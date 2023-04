‘Ongebreideld vrouwelijk verlangen, onze wereld is daar niet klaar voor’, zegt de brutaalste schrijfster van Nederland

In Meesterwerk voor de prullenbak leren we de donkere kant van schrijfster, zangeres, en feministe Stella Bergsma (52) kennen. Liefde voor het leven gaat er hand in hand met zelfdestructie. ‘Ik heb mezelf leren matigen met drinken. Vroeger wilde ik me helemaal dood zuipen.’

Als ik aankom bij Stella Bergsma, nodigt ze me uit op haar grote, koningsblauwe sofa. Een bank die ze kocht dankzij de verkoop van T-shirts met opschriften als ‘Lustsubject’, ‘Lastige vrouw’, ‘Menopaus’, ‘Feminist fatale’ en ‘Sorry voor de tieten’.

“Ik geef de wereld harde meppen, maar mezelf de hardste”, zegt ze. Sinds haar roman Pussy Album (2016) staat Stella Bergsma bekend als de brutaalste schrijfster van Nederland. Na haar manifest Nouveau fuck (2020), waarin ze vrouwen aanmaant om te stoppen met behagen en om hun kwaadaardige zelf te durven zijn, kwam daar nog het label van diehard feministe bij.

Op deze blauwe bank zullen we twee uur praten over vrouwen die veel willen, de MeToo-beweging, mansplaining, haatreacties en wat er gebeurt als een vrouwelijke kunstenaar voorbij de weerstand gaat, voorbij de haat die ze oproept. Na ons gesprek zal ze me een T-shirt geven met het opschrift ‘Glorieus’, want ook dat is Bergsma’s doel: andere vrouwen aanmoedigen om glorieus te zijn.

“Op Twitter kondigde ik onlangs aan dat ik best een tv-talkshow zou willen met vrouwen. Ik kreeg haatreacties, omdat Ladies Night, de laatste Nederlandse tv-show waaraan ik meedeed, een mislukking was. Lachende smileys, berichten als: ‘Waarom wil dat oude wijf weer een programma?’ Waarom mag ik niets willen of verlangen? Waarom mag ik niet falen? Waarom mag ik het niet nog eens proberen? Als er geen man bij is, mag het blijkbaar niet. Dan moet het uitgedreven worden. Ik vind dat gek. Ik vind het toch ook niet bedreigend als er een programma van en voor mannen is? Ik kijk gewoon niet. Waarom mag mijn ambitie er niet zijn?”

BIO * Nederlandse schrijfster, columniste, dichteres en zangeres * geboren op 23 augustus 1970 in Amsterdam * schreef o.a. de roman Pussy album (2016) en het manifest Nouveau fuck (2020) * nu is er haar dichtbundel Meesterwerk voor de prullenbak * is de bedenker van het woord ‘sletvrees’, dat in 2014 werd opgenomen in Van Dale als ‘de angst van vrouwen om voor slet te worden aangezien’ * zingt in de band Einsteinbarbie

Ik ben niet zomaar iemand/ik ben niet zomaar iemand, hufters/ik ben niet de lachende mensballon/het grijsgevierde uit spuug opgetrokken excuus, schrijf je in het gedicht Nucleair. Gaat dat over de commentaren die u krijgt?

“Onder andere, ja.”

Waarom blijft u op Twitter als u zoveel haat over u heen krijgt?

“Waarom zou ik moeten verdwijnen? Ik ga niet weg, ik blijf. Twitter is mijn grootste platform.”

Waar komt de haat volgens u vandaan? Zijn mensen bang van u?

“Daar geloof ik niets van. Dat is zo’n smoes, ‘mannen zijn bang voor sterke vrouwen’. Ik ben toch ook niet bang voor sterke mannen? Sterke mensen zijn juist leuk en interessant. Ik denk eerder dat het weerstand is. En hoe dat komt, weet ik niet. Ik vind mezelf aardig en open. Ik snap niet hoe mensen moeite met mij kunnen hebben.”

