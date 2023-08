Ondanks het gebrom van de boomers kon je er niet omheen: Pukkelpop is definitief van de jeugd

De stunt met Clouseau was verrassend maar ook weer niet. Het zegt eerder veel over hoe viraliteit voor de organisatie van Pukkelpop een steeds belangrijker criterium wordt. Al hoeft dat daarom geen slechte evolutie zijn.

De komst van Tarkastaja, de Finse dekmantel van de broers Wauters, was een loepzuiver schot in de roos. De prut was op de derde dag van de Kiewitse feesten nog niet uit de ogen gewreven wanneer de extasemeter bij ‘Domino’ al ver in het rood ging. Clouseau speelde in een Marquee die als een puist op ploffen stond, en lokte daarmee bijna drie keer zoveel volk als Boygenius de avond voordien.

En dat was toch opvallend: subheadliner Boygenius, de supergroep van Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus, toch wel de troetelberen van de meerwaardezoekers, zou in andere tijden moeiteloos de grootste tent van Pukkelpop gevuld krijgen. Dat ze vlak voor Billie Eilish speelden, zorgde er deels voor dat sommigen de groep skipten of vroeger vertrokken, al was de conclusie bij de casus Boygenius toch vooral dat al wat niet hitgevoelig is of aanslaat op apps als TikTok minder in trek is bij de late tieners en vroege twintigers, en die leeftijdscategorieën waren deze uitverkochte editie toch goed voor bijna twee derde van de bezoekers.

Waar Pukkelpop decennialang beschouwd werd als de hoogmis voor de alternativo’s zijn de noden van de belangrijkste doelgroep van het festival – la jeunesse – anders dan die van iemand die meer tijd doorbrengt in De Roma of Ancienne Belgique dan in zijn eigen zetel. Want hoewel er op deze editie nog veel hidden gems te rapen vielen – waaronder Ethel Cain, Muna of Bakar – is Pukkelpop niet langer het ontdekkingsfestival par excellence. Dat de Castello plek moest ruimen voor een e-rena – waar talks werden gehouden over digitalisering, gamers aanwezig waren en podcasts werden opgenomen – is zo’n beslissing die duidelijk maakt dat de prioriteiten van de organistoren zijn bijgesteld.

Beeld Koen Keppens

Schuren met de meiden

Boygenius was immers lang niet de enige act die voor minder volk speelde dan verwacht. Bij Jessie Ware slalomde je in een halve minuut van de achterste tot de eerste rij. Foushée, Dry Cleaning, Muna en anderen moesten het met hooguit enkele honderden nieuwsgierigen stellen, en dat publiek had dan nog vaak de beweeglijkheid van een zeester. Pukkelpop lokte per dag 66.000 bezoekers, maar die vonden zelden of alleszins zéér sporadisch de weg naar de Club, Lift of Backyard.

Het overgrote deel leek te pendelen tussen de Main Stage, Dance Hall en Boiler Room, tussen sterren spotten en schuren met de meiden. De sterren van Gen Z heten Joost Klein, Billie Eilish, Yungblud en Anne-Marie, en ze hebben het internet als carrièrebooster als gemeenschappelijke factor. Tom Odell stond op het hoofdpodium omdat een tien jaar oude hit plots viraal ging op TikTok. Ook in de (zeer goed gevulde) tenten waren Joji, Rema, Steve Lacy en Nia Archives in het bezit van één of meerdere virale hits. Weten hoe het internet werkt, is een belangrijke manier om het tot op de affiche van Pukkelpop te schoppen. Nogmaals: dat is geen kritiek, wel een vaststelling van de evolutie die het festival nu al enkele jaren doormaakt.

Want ondanks het gebrom van de boomers kon je er niet omheen: de grote massa was euforisch. Bij een onvervalste headliner als Billie Eilish, maar ook vroeg op de dag (zie: Compact Disk Dummies, Clouseau,…), tijdens de siësta-uurtjes (zie: Zwangere Guy, Joost,…) als net voor de afsluiters (zie: Anne-Marie, Yungblud,…). Voor acts die populair zijn of toevallige passanten weten te overtuigen, is de Pukkelpop-bezoeker dankzij zijn ontembaar enthousiasme een droom om voor op te treden.

‘Niet meer wat het was’

Nostalgici zullen mompelen dat Pukkelpop “niet meer is wat het ooit was”. Het hangt af van je muzikale voorkeur of je die stelling al dan niet volgt. Wat wel zeker is: Pukkelpop is veranderd. Het uit de kluiten gewassen Chiro-feest van Chokri Mahassine is eclectischer dan ooit. Op eenzelfde dag Turnstile, Joost, Compact Disk Dummies, Limp Bizkit en Angèle op hetzelfde podium zien, voelde aan als het bizarste buffet van de zomer. Doordat zoiets kan en aanslaat, biedt Pukkelpop een menu aan dat anders is dan wat Rock Werchter, Tomorrowland of Les Ardentes voorschotelen. En het werkt, dus waarom zou je geen mysterie creëren rond een zogenaamde Finse popgroep die Clouseau blijkt te zijn?

Over de Belgische acts gesproken: die deden het goed. Ondanks het vroege uur wist Bluai de Club te vullen, ook Kids with Buns moest het met veel meer stellen dan enkel familieleden en op groepen als Bazart en Brutus zat duidelijk volk te wachten. Vielen populariteit en kwaliteit ook te rijmen? Goh, niet altijd en daarmee bewandelt Pukkelpop soms gevaarlijke paden.

Tussen de vele onehitwonders vielen geregeld draken van concerten (toch bedankt voor de moeite, Tom Odell, Nessa Barrett en Joji!) te sprokkelen, al was de kwaliteit van de shows in het algemeen zeer goed. Angèle was in vorm, de hysterie bij Billie Eilish was veelzeggend, de melancholiebommen van Boygenius zinderen nog na, en ook uiteenlopende acts van Years & Years, Turnstile tot Yungblud stegen boven zichzelf uit en rechtvaardigden zo hun ietwat verrassende (hoge) spots op de Main Stage.

Pukkelpop is definitief van de jeugd. Je kan dat gegeven omarmen, het ondergaan en zo ontdekken dat ook dertigplussers nog iets in Kiewit te zoeken hebben. En voor wie afhaakt zijn er tenslotte alternatieven genoeg.