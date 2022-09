Oliver Sim (The xx) over angst, schaamte en zijn nieuwe plaat: ‘Hiv was de olifant in elke woonkamer waar ik voet zette’

“Schaamte en angst hebben mijn leven te lang in een wurggreep gehouden, en mij bijna verwoest”, vertelt Oliver Sim ons vandaag. De 33-jarige bassist van The xx doet een boekje open over zichzelf op zijn solodebuut Hideous Bastard. “Been living with HIV since age 17”, klinkt het op die plaat. En dan vertwijfeld en broos: “Am I hideous?” Zijn fragiele stem snijdt diep, zijn woorden nog dieper. Maar dat is ook bedoeling: “Radical honesty might set me free.”

Voor het eerst zingt Sim vrank en vrij over zijn seropositiviteit. De Londenaar raakte op zijn zeventiende besmet met hiv. “Mijn leven moest nog écht beginnen en het was al om zeep,” vertelt hij met een zucht. “Ik voelde me dom en opgebruikt, vies en vuil. Een wegwerpartikel. Ik was een hideous bastard, een afzichtelijk monster. Daarom begint de plaat ook met de bekentenis: ‘I’m ugly’. Zo voelt het ook als je een duister geheim met je meedraagt, uit angst om uitgespuwd te worden. Toen The xx in 2009 wereldwijd doorbrak, hield ik mezelf al drie jaar lang verborgen voor de wereld. Angst en schaamte werden de rode draad door mijn leven, en nu ook door deze plaat. Dankzij aangepaste medicatie kan ik de ziekte aan niemand doorgeven, en door de bank genomen heb ik ook weinig tot geen fysieke problemen. Maar om het cru te stellen: de ziekte op zich is geen probleem. De dreiging van vooroordelen woog al die jaren zwaarder dan de diagnose zelf. Ik voelde me gestigmatiseerd, en probeerde de waarheid krampachtig binnenskamers te houden.”

“Mijn ouders vertelde ik wel meteen over de besmetting. Dat nieuws kwam als een grote schok voor hen. Begrijpelijk natuurlijk: toen ik die diagnose kreeg, was Freddie Mercury zowat de enige beroemdheid met hiv die we kenden. En hij was dood. Maar mijn moeder en vader toonden van meet af aan tonnen begrip. Ze ­hebben me altijd bijgestaan. Dat was ook zo toen ik uit de kast kwam. Voor mijn stiefmoeder was dat trouwens geen grote verrassing. Zij had al iets in de mot toen ik als kind met grote ogen vol bewondering naar de talkshows van Graham Norton keek. Zo flamboyant gekleed gaan en uitbundig in het leven staan als hij, dat wilde ik eigenlijk ook altijd (lacht).”

De olifant in elke kamer

“Toen ik aan mijn intieme kennissenkring opbiechtte dat ik met hiv besmet was, werd ik gelukkig omringd door goeie vrienden. Romy en ­Jamie wisten het ook snel, maar we hebben er zelden over gepraat. Mijn schuld, hoor. Ik hield mijn gevoelens schroomvallig voor mezelf. Ook de brede buitenwacht heeft er nooit iets over geweten: hiv was de olifant in elke woonkamer waar ik voet zette. Ik voelde me er gewoon te onbehaaglijk bij, te onveilig. En ja, die verdomde schaamte speelde altijd op. Maar net dat brandende geheim zorgde ervoor dat ik mezelf een weerzinwekkend creatuur waande. Toen ik deze plaat maakte, besefte ik dat het zo niet langer kon. The cat had to come out of the bag. Hoe onwaarachtig is een solo-artiest die zijn eigen demonen aan de ketting houdt? Met mondjesmaat begon ik verhalen over mezelf toe te vertrouwen aan het witte blad. Alle verhalen die ik jarenlang voor mezelf had gehouden, omdat ik me er oncomfortabel bij voelde. Ik merk nu dat ik deze songs niet heb geschreven om me in ellende of zelfmedelijden te kunnen wentelen. Wél om me eindelijk beter te kunnen voelen.”

“Ik ben door een zware identiteitscrisis gegaan toen ik deze songs schreef. Voordien heb ik eigenlijk nooit iets anders gekend dan de beschermende cocon van The xx, waar ik maar één derde van de clan hoefde te zijn. Eén derde van het DNA. Samen hadden we zo’n sterke en herkenbare identiteit ontwikkeld, dat ik vergeten was welke plaats ik zelf opeiste. Zou ik er achter komen dat ik geen knip voor de neus waard was als einzelgänger? Dat ik eigenlijk het dood gewicht was in die groep? Je eigen waarde taxeren is behoorlijk angstaanjagend (lacht). Maar ik wil niet jeremiëren: tegelijk vond ik mijn eigen jeugdige, soms zelfs kinderlijke verwondering terug op deze plaat. Dat was een wondermooi geschenk, want The xx was zo’n Gigantische Machine geworden, dat ik me soms geleefd voelde. Voor alle duidelijkheid: je hoort me geen kwaad woord reppen over The xx. Romy en Jamie zijn als een broer en zus voor me, en de groep blijft bestaan. Alleen heeft de fantastische soloplaat van Jamie (‘In Colour’ uit 2015, GVA) me aangespoord om uit die beschermende cocon te barsten en mezelf terug te vinden.”

