‘‘Ok dan niet’ van ­Katrin Swartenbroux is het juiste boek op het juiste moment voor het juiste publiek’

Wat verkoopt momenteel goed in Stad Leest?

“Het meest opvallende is het succes van Ok dan niet van ­Katrin Swartenbroux. Non-fictie voor de wakkere millennial, het juiste boek op het juiste moment voor het juiste publiek, en ook nog eens geschreven in de juiste toon, zoiets. Dé verrassing van vorige week was natuurlijk De canon van Vlaanderen. Die werd op dinsdag bekendgemaakt en er stonden ­met­een twintig mensen in de winkel. Ik had die vraag niet zien aankomen en had het boek dus niet op voorraad.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Misschien wel dat er momenteel helemaal geen trends zijn en dat niemand weet waar we naartoe gaan. De tijd van de grote TikTok-uitschieters is voorbij. En de vrees voor het ­Engels is totaal ongegrond. Oké, dat is een segmentje van de markt, maar groot is dat niet. Daardoor lijken uitgeverijen vandaag een hemelse schrik te hebben om Engelse boeken te vertalen. Frans, Duits, Japans, Zuid-Koreaans, het kan niet op, maar Engels laten ze links liggen want die boeken worden zogezegd niet meer in vertaling gelezen. En dat terwijl Ian McEwans Lessen hier al een half jaar loopt als een trein. Uitgeverijen brengen steeds meer van hetzelfde uit en dat is jammer. Kom met een goed idee en een goed boek en je wordt vanzelf een trend. Kijk naar Ok dan niet, of naar Gabrielle Zevins roman Morgen en morgen en morgen: als het goed is en het gaat ergens over, wordt het wel opgepikt.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Michel Houellebecqs Vernietigen. Toen het boek vorig jaar in het Frans verscheen, kreeg het heel wat media-aandacht. Toen de vertaling uitkwam, bleef het daarentegen stil. Er was alleen die porno­rel. Het is in feite pas nadat Dirk De Wachter het er in De afspraak lovend over had, dat de ­verkoop aantrok.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar de nieuwe Pfeijffer natuurlijk, Alkibiades. En ik heb me voorgenomen om eindelijk eens Lessen te lezen, ook al ben ik geen fan van McEwan. Zoveel mensen die dat boek kopen, die kunnen toch niet fout zijn? En dan is er nog Petra Possels Ansjovis: kleine vis, groot verhaal, gewoon een geschiedenis van de ansjovis en hoe die onze cultuur veranderde. Ik ben dol op dat soort boeken.”