Ondernemerskoppel redt Gentse Sphinx-bioscoop: ‘Film is altijd onze grote passie geweest’

Ondernemerskoppel Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert hebben de gebouwen van de Gentse stadsbioscoop Sphinx gekocht. Ze hebben daarbij aan uitbater Patrick Deboes beloofd dat de bioscoop zal blijven bestaan, al dringt een renovatie van het gebouw zich op. ‘Dit is geen investering voor het grote geld. We doen dit een beetje uit idealisme.’

“Gent dreigt een van zijn laatste filmtempels te verliezen.” Dat vertelde Patrick Deboes, sinds 1989 uitbater van de Gentse stadsbioscoop Sphinx, afgelopen zomer in deze krant. Op dat moment raakte bekend dat de gebouwen aan de Sint-Michielshelling, waarin de bioscoop en zijn café sinds jaar en dag huizen, te koop stonden. De toekomst van de bioscoop kwam op de helling te staan.

Nu raakt bekend dat ondernemerskoppel Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert het gebouw hebben aangekocht. Lowagie en Willaert waren de oprichters van het technologiebedrijf iText Group, dat ze in 2018 verlieten. “We hebben ons bedrijf verkocht, en nu willen we lokaal investeren”, zegt Lowagie. “Dat hebben we al gedaan met QLT, een tafeltenniszaal in Sint-Amandsberg, maar we zijn ook geïnteresseerd in cultuur. Film is altijd een grote passie geweest voor ons. Daarom zijn we met Patrick gaan praten, en we merkten al snel dat onze visie voor Sphinx overeenkwam.”

Zo blijft Sphinx voortbestaan. Het huurcontract voor de uitbating blijft vooralsnog lopen tot 2028, en dat is het voornaamste opzet van de koop. “De locatie zal altijd zijn waarde behouden, maar dit is geen investering voor het grote geld”, vertelt Lowagie. “We doen dit een beetje uit idealisme. We willen in de eerste plaats het voortbestaan van de cinema garanderen. Voor ons telt vooral dat er ook een plaats moet zijn waar films te zien zijn die niet in de grote multiplexen draaien.”

Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert. Beeld Wannes Nimmegeers

Over hoe veel geld er met de koop gemoeid is – in de zomer werd gewag gemaakt van een vraagprijs van 6 miljoen euro – willen zowel Lowagie als Deboes liever niet communiceren. “Maar ik kan wel zeggen dat we, naast het aankoopbedrag, ook een substantieel bedrag hebben voorzien voor renovatiewerken”, aldus Lowagie. Zo is er het probleem van lekkende daken dat moet worden opgelost, en moet de bioscoop ook rolstoelvriendelijk worden, onder meer door de installatie van een lift. “Onze zoon heeft veel tijd in een rolstoel moeten doorbrengen”, legt Lowagie uit, “dus we zijn ons ervan bewust hoe moeilijk het kan zijn voor rolstoelgebruikers. We hebben contact opgenomen met Stad Gent en met Monumentenzorg, om te bekijken wat mogelijk is.”

Ook de zalen zelf kunnen een renovatie gebruiken, maar die werken zijn voor de rekening van Sphinx Produktie, de bvba die de zalen uitbaat. Lowagie sluit niet uit dat hij en Willaert op termijn participeren in de uitbating, om die werken te kunnen financieren. “Voor zo’n renovatie zullen we op subsidies moeten rekenen, maar ook op privé-investeringen. Eventueel kunnen wij participeren in de uitbating. Niet omdat we die willen overnemen, maar omdat we de continuïteit willen verzekeren op lange termijn, dus ook nadat het huidige huurcontract afloopt, of als Patrick ermee ophoudt. Want als dat gebeurt, kun je die niet zomaar vervangen.”

Hoe lang die werken in beslag zullen nemen, is nog niet duidelijk. Lowagie hoopt dat de werken wel gefaseerd kunnen verlopen, zodat een tijdelijke sluiting van de volledige bioscoop niet nodig is.