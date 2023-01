‘Nu zetten we in op lokale auteurs’: toppers en trends bij boekhandel Corman in Oostende

Welke boeken lopen goed bij jullie?

“Bekeken over de laatste twee maanden is Verschuivingen van Stefan Hertmans onze topper. Dit essay, dat op zoek gaat naar de de mentale staat van de huidige wereld, raakt blijkbaar wel een snaar. Wat ook opvalt is dat auteursbezoeken steevast voor een grote meerverkoop zorgen. Tülin Erkan en Hendrik Vos zijn zo onze lijst binnengekomen. En dan zijn er nog de Franse boeken natuurlijk, die net buiten de top tien staan. Het najaar is in Frankrijk de tijd van de grote prijzen. En Annie Ernaux kreeg dan ook nog eens de Nobel. Onze Franse toppers zijn Ernaux’ Les années, Amélie Nothombs Le livre des sœurs en Vivre vite van Brigitte Giraud, de winnaar van de Goncourt.”

Ziet u bepaalde trends in de verkoop?

“Het succes van lokale schrijvers. We hadden het al over Tülin Erkan. Zij woont in Oostende, net als Luc Wittevrongel, die Oostende rond 1850 schreef; Jean Surmont, de auteur van de thriller De affaire North waarin Leopold II een belangrijke rol speelt; en Patrick Gyselen, wiens derde roman De vrucht van uw lichaam we onlangs voorstelden. Vroeger deden we niet veel met lokale auteurs, maar de laatste tijd zetten we daar meer op in, en duidelijk met succes. Wat we ook merken is dat mensen hun eindejaarsaankopen beter spreidden dan anders. Het was constant heel druk, maar de pieken bleven uit, wat het voor ons wel wat aangenamer maakte natuurlijk.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Maggie O’Farrells Het huwelijksportret. Haar vorige roman, Hamnet, heeft het fantastisch gedaan, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ik hoorde van klanten dat ze het een grandioos boek vonden en dat ze meer wilden lezen van O’Farrell, maar als er een nieuwe komt, doet die niets. Ik snap het niet goed, want ik heb het eerste hoofdstuk gelezen en ik was meteen verkocht.”

Naar welk boek kijkt u persoonlijk uit?

“Begin maart verschijnt Yb Mangunwijaya’s Het mysterie van Mrs. Indonesia, het verhaal van de onafhankelijkheid van Indonesië, maar dan in romanvorm. De geschiedenis van dat land trekt me aan, maar David Van Reybroucks Revolusi ging me dan weer net iets te ver. Vandaar deze roman, die op de kaft trouwens aangeprezen wordt door Van Reybrouck. ‘Verbluffend’, schrijft hij.”