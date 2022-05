Omstreden Russische dj mag optreden op Core: ‘Wij zijn apolitiek en zullen dan ook niemand weigeren wegens politieke voorkeur’

‘Is Nina Kraviz pro Putin?’ was de laatste maanden een veelgestelde vraag op allerhande zoekmachines. Eerder deze maand beëindigde de Nederlandse distributeur van Kraviz’ label Trip Recordings de samenwerking. “In het verleden, zelfs na de annexatie van de Krim, heeft Nina Kraviz verschillende uitingen gedaan die als pro-Poetin kunnen worden opgevat”, klonk het toen in een statement.

Ook Time Magazine maakte eerder al gewag van “een spoor van steun op haar sociale media.” Na de invasie van Oekraïne in februari hulde de Russische techno-dj zich lang in stilzwijgen. Op Instagram hield ze het bij een vage post over “vrede”, wat haar op een storm van kritiek kwam te staan. Met 1,8 miljoen volgers op het socialemediakanaal vinden velen dat ze haar platform moet gebruiken om een standpunt in te nemen, zeker als een van de invloedrijkste Russische culturele exportproducten.

Niet meer welkom

Drie festivals, waaronder The Crave in Den Haag, beslisten eerder om Nina Kraviz van de line-up te schrappen. Ze blijft echter welkom op het Brusselse Core, een samenwerking tussen Tomorrowland en Rock Werchter. “Het is simpel: wij boeken artiesten op basis van talent”, aldus woordvoerder Debby Wilmsen. “Wij zijn apolitiek en zullen dan ook niemand weigeren wegens politieke voorkeur.”

Het Den Haagse undergroundfestival The Crave weigert Nina Kraviz de toegang “na lange en intensieve discussies, zowel intern als extern”. Ook bij Core lag het al dan niet schrappen van de dj op tafel. “We hebben de pro’s en contra’s afgewogen. Het dilemma is voorgelegd aan de oude en nieuwe garde binnen de organisatie, maar we kwamen tot de conclusie dat Nina Kraviz in de eerste plaats een geweldige dj is, wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.”

Eerder deze week deelde Core een boodschap waarin de organisatie het Brusselse festival omschrijft als “een inclusieve plek”. Op sociale media uitten enkelingen hun ongenoegen over de beslissing om Nina Kraviz ondanks de commotie toch uit te nodigen. “Jullie geven geen reet om gelijkheid”, klinkt het. Debby Wilmsen weerlegt dat. “Hoe inclusief ben je als je iemand de toegang weigert?”

Core vindt plaats in het Ossegempark op de terreinen van Couleur Café. In 2010 schrapte dat festival de Jamaicaanse reggaemuzikant Beenie Man van de affiche na homofobe uitspraken. “Het zou een andere zaak zijn als Nina Kraviz zich op het podium uit over de oorlog in Oekraïne”, stelt Wilmsen, maar daar gaat de organisatie niet van uit.

Pas als zou blijken dat een artiest het platform van Core gebruikt om een standpunt te delen met het publiek, zal worden ingegrepen. “Maar nogmaals: of een artiest links of rechts stemt, is onze zaak niet. De kwaliteit van de muziek is het enige criterium om geboekt te worden.”