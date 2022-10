Online levens verwoesten, Project X-rellen en praten over persoonlijkheidsverschillen: dit zijn de beste podcasts van het moment

Stalker

Jarenlang nam Matthew Hardy de online-identiteit van bestaande mensen over en verwoestte hij zo hun levens. Telkens begon hij zijn strooptocht met een chatbericht: “Can I tell you a secret?” Onder die naam onderzoekt The Guardian nu de zaak, met als belangrijkste vraag waarom de man een decennium lang niet kon worden gestopt. De slachtoffers hebben vreselijke verhalen over hoe Hardy via hun vertrouwelingen naaktfoto’s te pakken kreeg en hun vriendjes deed geloven dat ze werden bedrogen. Van daaruit wil deze true crime ook iets vertellen over hoe we, onderweg van brakke Facebook-profielen naar doorgewinterde influencers, ons leven steeds meer te grabbel zijn gaan gooien.

Project X

Tien jaar geleden maakte de zestienjarige Merthe per ongeluk een openbaar Facebook-evenement van haar verjaardagsfeestje. Duizenden jongeren kwamen toen naar haar huis, geïnspireerd door de film Project X, en het draaide uit op rellen. Rellen die bijna niemand zag aankomen, zo blijkt uit deze fascinerende reconstructie van Omroep Organisatie Groningen.

Vergeet zelfhulp

Je hoeft jezelf niet zo nodig te verbeteren, zeggen psychologen Lennard en Toma, die ervoor pleiten om jezelf écht te leren kennen en te aanvaarden wat je daarmee kan. In het luchtige Hoe ben je zo?! praten ze over persoonlijkheidsverschillen en pakken ze meteen punten met de titel van de eerste aflevering: ‘Weg met zelfhulpboeken!’.

