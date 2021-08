‘Oeioei, ik ken de lyrics van mijn éígen song niet meer’

Joost Zweegers (50) ging 25 jaar geleden de annalen in als winnaar van Humo’s tiende Rock Rally. Wat weet hij nog van de afgelopen kwarteeuw? ‘Deze zelfkennistest is niet nodig. Ik héb een goed geheugen.’

In 1992 stond je in de finale van de Rock Rally met je andere band, The Sideburns. Welke drie acts haalden toen het erepodium?

Joost Zweegers: “Charlie 45 en, euh… De winnaar is eigenlijk de enige die telt, hè (lacht).”

Op twee: The Beautiful Babies. Op drie: Orgasmaddix.

Zweegers: “Ik herinner me dat ik vragen had bij de top drie. Al lag dat er misschien aan dat ík niet had gewonnen. Ik merkte wel een serieus verschil met Novastar twee edities later: toen kwam er echt iets in beweging.”

Novastar maakte in 1996 al indruk tijdens de preselectie. Reporter Rocky De Lentdecker had in zijn juryverslag één puntje van kritiek. Weet je nog wat beter kon?

Zweegers: “Nee.”

Je podiumprésence: ‘Rond een pokertafel waar voor grof geld wordt gespeeld, valt meer expressie op de gezichten te bespeuren dan bij deze heren.’

Zweegers: “Raar, ik zit vól expressie! Het moet nervositeit geweest zijn. Ik stond na die preselectie alleszins voor het eerst in de krant, dat was een groot moment voor mij.”

Meteen na je winst gaf je een interview aan Humo. Wie of wat kreeg toen een tirade over zich heen?

Zweegers: “Platenfirma’s.”

Correct.

Zweegers: “Ik was met ‘Wrong’ naar verschillende labels gestapt, maar die hebben me stuk voor stuk weggestuurd. Zes maanden later stonden diezelfde mensen aan te schuiven met een platencontract: een beetje hypocriet.”

Vul aan: ‘Adolf Hussein, Sadam Hitler, Nazi Goering too.’

Zweegers: “Zeg dat nog eens?”

‘Adolf Hussein, Sadam Hitler, Nazi Goering too.’

Zweegers: “Nog eens? (Zucht) Geen flauw idee.”

‘John Travolta, David Bowie, Mister Dylan too.’ Komt uit ‘Asshole’, de hit van Milk The Bishop, de ninetiesband van Wouter Van Belle, Armand Bourgoignie en jij als gitarist.

Zweegers: “Dat had ik moeten weten, ik heb dat lied vaak genoeg live gespeeld en meegezongen. Alleen: ik vind dat niet hun beste nummer. ‘Malibu’ en ‘If We Take Our Chances’ zijn zoveel mooier.”

Tweede poging: wat komt na ‘Some still wait for Jesus and some dismiss the soul’?

Zweegers: “Ik weet het niet. Of jawel! Ah nee, toch niet.”

‘But who could ever please us? Thank God for rock-’n-roll’, uit ‘Tumulus Man’, op ‘Inside Outside’, de Novastar-plaat uit 2014.

Zweegers: “Oeioei, ik ken de lyrics van mijn éígen song niet meer. What’s next, op het podium met een teleprompter? (lacht) Te mijner verdediging: ik heb dat zelden live gespeeld, omdat ik er in de studio te lang aan had moeten werken. Goede tekst, dat wel.”

Je speelde in vermomming covers voor Man bijt hond in de rubriek ‘Zonder handen’: zo staan ‘Little Arithmetics’ en ‘You Are My Sunshine’ nog steeds op YouTube. Onder welk pseudoniem?

Zweegers: “Uncle Arizona. Ik deed me om te lachen voor als een afgeleefde cowboy, maar ik stak wel moeite in die uitvoeringen. Een onverwacht succes: de mensen vroegen in platenwinkels naar materiaal van Uncle Arizona (lacht).”

Humo vroeg in 2004 naar je favoriete plaat aller tijden. Wat was jouw antwoord?

Zweegers: “The White Album? Iets van Oasis?”

Nee, What’s Going On van Marvin Gaye.

Zweegers: “Je hebt gelijk: ik heb daar in die periode héél veel naar geluisterd. Ik zou nu voor Abbey Road opteren, een plaat die me na een miljoen luisterbeurten nog steeds raakt. Doet me eraan denken: ik had vannacht de meest realistische droom uit mijn hele leven, een verouderde George Harrison zat ineens in mijn keuken voor een babbeltje – wat klikte het tussen ons!”

Tijdens de opnames van ‘Almost Bangor’ heb je iets nieuws geprobeerd in de studio. Een quote uit Humo: ‘Het heeft gewerkt, het waren gewéldige takes.’ Wat was dat?

Zweegers: “Naakt zingen.”

‘Eerst trok ik al mijn kleren uit en dan streelde ik mijn tattoos.’

Zweegers: “Dat klinkt grappig, maar dat was toen een bijzonder moment. Ik had een jarenlange revalidatie achter de rug, nadat ik van het podium van Vorst Nationaal was gevallen. Ik had nog steeds pijn, sukkelde met mijn medicatie en was mentaal óp, waardoor ik de zanglijnen maar niet goed kreeg. Ik heb me toen, midden in de nacht, uitgekleed en ik voelde me op één of andere manier bevrijd.”

Wie maakte een remix van je single ‘Because’?

Zweegers: “Ferry Corsten, de trance-dj uit Nederland.”

Klopt. Een verrassende crossover.

Zweegers: “Dat vond ik er net zo tof aan. Wel, én het feit dat ik zelf niets moest doen: hij ging gewoon met de bestaande opname aan de slag. Mijn lied werd ineens in discotheken gedraaid.”

Laatste vraag: een bloembollenkweker uit Nederland heeft in 2019 300 kilo van de Novastar-tulp geplant. Welke kleur was jouw tulp?

Zweegers: “Ik heb daar al járen niet meer aan gedacht. Rood?”

Nee, knalroze.

Zweegers: “Schitterend.”

4,5 op 10. Gebuisd.

Zweegers: “Ik had je nooit mogen zeggen dat ik een goed geheugen had, dat komt nu gegarandeerd in je inleiding.”

Novastar speelt 18/8 op Parklife XL en 19/8 op Moods! Data: novastar-music.com