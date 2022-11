Onbestaande Scorsese-film beroert de gemoederen op het internet

“Winter comes to Naples”, luidt het bijschrift op de filmposter. Goncharov situeert zich in de Zuid-Italiaanse stad, waar Robert DeNiro een ex-discotheekuitbater en Russische huurmoordenaar speelt. Hij is samen met een vrouw (Cybill Shepherd), maar er broeit ook iets tussen hem en Andry (Hervey Keitel). Een wat typische maffiafilm die zo binnen het oeuvre van Martin Scorsese zou passen, met een filmposter die helemaal in die sfeer baadt, inclusief kogelgaten.

Goncharov is sinds een week trending op de blogsite Tumblr: duizenden mensen debatteren mee over de film, analyseren er scènes en luisteren naar de soundtrack. En dat allemaal over een film die niet eens bestaat.

De wortels van dit fantastisch stukje filmfictie dateren al van twee jaar geleden, toen iemand op Tumblr een vreemde foto postte van een schoen met een vreemd label erop: “The greatest mafia movie ever made. Martin Scorsese presents Goncharov.”

Het label blijft een mysterie - het zou iets te maken kunnen hebben met de film Gomorrah - en de blogpost deed niet veel, tot die de voorbije weken opeens werd opgepikt en er een hele fancultus rond ontstond. Een 20-jarige Tsjech maakte de filmposter, een 25-jarige muzieklerares uit het Amerikaanse Indiana componeerde een soundtrack, een 23-jarige illustratrice maakte fanart van de verschillende personages... Goncharov werd echt, althans op Tumblr. Duizenden gebruikers dachten mee over de film en de plot en schreven er blogposts over met allerlei suggesties en ideeën.

De blogpost waar voor het eerst naar ‘Goncharov’ verwezen werd. Beeld rr

Ook Tumblr zelf werkte er gretig aan mee. Goncharov was zijn tijd vooruit en “zijn bijdrage aan de cinema was opmerkelijk”, tweette het platform. “Zelden vertelt een film zoveel diverse maar toch met elkaar verbonden verhalen. Het is moeilijk te snappen dat zo weinig mensen de film gezien hebben.”

Actrice en ex-Miss World USA Lynda Carter postte dan weer een foto van haar en Henry ‘the Fonz’ Winkler bij de première van Goncharov in 1973. De foto was in realiteit eentje van het duo bij de uitreiking van de Golden Globe Awards vier jaar later.

Goncharov is niet de eerste fictieve film waar op het internet veel over te doen is – enkele jaren geleden was er ook al Shazaam bijvoorbeeld –, en het lijkt een bizar fenomeen. Maar dit moet je vooral zien als gigantisch spel, schrijft de techsite Gizmodo. “Het is een eigen Tumblr-spel dat je alleen op Tumblr kunt spelen. Het is een expressieve culminatie van fancultuur, analyse en een ongelooflijke viering van de creativiteit die de kern vormt van de socialemediasite.”