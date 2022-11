Omroep twijfelt aan spijtbetuiging Matthijs van Nieuwkerk en gaat met ‘De wereld draait door’-presentator in gesprek

BNNVara ging ervan uit dat Van Nieuwkerk in antwoord op het onderzoek van de Volkskrant naar de angstcultuur bij DWDD, meteen zou erkennen dat hij achter de schermen “over grenzen is gegaan”. In “zeer indringende” gesprekken met de directie had hij dat namelijk volgens de omroep intern al gedaan. Ook onderschreef Van Nieuwkerk binnenskamers dat “nooit meer een cultuur mag ontstaan waarin dit gedrag wordt geaccepteerd”, aldus de omroep.

Van Nieuwkerk had de directie van de BNNVara in een eerder stadium een concept-verklaring “in de lijn van deze gesprekken” laten zien. De omroep verwachtte daarom dat hij spijt zou betuigen “richting alle mensen die dit is overkomen”.

Maar vrijdagochtend veranderde Van Nieuwkerk zijn verklaring radicaal, volgens de directie nadat hij inzage had gekregen in het Volkskrant-artikel. In de nieuwe verklaring ontbrak het aan spijt en haalde de presentator uit naar twee oud-collega’s. “Dit vonden wij niet passend, omdat het zou – en zou moeten – gaan om een publieke en persoonlijke spijtbetuiging”, aldus de omroep. “We hebben toen aangegeven dat het voor ons van essentieel belang is dat hij richting medewerkers erkent dat hij over grenzen is gegaan.”

Desondanks hield Van Nieuwkerk in grote lijnen vast aan zijn verklaring, en stuurde die vrijdagmiddag, enkele uren voor publicatie, naar de Volkskrant. Daarin ging hij niet in op de tientallen mensen die ziek werden van het grensoverschrijdende gedrag en toonde hij weinig zelfreflectie. Wel haalde hij uit naar twee oud-collega’s en schreef hij dat hij “veel bezems straatjes hoorde schoonvegen”.

Toen Van Nieuwkerk dezelfde verklaring ter informatie ook aan de omroep stuurde, kreeg hij te horen dat BNNVara er publiekelijk afstand van zou nemen en zich “gedwongen zag tot beraad” over de toekomst. Even later nam het management van Van Nieuwkerk volgens de omroep contact op om aan te kondigen dat er een tweede statement naar de Volkskrant gestuurd zou gaan worden.

Meer berouw

De tweede verklaring kwam vijf kwartier later binnen bij de krant, en toonde meer berouw. Zo stelde Van Nieuwkerk daarin: “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm.” In het eerste statement luidde die zin nog: “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven brengt mij nu in verlegenheid.”

Ook voegde hij in de tweede verklaring toe, dat “we nu zitten met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

Aan de betekenis van die woorden twijfelt de omroep nu hevig. “Wij moeten vraagtekens zetten bij de oprechtheid van dit tweede statement aangezien deze tot stand is gekomen nadat wij Matthijs van Nieuwkerk hebben laten weten dat we teleurgesteld waren over het eerste statement (..)”, aldus BNNVara in reactie op vragen van de Volkskrant.

De omroep gaat op korte termijn met Van Nieuwkerk, presentator van Matthijs Gaat Door, The Connection en Chansons, in gesprek. De vraag is of het vertrouwen niet al onherstelbaar is beschadigd. BNNVara wil daar niet op vooruitlopen. Matthijs van Nieuwkerk wilde niet ingaan op vragen van deze krant. “Er is veel om over na te denken en er is veel om met elkaar te bespreken, maar niet via de krant”, aldus de presentator.