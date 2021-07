‘Old’: Shyamalans mysterieuze spanning brokkelt af als een zandkasteel bij hoogtij ★★☆☆☆

Als u deze zomer een strandvakantie geboekt hebt, hopen we dat u meer geluk hebt dan de familie Capa. Moeder Prisca (Vicky Krieps) en vader Guy (Gael García Bernal) willen genieten van een dagje zon, zee en zand met het gezin, maar wanneer zoontje Trent in het water op een lijk botst, wordt duidelijk dat er iets grondig mis is. Zonder al te veel van de plot prijs te geven: de klok lijkt sneller te tikken in Old, waardoor de personages op één dag tijd evenveel meemaken als in een heel leven. Tegen de snelle veroudering die hun huid plots doormaakt, is geen zonnecrème opgewassen.

Shyamalan hergebruikt in de film het prikkelende idee dat Frederik Peeters en Pierre-Oscar Lévy bedachten in de Franse graphic novel Château de sable. Het is een prikkelende allegorie voor de condition humaine, die eindeloos veel vragen oproept. De tijd vliegt, dus wat doen we met de jaren die ons gegeven zijn? Staren we ons niet te veel blind op toekomst en verleden, terwijl we het heden ons ontglipt?

Farma-industrie

Maar Shyamalan voelt helaas ook de onbedwingbare drang om het mysterie van de graphic novel op te helderen, en alle eindjes mooi aan elkaar te knopen. Gevolg: zolang de nog steeds getalenteerde regisseur van The Sixth Sense en Unbreakable vragen opwerpt, werkt Old meer dan behoorlijk. Maar wanneer de antwoorden beginnen aan te spoelen, brokkelt zijn bouwsel af als een zandkasteel in bij hoogwater. En zo gaat Old plots razend snel van ‘aaah!’ naar B-film.

Old werd gedraaid in september 2020, toen de pandemie ons extra gevoelig maakte voor het vlieden van de tijd. Dat lijkt zich op een bepaald moment ook in de film te vertalen, wanneer twee jonge personages treuren over de mooie tienerjaren die ze voor altijd kwijt zijn. Op dat moment wordt het strand een pijnlijke beeldspraak voor de lockdown, en wat die ons heeft gekost. Vreemder is dat Shyamalan zijn pijlen op een bepaald moment ook op de farma-industrie richt. Het is zijn goed recht, maar zou hij erbij stilgestaan hebben dat er zonder vaccins wellicht geen cinemazalen open zouden zijn om Old in te vertonen?

Old speelt nu in de bioscoop.