Stella Bergsma: ‘Ik wil dat iedereen me accepteert, en ben altijd bang dat ze me zullen slaan en afwijzen. Soms lijk ik er zelf om te vragen.’ Beeld Hilde Harshagen

Als vrouw mag je nu eenmaal niet te uitgesproken zijn. Iemand vertelde me onlangs dat ‘mijn assertieve kledingstijl een intimiderende werking op mannen zou kunnen hebben’.

(groot jolijt) “Lesbisch bedoelen ze! Misschien kleed je je niet vrouwelijk genoeg? Of misschien is je haar niet lang genoeg? Kort haar is namelijk ook heel ‘intimiderend’. Dergelijke uitspraken dienen vooral om vrouwen zoet te houden, lijkt me. Je hebt als vrouw iets bereikt, maar doe nu je bek toch maar weer dicht. Want je bent te lelijk, te oud, te dik, te luid, te assertief. Allemaal bedoeld om vrouwen het zwijgen op te leggen, om ervoor te zorgen dat we onszelf vooral niet glorieus gaan vinden.”

Uw gedichten lezen als een bezwering om al die bullshit voorgoed uit te drijven. In het gedicht ‘Mansplainer’ smeekt u een man om het nóg eens uit te leggen, terwijl u alleen maar geiler wordt.

“Ja, om ze belachelijk te maken. (kreunend) ‘Leg het me nog een keer uit, penetreer mijn brein.’ Op Lowlands droeg ik dat gedicht voor. Achteraf kwamen er mannen naar me toe, die lachend toegaven dat ze zich ook weleens bezondigen aan mansplaining. Ze vonden het confronterend, omdat ze diep in hun hart echt wel willen dat jij bijna een orgasme krijgt als ze iets voor de hand liggend aan je kunnen uitleggen.”

Moedigt u vrouwen ook aan om op tafel te kloppen als hen onrecht wordt aangedaan?

“Een vriendin van me heeft nog niet zo lang geleden een MeTooaffaire aangekaart. Het flitste wel door mijn hoofd: moet ze dit wel doen? Is dit wel goed voor haar naam en carrière? Maar uiteindelijk dacht ik: doe het toch maar. Je doet het voor volgende generaties, voor andere vrouwen. Natuurlijk heb ik ook begrip voor vrouwen die liever zwijgen. Zeker als je jong bent en nog maar net aan het begin van je carrière staat. De focus moet bovendien niet liggen op specifieke mannen die het verdienen om te vallen, maar op het systeem. Daar moeten we meer over praten.”

Stella Bergsma: 'Wees vriendelijk, lief en gezellig. Doe niet moeilijk. Je mag niet te boos zijn. Verdrietig mag wel, maar ook niet té, want dan ben je hysterisch.' Beeld Hilde Harshagen

Ik denk dat we het moeilijk vinden om erover te praten, net omdat iedereen zo bang is om verwikkeld te raken in een controverse.

“En toch is dat de enige oplossing. Je zou best iets verkeerd kunnen doen zonder dat je valt. Dat je gewoon ‘sorry’ zegt. Los daarvan denk ik dat het belangrijk is voor vrouwen om andere leuke vrouwen rondom hen te verzamelen. Vrouwen moeten elkaar steunen en helpen als ze willen dat er iets verandert. De macht van het patriarchaat is te groot. Mannen blazen elkaar altijd op, vrouwen moeten dat ook beginnen te doen. We moeten elkaar meesterlijk noemen. Je moet over een andere vrouw durven zeggen: ‘Ze is geniaal! Ze is geweldig! Ze is een groot kunstenaar!’”

In uw gedichten hebt u het over uw eigen grootsheid, maar ook over uw destructieve kant.

