Ondanks crowdfunding van 125.000 euro: Harry en Jerina zullen hun pand uit ‘Huis Gemaakt’ toch niet kopen

Harry Descamps (26) en Jerina Malfait (29) werden de afgelopen maanden verrast door meer dan zesduizend mensen die samen 125.000 euro inzamelden voor hen. Dat geld was bedoeld om het huis te kopen dat ze gerenoveerd hebben tijdens het VTM-programma Huis Gemaakt. Hoewel de twee zeer dankbaar zijn voor de ingezamelde som, hebben ze nu toch beslist om te passen voor het pand. “Een concrete vraagprijs hebben we nooit gekregen, maar het is wat aan de krappe kant voor vier personen”, vertellen ze aan Het Nieuwsblad. “Er zijn bovendien maar twee slaapkamers en die laten zich niet verder opdelen, terwijl we onze twee kindjes graag wat ruimte willen geven.”

Het grootste deel van de som is intussen gestort op de rekening van Harry en Jerina. Het gezin wil met het geld nu zoeken naar een andere woning in Kortrijk. “We zijn erg geschrokken van de huizenprijzen. Zelfs met een financieel zetje is het nog altijd niet om te lachen”, vertelt Harry aan Het Nieuwsblad. Hun gerenoveerde pand zal nu opnieuw op de markt komen

Harry en Jerina met hun kindjes Beeld Henk Deleu

Zelf bouwen

Ook finalisten Kenny Vandebroek (24) en Amber De Meersman (21) werden verrast door een crowdfundingactie die 32.000 euro opbracht, maar hebben beslist om dat geld te gebruiken om zelf een huis te bouwen. “De vraagprijs van ons gerenoveerde pand is veel te hoog”, aldus het koppel. “We zijn dus op zoek naar een nieuwe woonst, al voelen we er steeds meer voor om zelf te gaan bouwen.”