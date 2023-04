Onmogelijk eieren rapen, heerlijke psychologische spelletjes en één opvallende kandidaat: dit was de derde aflevering van ‘De Mol’

Het molboekje van De Morgen Spraakverwarring van de week: komt eenmalig niet uit West-Vlaamse hoek. Antwerpenaar Ruben geeft via een walkietalkie aan dat de groep op zoek moet naar een hoefijzer met ‘Witje’ als opschrift, maar Toos uit Brabant denkt dat het om de norse politiecommissaris Witse gaat. ‘Witse heeft toch geen paard?’ Onbedoeld filosofische uitspraak: Met zijn oneliner ‘Zwijgen en kak graven, jong’, vat Ruben het oeuvre van toneelschrijver August Wilson onverwacht en treffend samen. De mol: Comfort is een sociale en ijverige speler die vaak in sleutelposities belandt. De manier waarop ze ondertussen lustig geld verkwanselt, doet ons vermoeden dat het vertrouwen van haar medekandidaten niet geheel terecht is.

Een bekend spreekwoord luidt dat het geen goed idee is om alle eieren in één mandje te leggen, maar na de derde aflevering van De Mol zijn er acht kandidaten die dat willen betwisten. Tijdens de tweede opdracht kunnen zij geld verdienen door eieren in de compacte zijvakken van hun fluoroze overalls te stoppen en vervolgens achterin een jeep door het onstuimige landschap van Sedona te reizen. Het levert hilarische beelden op, maar het legt de groepspot geen windeieren. Dat ligt niet alleen aan de moeilijkheidsgraad van de smoutachtige spelletjes waarmee de eieren eerste vrijgespeeld moeten worden.

Bij het begin van de aflevering krijgt elke kandidaat één rood ei dat de finish eveneens ongeschonden moet halen, anders leveren zijn inspanningen niets op. Nog voor de start van de proef heeft Conny haar ei al gebroken, het ei van Lancelot wordt dan weer ontvreemd. Nukkig stelt de Antwerpse vastgoedmakelaar dat het om een daad van de mol gaat, maar even later breekt hij zelf ‘per ongeluk’ het ei van Ruben. Het zou daarom best om een snuggere sabotageactie kunnen gaan. Tijdens de proef stelt hij zichzelf in een positief daglicht door de meeste eieren naar de finishlijn te brengen, maar zijn eerdere gestuntel kost de groepspot een aardige stuiver. Omdat buiten hem enkel Lieselot en Leïla hun rode eieren kunnen veiligstellen, gaat er aan het eind van de rit 210 euro uit de groepspot. Mooi gespeeld van de mol, al zijn de kandidaten hier de wind onder zijn of haar vleugels.

Beeld Play4

Het gedrag van Lancelot springt ook buiten de proef met de eieren in het oog. Tijdens de eerste opdracht moeten zes kandidaten combinaties vormen tussen verschillende hoefijzers die verspreid liggen op een piste. Op de helft van de objecten staat de naam van een bekend paard, op de anderen worden bekende ruiters genoemd. De taak van de kandidaten wordt bemoeilijkt door een cowboy die per paard de piste opstormt zodra één hoefijzer aangeraakt wordt. Als hij de spelers kan vangen met zijn lasso, liggen ze uit het spel.

Lancelot neemt een leiderspositie in tijdens de proef en spurt samen met Comfort als eerste de piste op. Samen linken ze ‘Lucky Luke’ en ‘Jolly Jumping’ aan elkaar. Dat is verkeerd, het paard heet eigenlijk Jolly Jumper, en het kost de groep nog meer geld. Een van de termen staat namelijk op een speciaal hoefijzer dat in een juiste combinatie 1.000 euro kan opleveren. Lieselot en Ruben sloven zich uit en geven vanop een afstandje voortreffelijke tips om de lucratieve hoefijzers te vinden, maar het mag niet baten. Zowel Comfort als Lancelot laten zich snel vangen door de cowboy. Aandachtige molloten noteren verder best dat het spurten van Toos en Thomas de groep 1.400 euro oplevert, terwijl de sportieve Leïla eerder passief blijft.

De filmische beelden van de fysieke opdrachten doen weleens vergeten dat De Mol vaak nog het sterkst is wanneer de makers inzetten op psychologische uitdagingen waarin kandidaten moeten doen wat binnen de context van het programma eigenlijk onmogelijk is: elkaar vertrouwen. Aan het eind van de aflevering zijn de kandidaten in duo’s ondergebracht in hotelkamers. Tijdens de nacht zal een van de deuren opengaan en kan één paar kandidaten een kamer bezoeken waar zowel geld als persoonlijke voordelen liggen.

Ze kunnen per telefoon onderhandelen over wie dat wordt en daarvoor is het belangrijk dat ze gedeeltelijk hun kaarten op tafel leggen. De kandidaten willen immers vermijden dat de kamerdeur van de mol openzwaait, die kan het geld in de kamer zomaar verkwanselen. Tegelijkertijd willen ze niet te kennen geven wie ze verdenken. Dat kan competitieve nadelen opleveren en hun voortgang in het spel bemoeilijken. De rode drukknoppen waarmee duo’s kunnen aangeven dat ze de kamer willen verlaten, spelen daarbij een glansrol.

De laatste proef is er een waarin tegenstrijdige belangen spelen en die op honderden manieren geïnterpreteerd kan worden. Willen Lancelot en Comfort een sabotageactie van de mol vermijden of probeert één van hen net in de kamer te komen om geld over de balk te gooien? En waarom beslist het winnende duo Toos en Lieselot om de vrijstellingen te laten liggen en resoluut voor het geld te kiezen? Het is een kluwen aan vragen waar Conny zich vanaf volgende week niet meer over hoeft te buigen. Bij de eliminatie krijgt zij een rood scherm te zien en wordt ze prompt weer naar België gestuurd. Jammer voor de sympathieke docente, al kan ze zich troosten met de gedachte dat de andere kandidaten haar en Thomas tijdens de laatste proef het meest vertrouwden. Als het aan de groep lag, waren zij naar de kamer met de voordelen gegaan. Benieuwd welke keuze zij daar gemaakt zouden hebben.