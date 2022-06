‘Omdat je als kunstenaar constant bezig bent je omgeving te creëren en vorm te geven, wordt je atelier een droomfabriek’

Hoe ziet het ideale atelier eruit? Hoeveel tijd spendeert een kunstenaar in zijn atelier? Is het een heilige plek? In de reeks ‘Het atelier van...’ deze week: Kasper De Vos, van wie momenteel bij LLS Paleis in Antwerpen een duoshow te zien is met Liesbeth Henderickx, in de reeks ‘Affiniteiten’.

Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Ja, dat is wel de intentie. Naast een werk- en speelplaats is het atelier ook een reflectie- en droomplek. Mijn praktijk is zeer op materiaal geïnspireerd. Net als in een goed functionerende keuken gaat er ook veel tijd naar het opruimen en de organisatie van die materialen. Ze worden geordend per kleur, grondstof en oorsprong in plastieken kratten, zoals in een marktkraam.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

“Ik ga meestal met de fiets naar mijn atelier, omdat ik in de ochtend weinig geduld heb en er gewerkt moet worden. Maar als ik meer nood aan reflectie heb, wandel ik naar het atelier. Het is niet ver van mijn woonst en het is een prachtige wandeling langs de Gentse Coupure.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen? Muziek of juist stilte?

“Ik denk niet dat er vaste rituelen zijn. Ik werk wel graag met muziek, tijdens het fysieke werk houdt dat het ritme erin en het kleurt ook de atmosfeer in de ruimte en geest. Vanaf het moment dat ik mijn werkkleren aantrek, is het werk wel echt begonnen.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Zonder licht kan ik niets zien, licht is dus uitermate belangrijk. Ik houd enorm van de veranderende atmosferen van daglicht, en het effect dat het heeft op de ruimte en objecten.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het werk altijd en overal door?

“In het atelier groeit werk stelselmatig, tot het geoogst kan worden. Dat kan jaren duren, maar het kan ook in enkele dagen floreren.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“Ik ben meestal van 10 tot 19 uur in mijn atelier. Als ik veel projecten heb, werk ik non-stop, anders werk ik aan ruimte en speel met kleuren.”

Is het atelier een heilige plek?

“In mijn werk speel ik graag met het idee van het atelier als fictieve, romantische plek. Uiteindelijk is het gewoon een werkplaats, maar omdat je er zoveel tijd doorbrengt – en als kunstenaar constant bezig bent je omgeving te creëren en vorm te geven – wordt het een soort spirituele speelplaats of droomfabriek.”

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Ik deel mijn atelier met Liesbeth Henderickx en Sven Boel; tien jaar geleden werkten we er als collectief. Ik werk geregeld met studenten of recent afgestudeerde kunstenaars. Het is leerrijk voor mij om met verschillende generaties verbonden te zijn.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“Het atelier van mijn buurman Pieter De Clercq is echt een verborgen parel. Ook het mobiele Luna Park/atelier van Karl Phillips, dat ik onlangs bezocht, is zeer bijzonder. Ik heb vaak jaloers zitten kijken naar het werk in het atelier van de Oostenrijkse beeldhouwer Bruno Gironcoli. Ook het schrijversatelier van Ronald Dahl bezocht ik onlangs, via YouTube. De foto’s die Constantin Brâncuși nam van zijn sculpturen in zijn atelier zijn fenomenaal. Ook het atelier van Alexander Calder spreekt tot de verbeelding.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Groot, verwarmd, met buitenruimte. veel daglicht, aan de rand van een stad met zicht op het groen.”