“Bescheiden ben ik nooit geweest en ik zal het ook nooit woorden. Dat dramatische en bombastische, dat is hoe ik in elkaar zit. Naast mijn hoogmoed heb ik ook een minderwaardigheidscomplex. Volgens mij komt het door mijn vader die me sloeg. Mijn vader was heel leuk, maar hij had ook agressieve buien. Ik dacht vroeger dat het mijn schuld was, dat ik een stout kind was. Ik wil dat iedereen me accepteert, en ben altijd bang dat ze me zullen slaan en afwijzen. Soms lijk ik er zelf om te vragen.”

En dus drinkt u om te vergeten, schrijft u.

“Nu ik wat ouder ben, heb ik mezelf leren matigen met drinken. Vroeger wilde ik mezelf helemaal dood zuipen. In mij zit iemand die vindt dat ik straf verdien. Ik kan ook vele dingen niet. Ik ben slordig, vergeet het licht uit te doen, verlies mijn sleutels. Ik hoor boze geesten die klieren op wat ik niet kan. Soms voel ik mezelf glorieus, en soms haat ik mezelf.”

Hebt u ook last van het feit dat u ouder wordt? In ‘Druppel’ beschrijft u uw jaloezie voor jongere vrouwen.

“Ouder worden is leuk, hoe de wereld reageert op ouder wordende vrouwen niet. Alle clichés kloppen: ik ben meer mezelf, heb nog meer schijt aan dingen en weet steeds beter wat ik wil. De keerzijde is dat ik geen seksueel wezen meer mag zijn. Als ik sexy foto’s post, word ik daarop negatief bejegend.”

Bent u dan jaloers op jongere vrouwen omdat zij wel nog seksuele wezens mogen zijn?

“Nee, ik kan genieten van mooie, sexy vrouwen! Ik geniet zelf ook van dingen die me sexy doen voelen: drank, mooie kleren, mezelf opmaken. Voor het magazine Saar mag ik leuke mannen interviewen en word ik helemaal opgedoft. Ik kan een kick krijgen van zo gefotografeerd te worden. (toont een foto van Anita Ekberg in de film ‘La dolce vita’) Dit is de ultieme sexiness, zo wil ik zijn. Ze heeft rondingen, ze voelt zich vrij. Ze is een godin in die jurk, in een fontein.

“Wat ik lastig vind, is dat jongere vrouwen soms meer succes hebben dan mij, en meer tijd. Ze beginnen waar ik stop. Ik heb best wel een pad gebaand voor vrouwen om meer te durven. En toch voel ik jaloezie als een vrouw verder lijkt te komen dan ikzelf. Ik wil ook nog veel bereiken. Ik wil internationale faam. Vroeger dacht ik automatisch dat ik de leukste was. Nu besef ik dat er ook mensen leuker zijn dan ik. Ik voel me soms miskend en dat uit zich in afgunst. Ik ben een jaloerser mens geworden. Dat vind ik niet leuk, want eigenlijk hoort het niet bij mij.”

Stella Bergsma: 'Ik wilde graag een open relatie, en die hebben we gehad. Maar flirten en experimenteren zorgt ook voor onrust, en daar moet je dan weer over praten.' Beeld Hilde Harshagen

Waarom is dat succes zo belangrijk voor u?

“Ik geloof dat ik gemaakt ben voor roem. Ik heb de rol om een voorbeeld voor andere vrouwen te zijn. Dit moet ik doen.”

U laat u alleszins niet afremmen in uw ambities en verlangens. Ik heb de indruk dat een vrouw die op een wilde manier verlangt soms als afstotelijk wordt ervaren.

“Vroeger moesten vrouwen vooral huwbaar zijn. Interpreteer huwbaar vooral als: zelf niet te veel willen, pleasen. Wees vriendelijk, lief en gezellig. Doe niet moeilijk. Je mag niet te boos zijn. Verdrietig mag wel, maar ook niet té, want dan ben je hysterisch. Een vrouw mag niet te diep seksueel verlangen. Ze mag pas seksueel verlangen als iemand haar heeft uitgekozen. Dat zit in onze sprookjes: de schone slaapster die wakker wordt gekust. Comateuze prinsessen die geactiveerd moeten worden door prinsen.

