Oksana Zaboezjko schrijft razende aanklacht tegen Russisch staatsterrorisme: ‘Wij, Oekraïners, zijn Poetins Joden’

De Oekraïense schrijfster Oksana Zaboezjko (62) was net op boektournee vertrokken toen de bommen in haar thuisland vielen. In ballingschap schreef ze Mijn langste boektournee, om op haar manier af te rekenen met Poetin. ‘In werkelijkheid ­beleven we de Derde Wereldoorlog.’

Op 23 februari 2022 vloog Oksana Zaboezjko van Kiev naar Warschau voor wat haar eerste buitenlandse boektournee zou worden na de coronapandemie. De volgende ochtend werd ze in haar hotelkamer wakker gebeld door haar man: “Het is begonnen. We worden gebombardeerd.”

Zaboezjko twijfelde even, maar besloot na overleg met haar familie in Polen te blijven. In haar nieuwste boek Mijn langste boektournee gaat ze op zoek naar de motieven van de Russische president Vladimir Poetin voor zijn invasie in Oekraïne. Al noemt ze die inval liever geen invasie. “Het is zelfs geen Russisch-Oekraïense oorlog”, vindt ze. “Dat herleidt deze ramp te veel tot een lokaal conflict. In werkelijkheid ­beleven we de Derde Wereldoorlog.”

Hoe gaat het met uw achtergebleven familie in Kiev?

“Ze stellen het relatief goed, net als mijn vrienden. Waar ik me het meest zorgen over maak, is de solidariteit met Oekraïne in Europa. In oktober 2022 was ik op tour in Duitsland. Ik stond op de trein te wachten in Frankfurt en op een tv-scherm zag ik het nieuws. Honderden mensen betoogden tegen de stijgende gasprijzen. Vervolgens hoorde ik kanselier Olaf Scholz zeggen: ‘Ja, het wordt een héél harde winter voor ons. Al blijven we natuurlijk Oekraïne steunen.’

“Cherson was nog niet bevrijd en de nieuwslezer zei: ‘Rusland wist de bevolking van Cherson ervan te overtuigen de stad te verlaten en bracht hen in veiligheid voor de nakende aanvallen.’

“Ik voelde me steeds ongemakkelijker worden. Wat voor televisienieuws was dit eigenlijk? Subtiele Russische propaganda? Toen besefte ik: de Russen openen in het westen van Europa met hun nepnieuwskanalen een nieuw front tegen Oekraïne. Op dat westelijke front wordt gevochten met politieke provocaties, terwijl op het oostelijke het echte bloed vloeit.”

‘Door de oorlog in ­Oekraïne lijkt het Westen eindelijk in te zien dat het Russische regime bestaat uit staatsterroristen.’ Beeld NurPhoto via Getty Images

Die politieke provocaties worden rechtstreeks aangestuurd vanuit het Kremlin?

“Ja, met als doel: Europese samenlevingen opzetten tegen Oekraïne en de Oekraïners. In veel Europese landen wordt nu al de toon gezet. ‘Te veel Oekraïners kloppen aan. Waarom zouden we hen helpen als het gevolg nóg meer inflatie is, met op hol slaande prijzen? Waarom moeten we die parasieten dan nog eten geven?’”

Veel Europese landen deden lang en graag zaken met het regime van Vladimir Poetin. Sommigen zagen hem als een pragmaticus.

“Op zijn eigen merkwaardige manier ís Poetin ook pragmatisch. Alleen leidt zijn pragmatisme nooit tot een win-winsituatie.

“Kijk, voor veel westerlingen is de Conferentie van Jalta op het einde van de Tweede Wereld­oorlog een voetnoot in de geschiedenis. Terwijl de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie toen de fundamenten legden voor de miserie waar we nu inzitten. Oorlogsoverwinnaars en onderhandelaars Franklin Roosevelt, Winston Churchill en Jozef Stalin spraken in februari 1945 misschien wel dezelfde taal, alleen hadden ze totaal verschillende ­motieven en interpretaties. De Oekraïense historicus en Harvard-professor Serhii Plokhy noemt die conferentie ‘een cultureel misverstand’. Hij heeft gelijk. Dat culturele misverstand houdt tot vandaag stand.”

