plegen met zo’n mes. Ik wilde toch maar liever vermijden dat ze ooit een moordwapen zouden vinden met mijn handtekening erop.” (lacht)

