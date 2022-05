‘One Second’: ongegeneerde ode aan pellicule boeit vooral visueel ★★★☆☆

Het nieuws sloeg in als een bom: vlak vóór de Berlinale van 2019 werd One Second van Zhang Yimou teruggetrokken uit de festivalcompetitie. Officieel omdat er tijdens de postproductie technische problemen waren opgedoken. Officieus omdat de Chinese censuur niet opgezet was met het resultaat. De regisseur, zo liep de mare, zou verplicht zijn om enkele scènes te knippen en er een paar extra te draaien. Hij had het kunnen weten. Een andere film van hem tegen de achtergrond van de Culturele Revolutie, To Live, leverde hem in 1994 een beroepsverbod op. Zo ver is het nu niet gekomen. Zhang is begin deze eeuw verveld van een kiezel in de schoen van het politieke establishment tot een van China’s culturele paradepaardjes. Een kleine misstap is dan snel vergeten, zeker als je over zo’n tik op de vingers geen stennis trapt.

Zhang wisselt het jongste decennium spektakelfilms à la The Wall af met meer ingetogen projecten zoals Under the Hawthorn Tree of Coming Home. De tragikomedie One Second mist de emotionele diepgang van die laatste twee. Het koddige acteren van de drie hoofdacteurs smoort deels de emoties die met de persoonlijke verhalen van hun hoofdpersonages verweven zijn. Die drie zijn: een weesmeisje, een schijnbare landloper en Mr. Film, een bij zijn dorpsgenoten in hoog aanschijn staande projectionist. Als de filmspoelen van Heroic Sons and Daughters – een als sociaal drama verpakte propagandafilm, tegen de achtergrond van de Koreaanse Oorlog – uit hun blikken dozen vallen en de honderden meters pellicule verstrengeld én bestoft raken, slaagt hij er moeiteloos in om alle dorpelingen te mobiliseren om de film proberen te redden.

One Second is een ongegeneerde ode aan pellicule en aan de impact van een in een donkere zaal geprojecteerde film. Dankzij Zhangs onberispelijke mise-en-scène en het rijkelijk genuanceerde kleurenpalet boeit One Second vooral visueel.

Vanaf woensdag in de bioscoop.