Wat houdt dat culturele misverstand dan in?

(zucht diep) “Eerst en vooral lijkt niemand in het Westen te begrijpen wat het betekent ­wanneer een land geregeerd wordt door ­geheim agenten van de KGB. Door de oorlog in Oekraïne lijkt nu voor het eerst in de geschiedenis ook het Westen in te zien dat het Russische regime bestaat uit staatsterroristen. Terwijl die staats­terreur er altijd geweest is, vanaf de ­Eerste Wereld­oorlog tot dit moment. Met de oorlog in Oekraïne overschreed Poetin blijkbaar een rode lijn. Door al dat bloedvergieten in mijn land lijkt hij voor het Westen eindelijk te ver te gaan.”

BIO • geboren in 1960 in Loetsk, een stad in het noordwesten van Oekraïne • studeerde filosofie aan de universiteit van Kiev • werkte in de jaren 80 aan de universiteit van Kiev • doceerde in de jaren 90 filosofie aan de universiteiten van Pennsylvania, Harvard en Pittsburgh • haar debuut Veldonderzoek naar Oekraïense seks uit 1996 groeide uit tot een internationale bestseller

Waarom noemt u deze oorlog de Derde Wereld­oorlog?

“Omdat het een voortzetting is van wat startte in de Eerste Wereldoorlog. Toen voltrok zich de eerste akte van dit slechte toneelstuk. De tweede akte vond plaats van 1940 tot 1945. Telkens opnieuw maakte het Westen dezelfde fouten met de Sovjets/Russen. Al die fatale vergissingen werden zo snel mogelijk onder het tapijt geveegd.

“Hetzelfde scenario voltrok zich ook weer met Poetin: ‘O, maar hij is een pragmaticus met wie we wederzijds voordelige ondernemingen kunnen opzetten.’ (spuwt de woorden uit) ­Wederzijds voordelige ondernemingen: wat haat ik die uitdrukking.”

U schrijft: ‘Wie iets van Poetin wil begrijpen, moet naar een video-interview uit 1984 van de naar Canada overgelopen KGB’er Yuri ­Alexandrovich Bezmenov kijken.’

“In het voorjaar van 2014 zag ik dat interview voor het eerst. De video heet ‘De vier stadia van ideologische subversie’. Die vlag dekt de lading wel. Bezmenov en Poetin komen uit dezelfde KGB-stal: ze werden op identieke wijze opgeleid.

“Bezmenov legt gedetailleerd uit hoe de KGB in de jaren 1960 de doctrine van ideologische ondermijning invoerde. Het doel: in vier opeenvolgende fasen een land onderwerpen zonder het binnen te vallen.

“Voor het eerste stadium van demoralisering trok de geheime dienst minstens vijftien jaar uit. Via een netwerk van agenten en collaborateurs werd dan op subtiele wijze geprobeerd om invloedrijke figuren en instellingen te beïnvloeden. Zo probeerden ze een voet tussen de deur te krijgen in onderwijs, kerk en media. Jonge mensen werden op die manier gemanipuleerd om Rusland niet langer als een bedreiging te zien.

“De tweede fase van destabilisering duurde minstens drie jaar. In nauwe samenwerking met een stevig geïndoctrineerde vijfde colonne probeerden KGB-agenten de economie, financiën en justitie van de staat te ondermijnen.

“Als dat voldoende gelukt was, volgde de derde fase van crisis, met een gewapend conflict dat een paar maanden mocht duren. Tijdens die schermutselingen moest de macht gegrepen worden en een marionettenregime geïnstalleerd. De kroon op het werk was de normalisering. In die fase werd de nieuwe satellietstaat tot op het bot hervormd en onder totale controle gebracht van het Kremlin.”

