‘Ons lichaam’ van Joëlle Jolivet: reis door ons binnenste

Eerder al ging Jolivet met haar werk de dierenwereld en de stad Parijs te lijf, wat haar faam tot ver buiten Europa opleverde. Ze is ook bekend van Rapido in de stad. Nu loodst ze ons door het menselijk lichaam in een grootformaatboek – in de vorm van een plank – dat zowel instructief als inventief mag genoemd worden.

Het is een leerzame maar ook overrompelende expeditie naar verborgen plekken in ons vege lijf. Want zeg nu zelf, hebt u al van de bovenlipheffer, de voorwaartsdraaier, de klier van Cowper of de korte duimstrekker gehoord? Evengoed verkent ze de basisstructuren van ons lichaam: de spieren, de zenuwen, de bloedsomloop en het skelet (we hebben 206 botten), via vier grote dubbelzijdige silhouetten.

Daarna spit Jolivet verder: de organen, hart en longen, spijsverteringsstelsel, het hoofd en de hersenen, het oog, het oor, de hand, de voet, het been, enzovoort. Om glorieus af te sluiten met het voortplantingsstelsel: we volgen de zwangerschap tot aan de geboorte.

Jolivet propt onwaarschijnlijk veel informatie in iedere prent. De vormgeving is spectaculair én het is alsof laagje na laagje van ons lichaam wordt afgepeld. Wordt dit boek verplichte prik in de vroege biologielessen?

Joëlle Jolivet, Ons lichaam, De Harmonie, 16 p., 29,90 euro.