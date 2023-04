‘Ongehoord Nederland deelt systematisch onjuiste informatie’: hoe publieke tv-zender erkenning dreigt te verliezen

Tegen ‘woke’ en de klimaathysterie, kritisch voor migratie en de linkse elite, en met veel ruimte voor radicaal-rechtse stemmen. De publieke omroep Ongehoord Nederland dreigt zijn erkenning te verliezen, iets waar hij weer garen bij kan spinnen. ‘Dit is een strijd die je niet kunt winnen.’

“Een zwarte dag voor de persvrijheid in Nederland.” De omroep Ongehoord Nederland (ON) schuwde de grote woorden niet nadat maandag bekend geworden was dat hij mogelijk zijn erkenning zou verliezen. Het is een handelswijze die “past bij andersoortige regimes, maar niet in de democratie en niet in Nederland”, verklaarde de omroep, die geleid wordt door Arnold Karskens, die in een ver verleden nog voor de VRT verslag uitbracht van de Golfoorlog.

ON heeft sinds begin 2022 een plaatsje op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), die in tegenstelling tot de VRT in Vlaanderen een verzameling is van verschillende omroepen. Maar in nog geen anderhalf jaar tijd zorgde ON voor een aaneenschakeling van relletjes en controverse. Zo is alles wat met woke te maken heeft een favoriet onderwerp; de omroep had bijvoorbeeld al langer een Zwarte Pietenjournaal. Pointer, een Nederlands onderzoeksjournalistiek platform van KRO-NCRV, stelde ook vast dat in zestig van de eerste tachtig uitzendingen complottheorieën werden besproken, met de omvolkingstheorie als meest populaire. Zo was Filip Dewinter (Vlaams Belang) er te gast om het over zijn boek over die foutieve theorie te hebben. Zonder veel kritische vragen mocht hij er waarschuwen voor migrantenwijken die zich “als een kankergezwel” uitbreiden.

Nog meer stennis was er toen de omroep in september vorig jaar een item had met een compilatie van van het internet geplukte beelden waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Volgens de presentatrice, die daarbij ook het n-woord gebruikt, om te tonen dat ook “zwarte mensen racist kunnen zijn”.

Het is desinformatie waar ON een patent op lijkt te hebben. Of het nu over migratie, de EU, klimaat of corona gaat, heel vaak blijkt de informatie niet te kloppen. Er is bij de omroep “een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie”, concludeerde de NPO-ombudsman na onderzoek. ON kreeg om die reden al drie boetes van de NPO, goed voor meer dan een kwart miljoen euro.

Lang klagen

Maar was dit geen accident waiting to happen? Al sinds de oprichting in 2019 sloeg ON steevast op dezelfde nagel en hanteerde hij dezelfde technieken, ook toen hij nog alleen online uitzond. Dat de omroep uiteindelijk toch een erkenning kreeg noemt Mark Deuze, professor mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, een voorbeeld van ‘working the refs’. “Als je maar lang genoeg klaagt, krijg je uiteindelijk wat je wilt. Zoiets zie je bijvoorbeeld ook bij de Amerikaanse Republikeinen. ON had nooit zendtijd mogen krijgen, maar uit angst om van partijdigheid beschuldigd te worden ging men er toch in mee.” En de regels helpen ook, zegt Ruben den Boer, die een researchmaster linguïstiek en communicatiewetenschappen doet aan de Universiteit van Tilburg en een paper schreef over ON. “Om een aspirant-omroep te worden, moet je alleen voldoende leden hebben. Andere voorwaarden stelt de wet niet.”

Die 50.000 leden ronselen bleek geen probleem: Ongehoord Nederland surft mee op een grondstroom die zeker in Nederland heel sterk aanwezig is en waarbij een grote groep mensen wantrouwig staat tegenover de ‘elite’ en de mainstreammedia. ON mengt dat met een radicaal-rechtse saus. Negentig procent van de zendtijd voor politieke partijen ging naar radicaal-rechtse partijen als Forum voor Democratie (FVD), PVV en BVNL, stelde Pointer vast. FVD-voorman Thierry Baudet kreeg, na hoofdredacteur-commentator Arnold Karskens, ook het meeste zendtijd.

Thierry Baudet. Negentig procent van de zendtijd voor politieke partijen van ON ging naar radicaal-rechtse partijen zoals Baudets Forum voor Democratie. Beeld Brunopress

Zo lijkt ON ook zijn belofte waar te maken om ‘andere stemmen’ aan het woord te laten, stemmen die je in de andere media niet hoort. Alleen klopt dat uitgangspunt niet, zegt Deuze. En niet alleen omdat politici als Geert Wilders (PVV) en Baudet vaak opduiken in reguliere tv-programma’s. “Nederlandse media zijn erg middle of the road met een eerder rechts-conservatieve inkadering van het nieuws. Dat ‘iets niet gezegd mag worden’, klopt gewoon niet.”

Ereteken

Het lot van Ongehoord Nederland ligt nu in handen van staatssecretaris voor Media Gunay Uslu (D66). Zij kondigde aan om juridisch advies te vragen – het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in Nederland – en stuurt deze week nog een brief naar de Kamer. Of de erkenning van ON intrekken de beste oplossing is, weet Den Boer niet zeker. “Het is een logisch gevolg van het niet naleven van de spelregels, maar zo’n verbanning kan voor ON ook een soort ereteken zijn. Het bevestigt voor hen en hun achterban dat ON martelaar is van een linkse elite is die hen monddood wil maken. Als ze zich dan naar een online omgeving verplaatsen, waar helemaal geen regels meer gelden, is de kans groter dat ze in een ongecontroleerde rabbit hole komen en sommige mensen nog dieper meetrekken.”

Voor ON is dit verhaal sowieso alleen maar winst, meent Deuze. Want dit gaat niet over een tv-programma dat ze misschien niet meer kunnen uitzenden. “Sowieso is het voor hen wellicht veel effectiever om via YouTube en TikTok te werken. Dit is vooral een bekrachtiging van hun verhaal. Eerst creëren ze de mythe dat iedereen tegen hen is en nu ze eruit worden gegooid, wordt dat alleen maar bevestigd. Het resultaat is een fantastisch wervingsverhaal om nieuwe donoren te vinden. Hun campagne hiervoor lag wellicht al een jaar op de planken.”