Tot vandaag hanteert Poetin als president van Rusland die doctrine van ideologische ondermijning?

“Het ultieme doel was om staat na staat de wereld te veroveren. Diezelfde doctrine is alive and kicking in Poetins ‘nieuwe Rusland’. Het communisme verving hij door de orthodoxe kerk.

“Wij mochten Poetins ideologische onder­mijning de voorbije decennia in Oekraïne zelf ondervinden. In 2008 richtten de Russen in ­stilte hun Special Operations Forces op, Sily Spetsialnykh Operatsiy (SSO). Militaire mannetjes in anonieme uniformen, vergelijkbaar met de huurlingen van de beruchte Wagner-groep. Die kerels treden in actie nadat een land ­jarenlang à la Bezmenov gedestabiliseerd werd. Na de ­annexatie van de Krim in 2014 stuurde het Kremlin oproerkraaiers en militairen van die speciale eenheid naar steden in Oost-­Oekraïne om daar het vuur aan de lont te ­steken.

“Wat er bij ons gebeurde, is een schoolvoorbeeld van oorlogvoeren op de wijze van de KGB. De Britse journalist Peter Pomerantsev stelt dat Poetin de allergrootste carrière maakte van alle Russische geheim agenten die er ooit geweest zijn. Hij heeft volkomen gelijk.”

Want Poetin nam nooit afscheid van de KGB/FSB en is nog altijd geheim agent?

“Hij liet zich als geheim agent tot president van Rusland rekruteren. Met de principes van de demoralisering slaagde hij er ook in om in het Westen een grote schare blinde bewonderaars en supporters te kweken. Velen laten zich door het Russische nepnieuws verblinden.

“Ik citeer een taxichauffeur tijdens een rit door Frankfurt: ‘Als ik mijn tv aanzet, zie ik niets anders dan die oorlog in Oekraïne. Zijn er dan geen andere plekken op de wereld meer waar mensen lijden?’ ‘Het spijt me, meneer,’ repliceerde ik, ‘maar de oorlog in Oekraïne is geen natuurramp. Dit gaat over het ene land dat onaangekondigd het andere onafhankelijke land binnenvalt. Dit gaat over to be or not to be voor de hele westerse samenleving!’”

Is dat niet een beetje kort door de bocht?

“Vladimir Poetin is heel duidelijk over wat hij met ons, Oekraïners, wil aanvangen: de totale uitroeiing. Hij wil de staat Oekraïne van de kaart vegen, net zoals Adolf Hitler de Joden van de aard­bodem wou laten verdwijnen. Wij, ­Oekraïners, zijn Poetins Joden. In dat beruchte essay van hem dat vorig jaar verscheen, stelde hij klaar en duidelijk: de huidige staat Oekraïne zou niet mogen bestaan. Met zijn uitspraak ‘We zijn één volk’ bedoelt hij: Oekraïners zijn­ Russen en hebben geen bestaansrecht als ­aparte entiteit.

“Intussen zijn er die perfide stemmen in het Westen die fluisteren: ‘Die Oekraïners moesten maar geen toenadering gezocht hebben tot de Europese Unie of de NAVO. Natuurlijk voelt Poetin zich bedreigd. Oekraïne heeft de inval aan zichzelf te danken.’ Als ik dat hoor, word ik razend. Dat is alsof je tegen een ver­krach­te vrouw zegt dat de aanranding haar eigen fout is: ‘Je moest maar geen minirok dragen.’”

In zijn op 12 juli 2021 gepubliceerde essay schreef Poetin dat Oekraïne geleid wordt door ‘radicalen en neonazi’s’ die het hele land militariseren.

“Hij bleef maar herhalen dat zijn ‘speciale militaire operatie’ gericht is tegen neonazi’s. Voor 2014 lachten we daarmee, we beschouwden dat toen als onnozele Russische propaganda. Maar na de annexatie van de Krim verging het lachen ons. Het groteske werd gruwelijke realiteit toen in mei 2014 anonieme Russische militairen tijdens hun ‘speciale operatie’ in de Donbas ­pubers doodschoten en volwassenen de buik openreten omdat ze in het bezit waren van een Oekraïense vlag.”