Oliver Sim en Jimmy Somerville. 'Omdat mijn song ‘Hideous’ nog de stem miste van een aartsengel die me raad en steun geeft, dacht ik meteen aan mijn eigen beschermengel Jimmy.' Beeld FB

De lockdown kwam dan ook als geroepen om in alle stilte aan Hideous Bastard te sleutelen, zou je vermoeden. Sim trekt een pijnlijke grimas. “Dat dacht ik ook. Toen de eerste lockdown afgekondigd werd in 2020, wreef ik me in de handen: appeltje-eitje, want isolement is mijn tweede natuur. Mijn hele leven wachtte ik zelfs op verplicht kluizenaarschap, waarbij ik alleen kon zijn met mijn gedachten. Dat bleek… een gruwelijke inschattingsfout (lacht). Ik werd knettergek. Toen dat isolement opgelegd werd, ben ik twee weken heel creatief geweest waarna ik het zwarte gat in donderde. Afgezonderd van de wereld zocht ik mijn prikkels op sociale media, en daar leek het alsof iedereen een nieuwe lease op het leven had genomen: vrienden pronkten met hun hobby’s, toonden hoe productief ze de klok rond waren. En ik kreeg geen gebenedijd woord op papier. Zonder mijn omgeving verdorde ik als een kansloos plantje. Ik hou ontzettend veel van het gezelschap van mensen, dat besef ik vandaag meer dan ooit.”

Het mag dan ook niet verwonderen dat Hideous Bastard geen monnikenwerk van één man is geworden. In ‘Hideous’ hoor je bijvoorbeeld de angelieke falset van Jimmy Somerville. Voor wie rond de millenniumwisseling geboren zou zijn: Somerville is een van de gay iconen uit de jaren tachtig. Met zijn band Bronski Beat had die in 1984 een hit met ‘Small Town Boy’: dat legendarische synthriedeltje kent iederéén. In de al minstens even memorabele clip spelen eenzaamheid en homofobie een grote rol. “In mijn jeugd voelde ik me heel verwant met dat nummer. Iedere jonge closet gay en élk ander buitenbeentje dat in een gehucht opgroeide, omarmde die song vast wel stiekem als slaapkamerhymne. Omdat mijn song ‘Hideous’ nog de stem miste van een aartsengel die me raad en steun geeft, dacht ik meteen aan mijn eigen beschermengel Jimmy. Ik ben nog altijd beschaamd over mijn fanboy-mail aan hem. ‘Hallo mijnheer Somerville, mijn naam is Oliver en ik zit in een groep die The xx heet. Ik ben al jaren immense fan.’ Waarop ik hem met nerdy vragen bestook over zijn werk, reputatie en status als onbevreesd gay icoon die de weg geplaveid heeft. Héél kruiperig en gênant. Maar hij antwoordde me meteen en klonk bijzonder aardig. Maar ook een beetje wantrouwig: hij wilde niet dat ik mezelf als activistische, narcistische martelaar van de gay community zou opvoeren. Zolang ik deze confessies wilde uitbrengen, moest het voor mezelf zijn, om met mezelf in het reine te komen. Niet voor een Groter Goed. Wat me vooral opviel: mijn grote held was eigenlijk zélf ook een speelbal van angst en twijfel. Dat maakt zijn bijdrage aan deze plaat ook zo mooi.”

Steun van Elton John

Met Elton John smeedde Sim trouwens even nauwe banden. De Rocket Man noemde Hideous Bastard inmiddels al publiekelijk een “gay masterpiece”, en stond zijn jonge poulain in raad en daad bij. “Eigenlijk was hij als een vader voor me. Heel vaak polste hij of ik mentaal klaar was om mijn diepste, donkere geheimen voor de leeuwen te gooien. Zijn steun betekende de wereld voor me: toen zelfzekerheid werd uitgedeeld aan de start, keek ik nét de andere kant op (lacht). Ook John Grant, die zelf net zo goed een prachtplaat maakte over hiv-positief zijn, heeft me op weg geholpen. Zij wierpen licht op mijn pad. Want ik had de grootste angst om mezelf te belangrijk te maken, of mijn teksten al te serieus te laten klinken. Veel lyrics gaan over vrees, pudeur en ongezonde mannelijkheid. Maar er zit ook wel degelijk humor in.”

Dat merk je bijvoorbeeld ook in de minstens even ontroerende als geestige en absurdistische queer horrorfilm HIDEOUS, die in Cannes zijn première kende. “Die kortfilm werd gemaakt door mijn vriend en regisseur Yann Gonzalez. Ik kan niet wáchten tot iedereen die campy prent in al zijn gore glorie kan zien! Ik heb altijd al een levendige fantasie gehad, waar monsters en superhelden kriskras door elkaar liepen. Ik was ook altijd gefascineerd door vrouwelijke horrorheldinnen als Jamie Lee Curtis in Halloween en Sigourney Weaver in Alien. Of nog beter: Carrie uit het boek van Stephen King. Met haar voelde ik me vroeger angstaanjagend verwant. Zij probeerde ook onder het juk van de schaamte uit te komen, en het werd haar betaald gezet met vernedering op het schoolbal. Die vrees is intussen passé. (lacht) Of daar hoop ik toch op, wanneer ik straks in Brussel speel. Laat die emmers met bloed gerust thuis, alsjeblieft.”

Hideous Bastard verschijnt vandaag bij Young.

Oliver Sim Speelt 24/10 in het Koninklijk Circus, Brussel.