Nu ook Netflix op het grote scherm: Kinepolis sluit grote deal met streamingdienst

Kinepolis praat al langer met streamingplatformen over het projecteren van hun producties en begin dit jaar raakte bekend dat de groep voor Luxemburg en Spanje overeenkomsten had bereikt met Netflix. Wanneer de eerste Netflix-film precies in de Belgische zalen zal verschijnen, is nog niet duidelijk.

De bioscoopuitbater heeft ook een “veelbelovende heropstart” gemaakt na de lockdown. De zalen lokken 50 tot 80 procent van het aantal bezoekers vergeleken met 2019. Over de hele eerste jaarhelft was er wel nog verlies.

In het eerste kwartaal van dit jaar kon Kinepolis alleen films vertonen in Spanje, Luxemburg en de Verenigde Staten, in het tweede kwartaal kwamen daar Frankrijk, Nederland en België bij. En midden juli volgden als laatste alle Canadese Kinepolis-bioscopen.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar ontving Kinepolis 2,2 miljoen bezoekers. Het gaat om iets meer dan een kwart (26,9 procent) van het aantal bezoekers in dezelfde periode in 2020.