“Dat vrouwen ongebreideld verlangen, onze wereld is daar niet klaar voor. Je wordt meteen geslutshamed. Mensen die niet weten dat ik een partner heb, noemen me vaak onhuwbaar. Als je je misdraagt, dan wil niemand je. Ik denk dat het een reële angst is voor vrouwen, dat ze niet expliciet uitgesproken durven te zijn. Ze zijn bang dat niemand hen zal willen. Mannen horen weleens dat ze een klootzak zijn, maar niet dat ze onhuwbaar zijn. Oké, mannen mogen ook niet kwetsbaar zijn, dat is ook zielig voor ze. Daar moeten ze nog iets mee, zij hebben ook een emancipatiestrijd nodig.

“Los van de mannelijke blik vind ik dat vrouwen met volle teugen moeten verlangen. Als je er geen man mee krijgt, ben je tenminste wel een goede kunstenaar, en dat is nog veel belangrijker. Ik breid mijn verlangen alleen maar uit. Ik wil nog meer geld, nog meer roem, nog meer creëren. Nog meer willen! Als sommigen dat afstotelijk vinden, dan is dat maar zo. Ik heb al zo vaak gehoord dat ik een irritant kutwijf ben. Ik wil niet dat mensen me stom vinden of last van me hebben. Nadat ik mijn wonden heb gelikt, stuiter ik altijd terug.”

Wat zijn uw ambities dan?

“Ik wil mijn gedichten met mijn band op muziek zetten, en op tournee in de theaters. Ik ben al meer dan zeven jaar bezig met een thriller. De gedichten schreef ik eigenlijk als zoethoudertje voor mijn uitgeverij. De bundel is een meesterwerk voor de prullenbak, maar mijn volgende boek moet een écht meesterwerk worden. Vertaald, verfilmd, alles. Het gaat over een vrouwelijke sekte die de balans van geweld in de wereld wil herstellen.”

Dat doet me denken aan de film Women Talking, waarin vrouwen zich verenigen na een verkrachtingsschandaal en samen beslissen om te vertrekken.

“Ja, die film heb ik ook gezien. Ik word toch weeïg van vrouwenkunst waarin we met z’n allen gaan janken. Er is die vrouwen iets verschrikkelijk aangedaan, dan worden ze een beetje boos en dan gaan ze weg. Het is nooit oorlog. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Vrouwen zijn systematisch verdoofd en verkracht, er werd hen wijsgemaakt dat het niet waar was. Daar moet je niet over praten. Mannen gaan die film niet kijken, hoor. Dan denk ik: zeg het maar met een mitrailleur. Natuurlijk is het een doodlopende weg als wij ook geweld gaan gebruiken. Maar moeten wij dan altijd de wijsten zijn? Rot toch op.”

Stella Bergsma: 'Een vrouw mag pas seksueel verlangen als iemand haar heeft uitgekozen. Dat zit in onze sprookjes: de schone slaapster die wakker wordt gekust.' Beeld Hilde Harshagen

Wat is beter dan geweld inzetten om het onrecht te verdrijven?

“De waarheid zeggen en de waarheid schrijven. Ik ben een pacifist.”

Dat doen de vrouwen toch ook in Women Talking? Ze spreken het onrecht uit dat hen is aangedaan.

“Ze spreken met elkaar, maar niet tégen de mannen die hen iets hebben aangedaan. Ze gaan weg. Wat trouwens wel goed is. Maar toch zijn ze kapotgemaakt door die mannen, en dat ergert me. Vrouwen worden kapotgemaakt door een man, en daar wordt dan kunst over gemaakt. Ik wil naar vrouwen kijken die grootse, mooie dingen maken, niet altijd alleen maar hun trauma’s verwerken.”

Is dat geen victimblaming?

“Niemand vindt slachtoffers leuk. Slachtoffers zijn niet aantrekkelijk. Ik snap ook dat je in je trauma blijft hangen, maar je wordt er vaak geen groot kunstenaar van.