Het Belgische tijdschrift Humo bracht onder andere de banden tussen het extreemrechtse Vlaams Belang en het Kremlin in kaart. ­Politici uit die partij staken hun bewondering voor Poetin niet onder stoelen of banken. Na de invasie in Oekraïne namen ze met het schaamrood op de wangen afstand.

“Die beate bewondering verwondert mij alleszins niet. Ik sta in nauw contact met wetenschappers die diepgaand onderzoek voeren naar extreemrechts in Europa. De voorbije ­decennia vloeide er zeer veel Russisch geld naar Europese extreemrechtse partijen en ­organisaties.”

In 2018 en 2019 woonden Vlaams Belang-­politicus Frank Creyelman en verschillende Vlaamse ondernemers met sympathie voor extreemrechts het door het Poetin-regime georganiseerde Yalta Economic Forum op de bezette Krim bij.

“Wie na 2014 naar een door Rusland georganiseerd forum op de Krim trok, is een collaborateur. Die politicus en ondernemers behoren tot Poetins vijfde colonne, ook al namen ze na de invasie afstand van Rusland. Want dat is alleen maar schone schijn. Ze lieten zich niet voor niets vertroetelen door vazallen van het Kremlin. Dat geïnvesteerde geld moet opbrengen. Is het niet vandaag, dan morgen. Ach, het is echt alsof de geschiedenis uit de jaren 30 zich herhaalt.”

De Hongaars-Britse socioloog Frank Furedi vond in deze krant een vergelijking met de jaren 30 onzinnig.

“Waarom vallen de lijken van toen dan nu opnieuw uit de kast? Een Duitse onderzoeker naar extreemrechts zei me: ‘Duitsland kampt met een groot probleem. De Duitsers associëren ­Hitler met fascisme. Ze beschouwen dat hoofdstuk na de dood van de Führer als voltooid verleden tijd. Daardoor is er in de Duitse samen­leving amper nog kennis over wat fascisme echt inhoudt, zowel vroeger als nu.’

“Hitler werd mee verslagen door Stalin. Dat leverde de minstens even gestoorde dictator van de Sovjet-Unie na WO II het voordeel van de twijfel op. Gemakshalve vergaten en ver­geten we dat Stalin met zijn Duivelspact met de nazi’s de Tweede Wereldoorlog ontketende. Nog iets: maar 7 procent van het Russische grondgebied werd tijdens die oorlog door de nazi’s bezet. De échte oorlogsgruwel voltrok zich in wat de Amerikaanse historicus Timothy Snyder de bloedlanden noemt: Wit-Rusland, Polen, de Baltische staten en Oekraïne.”

U beschouwt Poetin als de politieke erf­genaam van Stalin?

“Hij erfde alleszins Stalins criminele mentaliteit en psyche. Van WO II tot nu kopiëren en spiegelen de Russische machthebbers Hitlers Derde Rijk. In de Russische massacultuur wordt gedweept met de esthetiek van knappe SS’ers in door Hugo Boss vervaardigde uniformen. Het gemanipuleer en gechanteer van andere landen hield nooit op, óók niet na de val van de Sovjet-­Unie. Integendeel, toen Poetin in 2000 voor de eerste keer tot president verkozen werd, betekende dat het herstel van de macht van de al­oude KGB-clan.

“Of ik optimistisch ben over de ­toekomst? Ik moet wel: Oekraïne móét deze oorlog winnen. We kunnen onze planeet toch niet overlaten aan een kerel als Vladimir ­Poetin?”

Oksana Zaboezjko komt naar het literaire Passa Porta Festival, dat in Brussel plaatsvindt van 23 tot en met 26 maart.

Oksana Zaboezjko, Mijn langste boektournee, Cossee, 128 p., 17,99 euro. Tezelfdertijd verschijnt haar verhalenbundel Zusters.