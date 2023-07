Ondanks de platte personages is de Berlijnse krimi ‘Schlafende Hunde’ toch lekker spannend

Een ervaren politieagent met een trauma en een ambitieuze jonge officier van justitie. Ziehier het uitgangspunt van de Duitse thrillerserie Schlafende Hunde, gebaseerd op een Amerikaans-Israëlische serie uit 2016 en nu beschikbaar op Netflix.

Rechercheur Mike en aanklaagster Jule wonen in Berlijn, kennen elkaar niet, maar zetten beiden op hun eigen manier vraagtekens bij het sterven van een veroordeelde crimineel in de gevangenis. Al snel blijken hun grootste tegenstanders niet de criminelen, maar de rotte appels in het eigen justitieapparaat.

Agent Mike Atlas is volledig de weg kwijt na achtereenvolgens een aanslag op de kerstmarkt, waar hij moest helpen de slachtoffers te bergen, en daarna het onderzoek naar de moord op een rechter. Bij dat onderzoek leverde Mike zelf het bewijs, waardoor de man die nu op zijn beurt om het leven kwam, de gevangenis inging. Maar hij kan het zich niet meer herinneren, hij zwerft wezenloos over straat in de Berlijnse nacht.

De Duitse acteur Max Riemelt, die deze hoofdrol vertolkt, is wat aan de gladde kant. Of er is in de serie bezuinigd op de grimeur: hij blijft eerder de uitstraling houden van een keurige buitenwijkbewoner met hond, vrouw en kind.

Gelukkig verbeeldt de jonge actrice Tara Corrigan juist op sterke wijze Mikes dochter Tinka: loyaal aan haar vader en verbijsterd door zijn gedrag. Zij speelt haar fictieve vader van het doek, samen met Carlo Ljubek, de acteur die als Mikes politiecollega Luka Zaric van het begin af aan zo sympathiek en menselijk overkomt dat de geharnaste thrillerkijker wel moet concluderen: hier staat de topverdachte. Of toch niet?

Was deze Luka niet héél toevallig aanwezig bij het onderzoek naar de moord op de rechter, waarvan Mike zich niets meer kan herinneren?

De verdenking tegen Luka wordt fijntjes gevoed doordat hij achter de rug van zijn collega’s telefonisch smiespelt met een procureur die erop aanstuurt het nieuwe sterfgeval in de gevangenis met zo weinig mogelijk onderzoek af te sluiten. En deze carrièrevrouw is dan weer de baas van Jule Andergast, een jonge procureur die de medestander zal worden van politieagent Mike.

Actrice Luise von Finckh laat een mooie combinatie zien van de aandoenlijke onhandigheid van een beginner en scherpzinnigheid die ze van nature bezit. Zij heeft haar zoet glimlachende baas al snel door. De transformatie van Jule naar gehaaide aanklaagster met chic nieuw kapsel gaat wel erg snel. Ook haar personage wordt niet al te diep uitgebouwd, we zien haar mijmerend kijken naar de foto op haar bureau van haar moeder die ooit een beroemd aanklager was, maar wat dit betekent wordt niet duidelijk.

Al laat het acteerwerk soms te wensen over, ondertussen zijn genoeg zaadjes geplant om de kijker vast te houden tot aan de ontknoping. Dat de serie in Berlijn is opgenomen, een stad van mooie wijken en onheilspellende industriële terreinen, helpt zeker mee.

Schlafende Hunde is nu te zien op Netflix.