“Kijk, ik neem het de slachtoffers niet kwalijk, maar het systeem. Een systeem dat me altijd hetzelfde voorschotelt. Het is zo vervelend dat we steeds met dat misbruik moeten bezig zijn. Gelukkig zijn er ook vrouwen die op een prikkelende manier met hun trauma bezig zijn. De Australische comedian Hannah Gadsby heeft al haar woede, ellende en verdriet in een comedyshow gegooid (Nanette, red.). Maar het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Ik hou niet van vrouwelijk sentiment, maar van gevaarlijke kunst. Daarom hou ik van Houellebecq. Hij durft tenminste lelijk te zijn, eerlijk en radicaal zichzelf. Veel mensen zijn daar te tuttig voor, vrouwen al helemaal.”

Houellebecq komt op dit moment anders ook wel over als een heel treurige man.

“Ja, maar hij is niet voorzichtig. Bij hem zien mensen het meesterschap in zijn gekte. Hij is gek, zielig en geniaal. Vrouwen worden alleen maar gezien als gek voor hetzelfde gedrag. Ik krijg vaak de reactie dat ik een aandachtshoer ben. Mannen krijgen andere credits voor hetzelfde provocatieve gedrag. Dat ergert me.”

Stella Bergsma: 'Ik wil naar vrouwen kijken die grootse, mooie dingen maken, niet altijd alleen maar hun trauma’s verwerken.' Beeld Hilde Harshagen

Laten we het over de liefde hebben. U bent al heel lang samen met uw man. Hoe pakt u dat aan, blijven verlangen in een langdurige relatie?

“Ik wilde graag een open relatie, en die hebben we gehad. Maar flirten en experimenteren zorgt ook voor onrust, en daar moet je dan weer over praten. Uiteindelijk besteed ik mijn tijd liever aan kunst, ik sublimeer mijn verlangen in mijn werk. En toch vind ik het leuk om aantrekkelijk gevonden te worden. Dat is moeilijk aan ouder worden: niet iedereen draait zich nog voor me om. En als mensen niet weten wie ik ben, vinden ze me ook niet interessant. Dat zeggen ze toch van vrouwen? Na een bepaalde leeftijd worden ze onzichtbaar.”

Hoe ziet u uzelf als u echt oud bent?

“Iemand als Iris Apfel! (Amerikaanse zakenvrouw, interieurontwerpster en mode-icoon, die intussen 101 is, red.) Vrouwen die zich opdoffen en mooi zijn, dat vind ik een levenskunst. Als je glorieus bent, krijg je aandacht, ook al ben je 90.”

U hebt wel redelijk wat doodsangst, zo blijkt uit uw gedichten.

“De hele bundel kun je inderdaad zien als een samenvatting van hoe hard ik niet dood wil en hoe graag ik wil leven. Ik krijg het lastig bij het idee dat ik op een bepaald moment zal moeten stoppen met willen. Ik wil zoveel, ik wil nog zoveel. Mahler heeft een symfonie geschreven over zijn dood. Op de laatste noot, laat hij los. Dat vind ik zo erg, zo’n bombastische symfonie, en dat je dan op het einde alles loslaat. In mijn gedichten zet ik om die reden bijna geen punten. Ik kan het niet. Ook het idee dat mijn vriend op een dag ziek wordt, ik kan er niet tegen. Of dat ik ziek word, en dat hij dat dan moet aanzien. Ik vind het allemaal zielig en naar, ik wilde dat ik het kon overslaan. ‘Rage, rage against the dying of the light’, zoals Dylan Thomas schreef.”

U gaat dus woest zijn op uw sterfbed?

“Natuurlijk hoop ik dat ik er tegen dan wel klaar mee ben. Maar toch, het zou als een verraad aan het leven voelen als ik keurig zou doodgaan. Een verraad aan mezelf en aan mijn verlangen.