‘Onder de radar’ op Eén: ongepast spierballengerol

Blind bevelen opvolgen, je gedwee laten uitkafferen en jezelf fysiek uitputten: ten tijde van Kamp Waes vond ik het al bijzonder dat we dat met zijn allen blijkbaar vanzelfsprekend heldhaftig gedrag vinden. In dit door burn-outs geteisterde era is het maar de vraag hoe koosjer het is om luid te applaudisseren voor mensen die voortdurend over hun eigen fysieke en mentale grenzen gaan.

De frons tussen mijn wenkbrauwen werd dan ook weer wat dieper bij de eerste aflevering van het nieuwe VRT-programma Onder de radar. Het bleek namelijk om een soort van doorslagje te gaan van wat we al in Kamp Waes zagen. Naar aanleiding van vijftig jaar speciale eenheden van de Belgische federale politie, ofte DSU, biedt de reeks een inkijk in het functioneren van de gebivakmutste agenten die we onder andere kennen van de arrestatie van Salah Abdeslam.

Dit enerzijds door in te zoomen op de meest spectaculaire ontvoeringen, gijzelingen en soortgelijke zaken van de afgelopen decennia. Anderzijds volgt de camera in de eerste twee afleveringen de rekruten tijdens de testweken die neerkomen op een loodzware fysieke afvalrace. Begeleid door een muziekscore die gestolen lijkt van een rampenfilm zien we geanonimiseerde kandidaten burpees doen tot ze erbij neervallen, door ijskoud water waden met een collega op een draagberrie of haast omvallen van vermoeidheid dankzij de veel te korte nachten.

Natuurlijk snap ik wel dat je voor deze job fysiek sterk moet staan. En neen, ik ben niet het type linkie-winkie dat zich tegen om het even welke vorm van autoriteit en discipline keert. Ik schat het nut van de politie hoog in, en denk dat het zowel op federaal als lokaal niveau geen evidente baan is. Precies daarom had ik graag gehoord of er binnen de opleiding ook ruimte wordt gemaakt voor zaken als zelfstandig kritisch denken, slachtofferhulp, de psychologie van daders of inzicht in ongelijkheid, armoede en racisme. Allemaal onontbeerlijke expertises en vaardigheden voor wie een goede ordehandhaver wil worden, me dunkt.

Want eerlijk? Dit soort van heldendom waarbij alfamannetjes worden voorgesteld als de redders van de natie is niet alleen hopeloos ouderwets, het is ook een kwalijk ideaalbeeld in tijden die schreeuwen om waarden als zorg en empathie. Zolang er niet geïnvesteerd wordt in degelijke agenten die echt betrokken kunnen zijn bij hun wijk, zolang slachtoffers van geweld (m/v/x) niet zeker zijn of ze bij een aangifte wel correct worden opgevangen, en zolang de jongens uit mijn straat continu hun identiteitskaart moeten laten zien omdat ze toevallig het verkeerde kleurtje hebben, heb ik geen boodschap aan dit soort van spierballengerol.

