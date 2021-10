Onderschat nooit de slimste programmamakers ter wereld

Ik had al jaren niet meer naar De slimste mens ter wereld gekeken, toen ik laatst op een oud fragment met Julie Mahieu botste. Jurylid Herman Brusselmans: “Die Julie, ja, ik moet daar eerlijk in zijn, ik zou die eens graag achterwaarts in de poes naaien.” Presentator Erik Van Looy: “Hoor je dat graag, Julie?” Julie: “Nee. Ik klap een beetje dicht dan.” Erik: “Ben je geïntimideerd, dan?” Julie: “Ja.” Hilariteit in de zaal. Erik: “Als mensen zo… direct zijn?” Julie: “Direct daarom niet, maar zo vulgair, ja. Daar heb ik wat moeite mee.” Erik: “Echt waar?” Julie: “Zoude gij da leuk vinden, Erik?” Herman: “En dat maakt het nóg geiler!” Woeha-ha-ha-ha-ha. Ja, altijd geinig als je de enige vrouw in de kamer bent.



Ik wist weer waarom ik was afgehaakt. Op een gegeven moment ben je de grappen waarin elke vrouwelijke kandidaat inwisselbaar is beu. Toch bogen journalisten zich lang over de vraag waarom er amper vrouwen wilden meespelen. “We vinden ze gewoon niet,” legden Erik Van Looy en co. telkens uit, “en dat terwijl we zo ons best doen!” Hele analyses lazen we, overgoten met evolutionair biologische sausjes. Mannen zijn haantjes. Ze willen, nee, moeten presteren. Dat is genetisch. Die testosteron, hè! Om de vrouwtjes in bed te krijgen en zo. Soms waren de oorzaken vermomd als compliment, genre: vrouwen hebben wel wat beters te doen dan domme tv-spelletjes, want zij weten beter waar het Leven echt om draait. Sure.

Ex-jurylid Annemie Struyf legde ooit eerlijk de vinger op de wonde. “Ik ben het beu om een schietschijf te zijn.”

Naar weinig programma’s wordt er met zo’n vergrootglas gekeken als naar DSMTW. De makers mogen dan altijd alle kritiek hebben weggewuifd, het lijkt erop dat ze die in stilte ter harte hebben genomen. Daar is niks oneerbaars aan. DSMTW blijft een springplank naar een potentieel groter publiek – Bart De Wever was een pionier! – en alleen al daarom: hoe diverser de kandidaten en jury, hoe liever. Ik moest deze week glimlachen toen MNM-dj Dorianne Aussems niets wist over Walter Grootaers. Op een bepaalde manier stelde me dat gerust. The times they are a-changin’. En toch ook niet, met juryleden James Cooke en Marc-Marie Huijbregts in de eerste aflevering. “Wist je dat er in elke jacuzzi een eetlepel poep zit?” Ook Herman Brusselmans was terug. Opvallend rustig.

Weet je, in het eerste seizoen van DSMTW deden er drie vrouwen mee. Vorig jaar waren er voor het eerst evenveel vrouwen als mannen. Dit jaar zijn de mannen weer met iets meer. En misschien maar goed ook. Want iedereen weet dat zodra een beroep vervrouwelijkt, de status ervan de dieperik ingaat – kijk naar het onderwijs. Onderschat nooit de slimste programmamakers ter wereld.

DSMTW, maandag tot en met donderdag rond 21.30 uur, Play 4