‘Onaanvaardbaar en onvergeeflijk’: Will Smith verontschuldigt zich bij Chris Rock voor klap tijdens Oscars

“Geweld is in welke vorm dan ook giftig en destructief. Mijn gedrag gisteren tijdens de Academy Awards was onaanvaardbaar en onvergeeflijk. Grappen ten koste van mezelf horen erbij, maar een grap over Jada's aandoening ging voor mij te ver en daardoor reageerde ik emotioneel”, schrijft Smith. “Ik wil hierbij mijn publiekelijke excuses aanbieden aan Chris. Wat ik deed kon niet en ik was verkeerd bezig. Ik schaam me voor wat ik heb gedaan en deze actie staat niet voor de man die ik wil zijn. Er is geen plek voor geweld in deze wereld vol liefde en vriendelijkheid.”

Ook biedt Smith in het bericht zijn verontschuldigingen aan aan de Academy, de producers van de show, alle aanwezigen en iedereen die wereldwijd de show bekeken heeft. Daarnaast verontschuldigt hij zich nog bij de familie Williams en de ‘King Richard Family’. Hij sluit zijn bericht af met de mededeling dat hij “aan zichzelf blijft werken”.

Academy start formeel onderzoek

De Academy, de organisatie achter de Oscars, liet gisteren weten een formeel onderzoek naar het incident te starten. “We zullen verdere gevolgen onderzoeken in overeenstemming met onze statuten, gedragsnormen en de wet van Californië”, klonk het. Chris Rock had eerder op de dag laten weten geen aangifte te zullen doen tegen Smith.

Smith sloeg Rock tijdens de uitreiking van de Oscars in het gezicht op het podium nadat de presentator een grap maakte over de vrouw van de acteur. Jada Pinkett Smith lijdt aan alopecia, ernstige haaruitval. “Hou de naam van mijn vrouw uit jouw fucking mond”, schreeuwde Will Smith presentator Chris Rock twee keer toe. Kort daarna won Smith de award voor ‘Beste Acteur’, voor zijn rol in King Richard. Tijdens zijn dankwoord rolden de tranen over zijn wangen en excuseerde hij zich al bij de Academy, maar nog niet bij Rock.

Kaartverkoop comedyshow in de lift

Het incident tussen Rock en Smith valt zakelijk gezien zeer positief uit voor de komiek. Rock start deze week met zijn comedy-tournee en zag de kaartverkoop na de Oscars binnen een paar uur flink omhoog schieten.

Rock begint op 30 maart met try-outs van zijn show in Boston en trapt op 2 april officieel af met zijn ‘Ego Death World Tour’. De komiek reist gedurende zijn tournee naar meer dan 30 steden in de Verenigde Staten, wat hij voor het eerst sinds vijf jaar doet.

Volgens een woordvoerder van TickPick, een van de grootste kaartverkopers in de VS, werden er na het Oscar-incident meer kaarten verkocht voor Rocks show dan in de hele maand ervoor. Ook zijn de prijzen aardig omhoog geschoten: waar het goedkoopste kaartje op 18 maart nog 41 euro kostte, betalen bezoekers daar nu maar liefst 310 euro voor. En volgens TickPick vliegen de kaarten de deur uit, ondanks de prijsstijging.