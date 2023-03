Oekraïne roept op tot verkoopstop van ‘Sovjet’-game: makers zouden banden met Kremlin hebben

Het bedrijf Mundfish, de ontwikkelaar van Atomic Heart, ligt al een poos onder het vergrootglas vanwege zijn werkelijke en vermeende Russische sympathieën. De onderneming is officieel gevestigd op Cyprus, maar heeft vestigingen in Moskou en Sint-Petersburg. Het personeel bestaat voor een deel uit Russische ontwikkelaars.

Onder de geldschieters van het bedrijf bevindt zich GEM Capital. Ook die investeringsmaatschappij heeft een Cypriotisch adres, maar de oprichter ervan is Anatoliy Paliy, een Rus die voor het aardgasbedrijf Gazprom en de VTB Bank heeft gewerkt – de Russische staat heeft een meerderheidsbelang in zowel Gazprom als de VTB Bank.

De verkoopopbrengsten van Atomic Heart zouden ‘in potentie’ kunnen worden aangewend om de Russische oorlogsmachinerie te financieren, liet het Oekraïense ministerie van Digitale Zaken weten aan de website PCGamesN.

Communistische ideologie verheerlijken

Kiev ziet nog meer bezwaren. De game toont een alternatieve versie van de geschiedenis, waarin Rusland zich heeft opgewerkt tot technologisch toonaangevende natie. Op die manier “verheerlijkt de game de communistische ideologie en de Sovjet-Unie”. Ook zou het spel onlinegegevens van zijn spelers kunnen verzamelen en die kunnen doorspelen naar derde partijen in Rusland.

Beeld uit ‘Atomic Heart’. Beeld Mundfish

Mundfish heeft verder volgens de Oekraïners nagelaten om “publiekelijk stelling te nemen tegen het regime van Poetin en tegen de bloedige oorlog die Rusland tegen Oekraïne heeft ontketend”.

Voor een bedrijf dat zich in het kruisvuur weet van een geopolitiek conflict heeft Mundfish volgens critici weinig ondernomen om verdenkingen tegen zichzelf en Atomic Heart weg te nemen. Geconfronteerd met de berichten over mogelijke banden met het Poetin-regime twitterde Mundfish begin dit jaar dat het “een onmiskenbaar vreedzame organisatie” is met een “mondiaal team” dat “geweld tegen mensen” afwijst.

Die verklaring wordt wel erg vrijblijvend gevonden. Het bedrijf wordt verweten de sancties tegen Rusland te omzeilen. Het grootste onlineloket wereldwijd voor pc-games, Steam van het Amerikaanse bedrijf Valve, heeft zijn activiteiten in Rusland stopgezet, net als de gamesdivisies van Microsoft (Xbox) en Sony (PlayStation). Atomic Heart wordt nu in Rusland gedistribueerd door VKPLay, een onderdeel van VKontakte, dat vaak wordt gezien als de Russische tegenhanger van Facebook. Gazprom heeft via dochterbedrijven en aangesloten ondernemingen een flinke vinger in de pap bij VKontakte.

Sovjet-façade

Mundfish kan hier en daar ook rekenen op begrip. Het verhaal achter Atomic Heart wordt lang niet door iedereen gezien als een ‘verheerlijking’ van de voormalige Sovjet-Unie. In de game, die zich afspeelt in een jarenvijftigsetting, heeft de communistische staat weliswaar grote vooruitgang geboekt op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica, maar slaagt een enkele dissidente wetenschapper erin om de denkende machines tegen de mensen op te zetten. Die beginnen er op los te moorden en de Sovjet-façade verandert in een brandende puinhoop. Een KGB-officier die de dissidente geleerden moet oppakken levert continu vloekend kritiek op zijn meerderen en de staat van het land.

Dat Mundfish zich niet heeft uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne kan volgens sommigen te maken hebben met de angst voor repercussies tegen familieleden van de ontwikkelaars die in Rusland wonen. Aan Atomic Heart hebben ongeveer 120 medewerkers zo’n vijf jaar gewerkt.

Het verwijt dat Atomic Heart deels is gemaakt met Russisch geld, vinden sommigen hypocriet. Het investeringsfonds van Saudi-Arabië verhoogde dit jaar zijn belang in gamesmaker Nintendo naar ruim 7 procent. Het Public Investment Fund (PIF) werd in 2021 in een klap de op vier na grootste aandeelhouder van het Japanse bedrijf. Niemand riep toen op tot een ban van Super Mario.

Minister zet officiële klacht op Twitter Nadat er vanuit Oekraïne na de release van het game eerst officieus aangeklaagd werd, heeft de bevoegde minister van Digitale Transformatie Mykhailo Fedorov nu ook echt werk gemaakt van de vraag tot verbanning. Eind vorige week heeft hij een officiële brief geschreven aan Sony, Microsoft en Valve (de eigenaar van Steam) met de vraag om Atomic Heart uit alle onlinewinkels te halen. Volgens Fedorov, die de brieven op Twitter postte, gebruikt Rusland de game-industrie voor “een geheel nieuwe manier van digitale propaganda”. En daar kunnen en mogen de bedrijven volgens Fedorov niet aan meewerken. “Ik geloof niet dat deze bedrijven bloederige regimes en moordenaars steunen of communisme romantiseren.” De makers van Atomic Heart noch Rusland hebben de voorbije dagen gereageerd op de beschuldigingen van Oekraïne. Ook de grote gamebedrijven aan wie de vraag gericht was, gaven nog geen commentaar. (JDB)