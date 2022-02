Onrust over cultuursubsidies: ‘De facto is dit een besparing’

“Verontrustende signalen uit de sector.” Die woorden namen de Vlaamse Parlementsleden Elisabeth Meuleman (Groen), Katia Segers (Vooruit) en Stephanie D’Hose (Open Vld) in de mond tijdens de commissie Cultuur, waarin over de werkingssubsidies voor de periode 2023-2027 gedebatteerd werd. Een kleine maand geleden raakte bekend dat 293 kunstenorganisaties een aanvraag indienden voor zo’n structurele subsidie, voor een totale som van 226 miljoen euro.

Zo veel geld is er niet voor het Kunstendecreet, dat weet iedereen. Tijdens een erg wiskundige commissie Cultuur deed Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uit de doeken hoeveel geld er verdeeld wordt. In totaal gaat het om een kleine 167,5 miljoen euro. Daarvan gaat al ruim 61 miljoen naar de zeven Kunstinstellingen, waaronder De Singel, de Ancienne Belgique en de Voo?uit. Nog eens 3,5 miljoen gaat naar organisaties met specifieke kerntaken, zoals Kunstenpunt en VI.be, en 12,9 miljoen naar kortlopende subsidies.

Zo blijft er net geen 90 miljoen over, waarvan nog eens 4,5 miljoen gaat naar de nieuw opgerichte Landschapscommissie. Uiteindelijk kan er nog 85,5 miljoen verdeeld worden onder de organisaties die een werkingssubsidie hebben aangevraagd.

Collectieve verarming

In absolute cijfers is dat meer dan wat in 2017, bij de vorige subsidieronde, werd toegekend, benadrukte Jambon: toen ging het om 84,7 miljoen euro. “Maar het totale budget is de facto een besparing,” stelt Segers, “want er is geen rekening gehouden met de indexering. Terwijl de organisaties wel de indexering van de lonen moeten bepalen.” Ook Meuleman heeft het over een “besparing” die meteen gecorrigeerd moet worden. “Er is minstens 9 miljoen extra nodig om niet aan koopkracht te verliezen, om niet collectief te verarmen.” Ook D’Hose, lid van de meerderheid, vraagt daar om. “De indexering lijkt me nodig.”

Jambon houdt voorlopig de boot af, op zijn minst tot de budgetcontrole in juni. “Dit zijn de middelen die ik vandaag ter beschikking heb. Ik ga niet verkopen wat ik niet heb.”